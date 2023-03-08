За баннер «Слава России», выкрики «Косово – Сербия» и чествование Ратко Младича фанатами боснийский «Борац» оштрафован на 7,5 тысячи марок

Теги происшествия болельщики высшая лига Босния и Герцеговина Борац Баня-Лука Рудар Приедор Политика Футбол

Боснийский клуб оштрафован за баннер в поддержку России.

Болельщики «Бораца» на матче против «Рудара» из Приедора в 1/16 финала Кубка Боснии и Герцеговины вывесили транспарант с надписью «Слава России» на фоне триколора.

Команде из Баня-Луки придется выплатить 5 тысяч конвертируемых марок. Также это связано с растяжкой «Косово – семя, из которого я вырос, исток и колыбель народа».

И «Борац», и «Рудар» вдобавок были оштрафованы на 2500 конвертируемых марок каждый за то, что их фанаты славили Ратко Младича, начальника штаба Войска Республики Сербской, и распевали «Косово – Сербия».

В случае повторных нарушений матчи на стадионе «Бораца» будут проходить без зрителей.

 

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46 комментариев

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Андрей Бандалак
Было бы свобода фьюреру то бы зашло!
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Андрей Бандалак
Ну чё свобода слову! Лицымеры
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раскаявшийся жиробас
Ну от боснийского там только внешние границы, разве что, клуб сам из Республики Сербской, потому и понятные такие баннеры
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Alex Mc
Ответ Екн Лор
Спортс, а Лига Чемпионов сегодня будет на сайте? Или политика важнее?
какая ещё ЛЧ на нашем политическом сайте? Лига чемпионов будет на раша тудей
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terskiy
Ответ Александр Максаков
Ага, осуждённый правильными людьми по определёнными ими правилам.
Точно, надо было в Басманном судить.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Evgeny Trifonov
у редакции sports.ru из тбилисткой квир-коммуны есть темы сейчас поважнее, какой футбол? демократия в опасности
Говорят, в Тбилиси уже приехала Нуланд и раздаёт по-особенному свободные хачапури и демократические лобиани🙏
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Samburskiy
Ответ Donald J. Trump
Ратко Младич - кстати, военный преступник, приговорён к пожизненному лишению свободы. Стоит, задуматься некоторым особям.
Да, залужный своё наказание надеюсь получит сполна за тактику щитов из гражданских
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KMR
Страна 50-е место в рейтинге УЕФА только нытьем и может привлечь к себе внимание
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Александр Максаков
Ответ Maxim Vasnechov
Младич - уголовный преступник, осужденный на пожизненное заключение. Ты ещё Чикатилло попробуй чествовать. )
Ага, осуждённый правильными людьми по определёнными ими правилам.
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ftre65fr65t
Ответ Andrew Petrov
Младич стоит миллионов марок,герой народный,слава Младичу!!!
лузер-имперец и герой таких же имперских лузеров
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TOMSK
Kosovo je Srbija - только в том случае, если сможете дотянуться до автоминета)
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ss_podonok
Ответ Кактус Каким
Когда кричат сала украйне почему не штрафуют фанатов с украйны???
они просто боятся что ВСУ начнёт бомбить их страны
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Александр Кудрявцев
Ответ Конь_68
И где это место?
В Белоруссии до сих пор смертная казнь есть. Про Китай молчу у них и законы другие
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Maxim Vasnechov
Ответ Конь_68
Ещё раз читай внимательно вопрос: Кем приговорен? Что он говорил меня мало волнует. Некто Чубайс говорил "Ну, подохнет 20-30 млн (россиян) - не вписались в рынок" и что.. осужден хоть кем то?
Гаагой.
Одно дело говорить, а товарищ Младич перевёл к делам. Кстати пруфлинков на такую цитату Чубайса не существует, так как он её не говорил. Эту фразу придумала "журналистка" Оксана Аникина, в 2004 году.
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Честный контроль
За правду уже штрафуют в СЭ. Нацисты они такие.
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Michael Boldyrev
Ответ TaR
Интересно, а что запрещенного во фразе «Слава России»?
ответ "Героям слава"?
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Конь_68
Ответ Maxim Vasnechov
"Мы ничего не выиграем, если убьём 50 тысяч мусульман. Нашим истинным приоритетом является избавление от мусульманского населения (заменяя их сербами и хорватами)"(с) Ратко Младич.
Если опять не понятно, повторяю для умных и начитанных : "А судьи кто?" (с-Грибоедов)
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Александр Кудрявцев
Ответ alex1382
не знаю, но у нас фраза "Слава Украине", тоже не особо приветствуется
Ну и ещё срок дадут
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Конь_68
Ответ Maxim Vasnechov
"Мы ничего не выиграем, если убьём 50 тысяч мусульман. Нашим истинным приоритетом является избавление от мусульманского населения (заменяя их сербами и хорватами)"(с) Ратко Младич.
Ещё раз читай внимательно вопрос: Кем приговорен? Что он говорил меня мало волнует. Некто Чубайс говорил "Ну, подохнет 20-30 млн (россиян) - не вписались в рынок" и что.. осужден хоть кем то?
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Кактус Каким
Когда кричат сала украйне почему не штрафуют фанатов с украйны???
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Висита Эльмурзаев
Сербия это Косово, сербам пора возвращаться а родную гавань в составе Косово.
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Raman Janukevich
По-моему всех штрафуют. И Албанию за флаг Великой Албании штрафовали
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Slavnov
а что там про костры и детей москвичей?
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Silent Mode
Ответ Maxim Vasnechov
Младич - уголовный преступник, осужденный на пожизненное заключение. Ты ещё Чикатилло попробуй чествовать. )
если что суть моего комментария в том, что скорее эти 2 момента повлияли на вынос штрафа, а не выкрики про Россию
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Maxim Vasnechov
Ответ Конь_68
Кем приговорен?
"Мы ничего не выиграем, если убьём 50 тысяч мусульман. Нашим истинным приоритетом является избавление от мусульманского населения (заменяя их сербами и хорватами)"(с) Ратко Младич.
+10
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