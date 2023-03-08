За баннер «Слава России», выкрики «Косово – Сербия» и чествование Ратко Младича фанатами боснийский «Борац» оштрафован на 7,5 тысячи марок
Боснийский клуб оштрафован за баннер в поддержку России.
Болельщики «Бораца» на матче против «Рудара» из Приедора в 1/16 финала Кубка Боснии и Герцеговины вывесили транспарант с надписью «Слава России» на фоне триколора.
Команде из Баня-Луки придется выплатить 5 тысяч конвертируемых марок. Также это связано с растяжкой «Косово – семя, из которого я вырос, исток и колыбель народа».
И «Борац», и «Рудар» вдобавок были оштрафованы на 2500 конвертируемых марок каждый за то, что их фанаты славили Ратко Младича, начальника штаба Войска Республики Сербской, и распевали «Косово – Сербия».
В случае повторных нарушений матчи на стадионе «Бораца» будут проходить без зрителей.
Одно дело говорить, а товарищ Младич перевёл к делам. Кстати пруфлинков на такую цитату Чубайса не существует, так как он её не говорил. Эту фразу придумала "журналистка" Оксана Аникина, в 2004 году.