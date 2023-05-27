Леау о своей мечте: «Победить в Лиге чемпионов. После этого покрасил бы волосы в красный и черный – цвета «Милана»

Теги Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА болельщики Рафаэл Леау Футбол

Рафаэл Леау сказал, что готов покрасить волосы в цвета «Милана» в случае победы в ЛЧ.

Вингер итальянского клуба ответил на вопросы болельщиков на своем канале в YouTube. 

В текущем сезоне «Милан» дошел до полуфинала турнира, где уступил другому миланскому клубу – «Интеру». 

О мечте

«Победить в Лиге чемпионов. Всегда мечтал об этом трофее. Надеюсь, что однажды выиграю его»

О том, что готов сделать, выиграв Лигу чемпионов

«После этого я бы покрасил волосы в красный и черный – цвета «Милана». 

О самом важном титуле в карьере

«Скудетто. Я провел в «Милане» почти 4 года. Этого чемпионства долго ждали болельщики. У нас был невероятный праздник,

До этого у меня никогда не было ощущения, что я выиграл такой важный титул. Пока что это был самый запоминающийся момент в карьере», – сказал Леау

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8 комментариев

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Константин Федяев
Ответ А. Мостовой
твой максимум это победа в чемпионшипе - Мбаппе гораздо лучше тебя
Причём здесь Мбаппе
+7
0
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Maxh23
Ну если Кардинале выделит миллионов 500 то тогда можно и ЛЧ будет взять, а если 50 то без шансов ...
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+1
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Владислав Бондарчук
Скорее всего надо будет только в красный красить
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Roman_ello
Даже если бы выиграл в составе другой команды😆
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