Леау о своей мечте: «Победить в Лиге чемпионов. После этого покрасил бы волосы в красный и черный – цвета «Милана»
Рафаэл Леау сказал, что готов покрасить волосы в цвета «Милана» в случае победы в ЛЧ.
Вингер итальянского клуба ответил на вопросы болельщиков на своем канале в YouTube.
В текущем сезоне «Милан» дошел до полуфинала турнира, где уступил другому миланскому клубу – «Интеру».
О мечте
«Победить в Лиге чемпионов. Всегда мечтал об этом трофее. Надеюсь, что однажды выиграю его»
О том, что готов сделать, выиграв Лигу чемпионов
«После этого я бы покрасил волосы в красный и черный – цвета «Милана».
О самом важном титуле в карьере
«Скудетто. Я провел в «Милане» почти 4 года. Этого чемпионства долго ждали болельщики. У нас был невероятный праздник,
До этого у меня никогда не было ощущения, что я выиграл такой важный титул. Пока что это был самый запоминающийся момент в карьере», – сказал Леау.
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