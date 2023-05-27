Леау о своей мечте: «Победить в Лиге чемпионов. После этого покрасил бы волосы в красный и черный – цвета «Милана»

Рафаэл Леау сказал, что готов покрасить волосы в цвета «Милана» в случае победы в ЛЧ.

Вингер итальянского клуба ответил на вопросы болельщиков на своем канале в YouTube.

В текущем сезоне «Милан» дошел до полуфинала турнира, где уступил другому миланскому клубу – «Интеру».

О мечте

«Победить в . Всегда мечтал об этом трофее. Надеюсь, что однажды выиграю его»

О том, что готов сделать, выиграв Лигу чемпионов

«После этого я бы покрасил волосы в красный и черный – цвета « ».

О самом важном титуле в карьере

«Скудетто. Я провел в «Милане» почти 4 года. Этого чемпионства долго ждали болельщики. У нас был невероятный праздник,

До этого у меня никогда не было ощущения, что я выиграл такой важный титул. Пока что это был самый запоминающийся момент в карьере», – сказал .

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте