Микель Артета: «Арсенал» показал 3-й результат в истории клуба, но и этого не хватило для титула»

Микель Артета отметил, что одного из лучших сезонов «Арсенала» не хватило для титула.

«Канониры» заняли в второе место, пропустив «Манчестер Сити». После разгрома « » (5:0) у них 84 очка. Больше было лишь в 2002-м (87 баллов) и 2004-м (90).

«Мы должны были завершить сезон наилучшим образом, сыграв так, как играли весь год, и победив. Прекрасный день.

сделал то, что должен, и то, что делал весь сезон. Он великолепен.

Вместе мы смогли воссоединиться с душой клуба, которой являются болельщики. Наша цель – успех, завоевание трофеев, но нельзя забывать и про то, чтобы насладиться дорогой к ней.

Мы показали третий результат в истории клуба, но и этого не хватило для титула. Мы знаем, соперники какого уровня нам противостоят, и должны искать способы стать сильнее», – сказал главный тренер « ».

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