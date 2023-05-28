Микель Артета: «Арсенал» показал 3-й результат в истории клуба, но и этого не хватило для титула»
Микель Артета отметил, что одного из лучших сезонов «Арсенала» не хватило для титула.
«Канониры» заняли в АПЛ второе место, пропустив «Манчестер Сити». После разгрома «Вулверхэмптона» (5:0) у них 84 очка. Больше было лишь в 2002-м (87 баллов) и 2004-м (90).
«Мы должны были завершить сезон наилучшим образом, сыграв так, как играли весь год, и победив. Прекрасный день.
Джака сделал то, что должен, и то, что делал весь сезон. Он великолепен.
Вместе мы смогли воссоединиться с душой клуба, которой являются болельщики. Наша цель – успех, завоевание трофеев, но нельзя забывать и про то, чтобы насладиться дорогой к ней.
Мы показали третий результат в истории клуба, но и этого не хватило для титула. Мы знаем, соперники какого уровня нам противостоят, и должны искать способы стать сильнее», – сказал главный тренер «Арсенала».
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Клопп в победный сезон плеткой лупил игроков до самого конца
Арсенал с Артетой провёли неплохой для себя сезон в АПЛ.
И Арсеналу на втором месте с 71 набранным очком.
Если для невылета нельзя расслабляться до 40 очков, то для титула хотя бы до 85
Я видел только свидетелей чемпионства Арсенала в январе. Смешно было если честно. Изначально был уверен в исходе, который и состоялся. Но хейтить пушкарей действительно не стоит. Вполне ожидаемый результат. В следующем сезоне будут опытней.