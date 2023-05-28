Микель Артета: «Арсенал» показал 3-й результат в истории клуба, но и этого не хватило для титула»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Вулверхэмптон Гранит Джака Футбол

Микель Артета отметил, что одного из лучших сезонов «Арсенала» не хватило для титула.

«Канониры» заняли в АПЛ второе место, пропустив «Манчестер Сити». После разгрома «Вулверхэмптона» (5:0) у них 84 очка. Больше было лишь в 2002-м (87 баллов) и 2004-м (90).

«Мы должны были завершить сезон наилучшим образом, сыграв так, как играли весь год, и победив. Прекрасный день.

Джака сделал то, что должен, и то, что делал весь сезон. Он великолепен.

Вместе мы смогли воссоединиться с душой клуба, которой являются болельщики. Наша цель – успех, завоевание трофеев, но нельзя забывать и про то, чтобы насладиться дорогой к ней.

Мы показали третий результат в истории клуба, но и этого не хватило для титула. Мы знаем, соперники какого уровня нам противостоят, и должны искать способы стать сильнее», – сказал главный тренер «Арсенала».

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32 комментария

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#SharkTeam
Вместо того чтобы вдолбить игрокам цель в 90+ очков позволил расслабон в промежуточной стадии.
Клопп в победный сезон плеткой лупил игроков до самого конца
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v.belorussky
Увы, Микель, так бывает, когда играешь в одной лиге с Пепом. Нашему Ливерпулю не так давно даже 97 очков не хватило для чемпионства.
+13
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r9naldo1
Ответ Пули Снегопада
такой возможности больше не будет, следующий сезон будет совсем другим, окончательно сформируются ньюкасл, вилла, челси и мю, и попасть в топ-4 даже будет проблематично
Каждый сезон так говорят, а в итоге 2 клуба максимум ведут борьбу за чемпионство. Первым тремя еще долгий путь предстоит, максимум МЮ может навязать борьбу, но за чемпионство он тоже не будет вести борьбу до конца. Сейчас Арсенал сильнее их всех и если проведут правильную трансферную кампанию как минимум сохранят статус-кво
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ColonelKurtz
История клуба начинается с 1992 года??
+6
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Attikus
Ответ Crazy Writer
Справедливости ради, "победный" сезон так и не был доигран, не известно - чем бы все кончилось, отыграй они его полностью. Может так же - посыпались бы в концовке. По-факту - да, чемпионы, но уж точно небезоговорочные.
В каком смысле не был доигран? 38 матчей было сыграно. Накануне паузы на ковид отрыв был 18 очков, если я правильно помню.
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инок
Надо признать, несмотря на ошибки в конце чемпионата, что
Арсенал с Артетой провёли неплохой для себя сезон в АПЛ.
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Ramin Mamedov
Ответ Пули Снегопада
такой возможности больше не будет, следующий сезон будет совсем другим, окончательно сформируются ньюкасл, вилла, челси и мю, и попасть в топ-4 даже будет проблематично
такое по моему говорят каждый год, начиналось с того, что Моуриньо, Почеттино и ко приехали, тут все серьезно, легко не будет никому.. после 5 кубков АПЛ все ещё вот вот начнут другие команды херачить)
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Crazy Writer
Не хватило ЦФ, и ума, чтобы сразу положить болт на ЛЕ, и не выпускать ключевых игроков в этом турнире. В итоге обосрались со Спортингом в двойном экземпляре, и отлетели феерически, и Томиясу с Габриэлом потеряли(здравствуй Холдинг в основе в решающих матчах..опять). И еще - я в упор не понимаю, почему они продолжают интересоваться всякими вингерами, когда на эту позицию в клубе игроков - перебор. А главное - ты не можешь ставить футбол в "стиле сити или пепа" без соответствующих расходов на трансферы, Кронке ни в жизнь столько бабок не даст. Даже сейчас - говорят, что хотят усилиться к ЛЧ и в то же время анонсируют всего 120-150 лямов бюджета на ТО...
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Давид Agabekyan
Ответ Бременер
Одной победы или двух ничьих вполне бы хватило, если не терять очки с вылетающими "святыми" и прочими брайтонами
С прочими Брайтонами и Сити очки терял
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Michael Mirin
Ответ Пули Снегопада
такой возможности больше не будет, следующий сезон будет совсем другим, окончательно сформируются ньюкасл, вилла, челси и мю, и попасть в топ-4 даже будет проблематично
Вила? Челси? Ага... Ты ещё Евертон напиши...
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Бременер
Ответ Pucheslav
84 очка в принципе в АПЛ вообще не часто для чепионства хватает
Ага, расскажи это Лестеру в их единственный чемпионский сезон.
И Арсеналу на втором месте с 71 набранным очком.
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#SharkTeam
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Да потому что надо очки считать в конце, а не гордиться временным первым местом.
Если для невылета нельзя расслабляться до 40 очков, то для титула хотя бы до 85
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Давид Agabekyan
Ответ Пули Снегопада
такой возможности больше не будет, следующий сезон будет совсем другим, окончательно сформируются ньюкасл, вилла, челси и мю, и попасть в топ-4 даже будет проблематично
Про Ливерпуль забыли
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#SharkTeam
Ответ Бременер
Ага, расскажи это Лестеру в их единственный чемпионский сезон. И Арсеналу на втором месте с 71 набранным очком.
Сезон Лестера выделяется малым количеством очков чемпиона, в чем проблема?
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Crazy Writer
Ответ trav
150 миллионов это всего? ничего себе у вас запросы. это вполне хорошая сумма, чтобы взять звезду и 2 хороших игроков. просто работать надо
100-120 лямов за Райса просят. За какие деньги брать еще кого-то? В АПЛ продают с ооочень большой наценкой, а в Арсенал с еще большей. Итого 150 даже на 1 игрока не хватит. А точнее в новости было так - 100 миллионов бюджет, и он может быть увеличен до 150 продажами наших игроков. Продавать некого, все нужны, а ненужных(типа холдинга-эльнени-локонги-нкетии) за всех разом даже 20 не выручат, ибо не нужны они никому за бОльшие деньги. Продажа кого-то другого - автоматически ослабляет состав(у нас просто нет игроков на 2 позициях: опорка и цф). На сегодняшний день - вполне адекватные запросы, увы - но ценники в футболе на игроков растут как на дрожжах, а для АПЛ и топ5 клубов по популярности и еще сильнее.
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trav
Ответ Crazy Writer
Не хватило ЦФ, и ума, чтобы сразу положить болт на ЛЕ, и не выпускать ключевых игроков в этом турнире. В итоге обосрались со Спортингом в двойном экземпляре, и отлетели феерически, и Томиясу с Габриэлом потеряли(здравствуй Холдинг в основе в решающих матчах..опять). И еще - я в упор не понимаю, почему они продолжают интересоваться всякими вингерами, когда на эту позицию в клубе игроков - перебор. А главное - ты не можешь ставить футбол в "стиле сити или пепа" без соответствующих расходов на трансферы, Кронке ни в жизнь столько бабок не даст. Даже сейчас - говорят, что хотят усилиться к ЛЧ и в то же время анонсируют всего 120-150 лямов бюджета на ТО...
150 миллионов это всего? ничего себе у вас запросы. это вполне хорошая сумма, чтобы взять звезду и 2 хороших игроков. просто работать надо
0
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Crazy Writer
Ответ Attikus
В каком смысле не был доигран? 38 матчей было сыграно. Накануне паузы на ковид отрыв был 18 очков, если я правильно помню.
В том смысле, что случилась пауза и перенос игр. Отсутствие такой интенсивности в календаре. Месяца на 2.
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Kirkoroff
Ответ Фарид Харисов
Комментарий удален модератором
Свидетели провала Арсенала?
Я видел только свидетелей чемпионства Арсенала в январе. Смешно было если честно. Изначально был уверен в исходе, который и состоялся. Но хейтить пушкарей действительно не стоит. Вполне ожидаемый результат. В следующем сезоне будут опытней.
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Фарид Харисов
Ответ А. Мостовой
ДНК "лузеров" никто не отменял
Комментарий удален модератором
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Lavinka
Доминатор сдулся .
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Отец Абду
Комментарий удален пользователем
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rigobersong
Прекрасный сезон от очередного каталонского доминатора в АПЛ:) 2е место для Арсенала, достойный на сегодня результат!:)
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