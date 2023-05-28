«Арсенал» побил клубный рекорд по голам в АПЛ и повторил – по победам за 38-матчевый сезон

«Арсенал» забил рекордное для себя количество голов в АПЛ.

Команда Микеля Артеты сегодня разгромила «Вулверхэмптон» (5:0) в заключительном туре. Она финишировала с 88 голами.

Лучшая результативность «канониров» в до этого года была зафиксирована в сезоне-2004/05. Тогда забили 87 раз.

Также « », выиграв в 26 турах, повторил клубный рекорд для 38-матчевого сезона АПЛ. С таким количеством побед удавалось завершить чемпионат лишь в 2002-м и 2004-м. Примечательно, что тогда лондонская команда выигрывала титул, в отличие от нынешнего сезона.

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