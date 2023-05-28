«Арсенал» побил клубный рекорд по голам в АПЛ и повторил – по победам за 38-матчевый сезон

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал рекорды Футбол

«Арсенал» забил рекордное для себя количество голов в АПЛ.

Команда Микеля Артеты сегодня разгромила «Вулверхэмптон» (5:0) в заключительном туре. Она финишировала с 88 голами.

Лучшая результативность «канониров» в АПЛ до этого года была зафиксирована в сезоне-2004/05. Тогда забили 87 раз.

Также «Арсенал», выиграв в 26 турах, повторил клубный рекорд для 38-матчевого сезона АПЛ. С таким количеством побед удавалось завершить чемпионат лишь в 2002-м и 2004-м. Примечательно, что тогда лондонская команда выигрывала титул, в отличие от нынешнего сезона.

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56 комментариев

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Дмитрий Васин
В любой другой лиге в этом году Арсенал стал бы чемпионом
+68
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+56
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Gunner_14
Успешный сезон. Кто же виноват, что есть такой монстр "Сити"
+41
-1
+40
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Пирс Морган
Это показывает, насколько Сити силен
+28
-1
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#SharkTeam
Ответ Дмитрий Васин
В любой другой лиге в этом году Арсенал стал бы чемпионом
Что за бред? Арсенал закончил сезон и у него даже сейчас очков меньше чем у Наполи, который еще один матч сыграет и давно уже чилит.
Испания тоже маловероятно)
+24
-6
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Konstruktor_PAW
Молодцы Арсенал в любом случае. Нынешний сити - это имба
+16
0
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Mr@k
Надо отметить что ударная тройка атаки Сака-Эдегор-Мартинелли набрали по Г+П 25-22-20 , супер просто при том что по годам это 21-24-21, хотелось бы еше больше очков от Жезуса,но у него травма была
+10
0
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Black Phoenix
Пушкари сделали всё что могли, пожалуй, но Гвардиола переехал на опыте.
+6
0
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Фанат спорта01
Ответ Mr@k
Надо отметить что ударная тройка атаки Сака-Эдегор-Мартинелли набрали по Г+П 25-22-20 , супер просто при том что по годам это 21-24-21, хотелось бы еше больше очков от Жезуса,но у него травма была
17очков для половины сезона очень круто.
+5
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Street Fighter
Ответ #SharkTeam
Что за бред? Арсенал закончил сезон и у него даже сейчас очков меньше чем у Наполи, который еще один матч сыграет и давно уже чилит. Испания тоже маловероятно)
Он говорит не про количество очков, а про качество игры. Уверен, в Италии этот Арсенал набрал бы больше чем Англии
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Экспертное мнение
Ответ Джейме Ланнистер
Крутая логика, сравнить очки набранные в АПЛ и со Специями
Крутая логика, отдал титулы других стран клубу который не может обыграть Спортинг Лиссабон в двух играх. Не факт что даже в Португалии Арсенал стал бы первым.
+3
0
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Eden Hazard
Ответ Street Fighter
Не Гвардиола переехал , а сами они всё слили. Потеряли очки на всяких Саутгемптонов. Не будь этих потерь в конце сезона — там Сити уже ничего не решал бы, слишком большой отрыв был. Даже проиграв матч с Сити , Арсенал бы остался на первом месте, не слей он пару матчей до этого
То есть, Арсенал терял очки на всяких Саутгемптона, поэтому не взял чемпионство? А Сити не терял? Они к январю на 8 отставали просто так? Все теряли. Просто в нужный момент кто то собрался, а кто то решил что уже чемпион. Вот и вся разница.
+4
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antoshka-2
Но тогда не было МанСити и Гвардиолы

А во время МанСити и Хосепа есть Ливерпуль с 28 и 30 победами за сезон, но НЕ став в итоге Чемпионами.
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#SharkTeam
Ответ Den-is
И это без всяких Холаннов-Шмоланов)
Гордишься что ли? Сити уже сколько раз сотку выбивал, а у Арсенала 88 мячей рекорд за всю историю?
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revo
Ответ Gunner_14
Успешный сезон. Кто же виноват, что есть такой монстр "Сити"
Гвардиола виноват)
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Street Fighter
Ответ Экспертное мнение
Потому что посмотришь в ЛЧ на этот Арсенал до первого Динамо Загреба, умный футбол Артеты хорош в туповатой лиге, но в Европе полно обученных команд из разных стран.
Это АПЛ то туповатая? Сейчас в финале ЛЧ сыграет команда из АПЛ, в прошлом сезоне тоже самое было в полуфинале ещё одна команда играла. В позапрошлом сезоне был английский финал. В сезоне 18/19 тоже. АПЛ уже давно не такая как была лет 15 назад, например.
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#SharkTeam
Ответ Den-is
Не гори так. Стоило немного состав усилить и Сити уже не так страшен)
Довольно странный гонор, когда канониры по итогу zer0титули да еще получили 8-2, теперь от Сити.
А про нестрашен игрокам скажи, а то у них ноги тряслись
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Street Fighter
Ответ #SharkTeam
Что за бред? Арсенал закончил сезон и у него даже сейчас очков меньше чем у Наполи, который еще один матч сыграет и давно уже чилит. Испания тоже маловероятно)
Он говорит не про количество очков, а про качество игры. Уверен, в Италии этот Арсенал набрал бы больше чем Англии
+1
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CriminalJoint62
Ответ Акира_1
Челси худший сезон за кучу лет = 0 трофеев. Арсенал лучший сезон за 10 лет = 0 трофеев. 😅
Удачи в ЛЧ в следующем сезоне 👍
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Street Fighter
Ответ Black Phoenix
Пушкари сделали всё что могли, пожалуй, но Гвардиола переехал на опыте.
Не Гвардиола переехал , а сами они всё слили. Потеряли очки на всяких Саутгемптонов. Не будь этих потерь в конце сезона — там Сити уже ничего не решал бы, слишком большой отрыв был. Даже проиграв матч с Сити , Арсенал бы остался на первом месте, не слей он пару матчей до этого
+2
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Direct free kick
Ответ А. Мостовой
И всё это ради второго места. Типичные "лузеры"
Асренал позор футбола
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AF007
84 очка за сезон. Арсенал снова топ-клуб. Остаётся надеяться, что эта была не разовая вспышка
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CriminalJoint62
Сдались слишком рано, больше нечего добавить
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Aleksandr Khachoyan
Ответ London.is.blue
+2 трофея в копилку Арсенала. Как там с кубком газона? Кто фаворит в этом сезоне?
Ну уж лучше так, чем то что творит челси. Удачи в борьбе за выживание в следующем сезоне, Эвертон усилится, придется посильнее постораться вам чтобы не вылететь
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Den-is
Ответ Экспертное мнение
Чемпионский график, но не в Лиге Пепа
И не в лиге, где не замечают оффсайда и фолы в штрафной когда надо
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Adamdfdgds
Ответ XavIniesta2008-2015
Не надо сравнивать Боруссию с Арсеналом Боруссия всегда была в топ-3 по составу и ресурсам в лиге. При этом, сама провела сезон неровно и осечками Баварии не воспользовалась Арсенал на пути ко второму месту обошёл МЮ,Челси,Тоттенхэм и Ливерпуль, которые не хуже,а то и лучше в плане состава и ресурсов. При этом, Сити,в отличие от Баварии,не был на спаде и провёл довольно сильный сезон Именно поэтому Боруссия-лузеры, а Арсенал провёл классный сезон
По качеству состава Арсенал сильнее всех вышеперечисленных клубов, кроме, возможно, ливерпуля
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