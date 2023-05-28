«Арсенал» побил клубный рекорд по голам в АПЛ и повторил – по победам за 38-матчевый сезон
«Арсенал» забил рекордное для себя количество голов в АПЛ.
Команда Микеля Артеты сегодня разгромила «Вулверхэмптон» (5:0) в заключительном туре. Она финишировала с 88 голами.
Лучшая результативность «канониров» в АПЛ до этого года была зафиксирована в сезоне-2004/05. Тогда забили 87 раз.
Также «Арсенал», выиграв в 26 турах, повторил клубный рекорд для 38-матчевого сезона АПЛ. С таким количеством побед удавалось завершить чемпионат лишь в 2002-м и 2004-м. Примечательно, что тогда лондонская команда выигрывала титул, в отличие от нынешнего сезона.
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Испания тоже маловероятно)
А во время МанСити и Хосепа есть Ливерпуль с 28 и 30 победами за сезон, но НЕ став в итоге Чемпионами.
А про нестрашен игрокам скажи, а то у них ноги тряслись