Флик о чемпионстве «Баварии»: «11-й титул подряд подчеркивает особый менталитет команды. Это был трудный сезон с множеством препятствий»
Ханс-Дитер Флик поздравил «Баварию» с победой в Бундеслиге.
«Бавария» в последнем туре обыграла «Кельн» (2:1) и завоевала титул, опередив «Боруссию» по разнице забитых и пропущенных мячей при равном количестве очков.
«Поздравляю команду, тренерский штаб и всю «Баварию» с завоеванием 33-го чемпионского титула.
В этом трудном сезоне команде пришлось преодолеть множество препятствий, и завоевание 11-го титула подряд подчеркивает ее особый менталитет», – сказал главный тренер сборной Германии, выигравший с «Баварией» требл в сезоне-2019/20.
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