Флик об увольнении Нагельсманна: «Жаль, что его лишили шанса выиграть три титула. Юлиан – выдающийся тренер»
Ханс-Дитер Флик отреагировал на увольнение Юлиана Нагельсманна из «Баварии».
«Юлиан продолжает оставаться выдающимся тренером. Жаль, что его лишили шанса выиграть три титула», – сказал Флик, тренировавший ранее «Баварию», а сейчас возглавляющий сборную Германии.
В этом сезоне мюнхенцы претендуют на победу в Бундеслиге, Лиге чемпионов и Кубке Германии.
Томас Тухель заменил Нагельсманна на посту главного тренера «Баварии».
Уход Нагельсманна олицетворяет современную культуру управления клубами. Слишком суровую – и не факт, что очень эффективную
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