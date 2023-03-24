Флик об увольнении Нагельсманна: «Жаль, что его лишили шанса выиграть три титула. Юлиан – выдающийся тренер»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Ханс-Дитер Флик Юлиан Нагельсманн Футбол

Ханс-Дитер Флик отреагировал на увольнение Юлиана Нагельсманна из «Баварии».

«Юлиан продолжает оставаться выдающимся тренером. Жаль, что его лишили шанса выиграть три титула», – сказал Флик, тренировавший ранее «Баварию», а сейчас возглавляющий сборную Германии.

В этом сезоне мюнхенцы претендуют на победу в Бундеслиге, Лиге чемпионов и Кубке Германии.

Томас Тухель заменил Нагельсманна на посту главного тренера «Баварии».

Уход Нагельсманна олицетворяет современную культуру управления клубами. Слишком суровую – и не факт, что очень эффективную

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7 комментариев

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Михо
Ответ Все просто Очень
После терок с Хасаном.
Терки есть всегда у главного тренера и спорт директора. Но Флик после победы на чм14, где он был помощником Лева, неоднократно говорил, что хочет возглавить сборную. Поэтому когда он выиграл все с Баварией, уход в сборную был логичен
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Николай Корягин
Ну он же вроде в любом случае уже должен будет получить медали за все эти три турнира
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vik444
Ну Фрик лучше знает.
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<~Inter~>
Ответ Gagarin Party
он же сам решил возглавить сборную.
После того как наплевали на его желание сохранить лидеров которые помогли ему выиграть требл
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Все просто Очень
Ответ Gagarin Party
он же сам решил возглавить сборную.
После терок с Хасаном.
+9
-2
+7
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Gagarin Party
Ответ Все просто Очень
Жаль Флику не дали работать. На его атакующий футбол было приятно смотреть.
он же сам решил возглавить сборную.
+4
-1
+3
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Все просто Очень
Жаль Флику не дали работать. На его атакующий футбол было приятно смотреть.
+13
0
+13
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