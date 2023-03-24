Флик об увольнении Нагельсманна: «Жаль, что его лишили шанса выиграть три титула. Юлиан – выдающийся тренер»

отреагировал на увольнение из «Баварии».

«Юлиан продолжает оставаться выдающимся тренером. Жаль, что его лишили шанса выиграть три титула», – сказал Флик, тренировавший ранее «Баварию», а сейчас возглавляющий сборную Германии.

В этом сезоне мюнхенцы претендуют на победу в Бундеслиге, Лиге чемпионов и Кубке Германии.

Томас Тухель заменил Нагельсманна на посту главного тренера «Баварии».

Уход Нагельсманна олицетворяет современную культуру управления клубами. Слишком суровую – и не факт, что очень эффективную