Каррагер о Гвардиоле: «Ман Сити» не достиг бы таких вершин с другим тренером. Они выиграют требл»

Теги Интер Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Джейми Каррагер уверен, что «Манчестер Сити» выиграет три трофея в этом сезоне.

«Думаю, что так и будет. «Горожане» будут явными фаворитами в матчах с «Интером» и «Манчестер Юнайтед». Есть ощущение, что «Сити» каждый год близок к треблу.

Пеп Гвардиола установил планку очень высоко. С другим тренером команда не достигла бы таких вершин, я считаю его влияние решающим. Будет ли у других клубов хоть капля веры в то, что они могут потягаться с «Сити»? Сейчас «Манчестер» на совершенно другом уровне.

Прямо сейчас Фил Фоден не попадает в состав – вот какие футболисты играют в старте. И в этом заключается разница между «Ман Сити» и «Арсеналом», – объяснил экс-защитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

Внимание к языку тела – важное оружие Гвардиолы. Помогает даже выбирать состав

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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61 комментарий

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Артур Мкртычян
Ответ llolishe
Ну так это читерство Или проходить игру с чит кодами круче чем без помощи чит кодов?
есть статистика. мю и Челси тратят на том же уровне. Но у них чёт читы не работают.
+32
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Даши Будаев
В том то и дело, что нынешний Сити - это именно тренерский проект и достижения связаны именно с тренером. По отдельности игроки Сити - добротные, качественные игроки, но не более того, за исключением КДБ, который расцвел именно при Гвардиоле. Один весь победный сезон Сити отыграли без нападающего, другой без надежного левого защитника (не в обиду Зинченко и посаженного в клетку Менди, хотя он точно не вписывался в систему Пепа.). В целом, за период, когда я следил за Сити - команда стала реально доминатором в АПЛ.
+25
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Ученик Пепа
Ответ llolishe
Не зря ж шейхи тратили миллиарды на футболистов и судей
Могут себе позволить))
Завидно?)
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#SharkTeam
Ответ DolJun
лол, пелегрини доходил до полуфинала в лч с хартом в воротах, а этому физруку на каждую позицию по два человека купили пока кто-то не повыстреливал. сейчас взяли биста холанда, карты сошлись и в один сезон тащат визрука на требл - и все резко начали петь ему оды)
тебе не надоело, есть же момент когда наброс уместен а когда нет
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Oleg Kostin
сто процентов
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#SharkTeam
Считаю что Саутгемптона и ливера должны быть равные возможности, но увы красный мешок постоянно раскупает хороших игроков оттуда.
А щас вылетел, похоже неоткуда новых Мане и Вандайков взять. Что делать то
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1garyuha
Ответ Даши Будаев
В том то и дело, что нынешний Сити - это именно тренерский проект и достижения связаны именно с тренером. По отдельности игроки Сити - добротные, качественные игроки, но не более того, за исключением КДБ, который расцвел именно при Гвардиоле. Один весь победный сезон Сити отыграли без нападающего, другой без надежного левого защитника (не в обиду Зинченко и посаженного в клетку Менди, хотя он точно не вписывался в систему Пепа.). В целом, за период, когда я следил за Сити - команда стала реально доминатором в АПЛ.
Марез, игрок года в АПЛ и ключевой в чемпионском Лестере - добротный, качественный, не более того
Силва, ключевой в чемпионском Монако - добротный, качественный, не более того
Гюндоган, ключевой в чемпионской Боруссии - добротный, качественный, не более того
Уокер, еще до МС дважды попавший в команду года АПЛ - добротный, качественный, не более того

Еще можно вспомнить, что за кого-то в составе заплатили сотку, а кто-то приходил со статой больше гола за матч в ЛЧ. И это еще первое поколение игроков с обладателями голден боя Стерлингом и Агуэро успело уйти.

Без Пепа эта команда выиграла бы меньше, но явно бы не бедствовала.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Даши Будаев
В том то и дело, что нынешний Сити - это именно тренерский проект и достижения связаны именно с тренером. По отдельности игроки Сити - добротные, качественные игроки, но не более того, за исключением КДБ, который расцвел именно при Гвардиоле. Один весь победный сезон Сити отыграли без нападающего, другой без надежного левого защитника (не в обиду Зинченко и посаженного в клетку Менди, хотя он точно не вписывался в систему Пепа.). В целом, за период, когда я следил за Сити - команда стала реально доминатором в АПЛ.
Про добротных ты конечно знатно загнул))
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Никита Давыдкин
Ответ Алан Кайтуков
Добротные игроки ?))) А у кого сейчас в АПЛ состав сильнее? Не говоря уже про скамейку, на которой можно вторую мощную команду собрать)) и играли без напада и фланг защитника.. а у других команд думаешь все позиции укомплектованы именно топ игроками ?))) Сити последние годы покупает любого игрока на кого покажет пеп в независимости от цены
А кто в АПЛ деньги тратит с умом? Юнайтед не пойми кого берёт, Челси ваще как в супермаркете закупается. При этом Сити два года назад единственный раз в истории купил игрока дороже 100 миллионов
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Артур Мкртычян
Ответ !!!Bata!!!
Такое высокомерие со стороны бывших Английских футболистов, по отношению Интера, смотрится как минимум мерзко. Надеюсь Интер спустит с небес на землю этих псевдоэкспертов)
всем очевидно, что Сити только сам себе может проиграть. с чего кто-то должен бояться называть вещи своими именами. Интер в любом случае выйдет и будет бороться. кто бы что не говорил.
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Ученик Пепа
Ответ llolishe
Прикол что ты признаешь что Сити подкупает судей
Как я могу признать то, о чем не знаю? Что за чушь ты несешь, дружище?)
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&_Bishep_&
Ответ Ariel Ortega
Большой выбор дорогих футболистов? Кого именно? Сити это КОМАНДА. По отдельности многие игроки так себе. Это все тренер.
Не знаю, может некоторые уже при нем доросли до уровня европейских звезд. Но Родри, Сильва, Гюдоген..это уже большие футболисты.
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#SharkTeam
Ответ DolJun
ничего не имею против че и что, если честно) но ты ведь по делу на мой коммент не ответил сам: предъявил за какой-то наброс, хотя я все описал по фактам: физрук поменял по несколько человек на каждой позиции, а отметку полуфинала, которую задал пелегрини, преодолел лишь дважды.
давай тогда ты сначала начнешь хотя бы с большой буквы писать везде где это нужно, потом что-то от других требовать будешь
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#SharkTeam
Ответ DolJun
кое-что, вроде вопросительного знака в конце вопросительного предложения, никогда не потеряет актуальности. а ты еще удивлялся почему я спрашиваю являешься ли ты носителем русского языка.
ну иди в свою школу детям рассказывай про язык, а в сети в разговорном стиле требовать соблюдения всех правил мягко говоря странно. По делу то есть че? Ой, "что", конечно. А то не поймешь
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НРИ
Ну так то и понятно , это как читерство , лучший тренер в мире в одном из самых богатых клубов
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&_Bishep_&
Это примерно как - без Семака Зенит не взял бы 5 чемпионств((((
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Артур Мкртычян
Ответ MURA
Пугают меня уверенные прогнозы Карагера. Он часто ошибается кстати. А так в футболе, тем более в таких важных матчах, может случиться что угодно. Не удивлюсь если будут сюрпризы в этих 2х матчах.
сити оба финала точно не проиграет. это не та команда. Но я честно говоря больше финала с мю опасаюсь. в лч сити очевидно выйдет и будет умирать на поле. с максимальной отдачей. и тут уже посмотрим что будет. а вот с мю не знаю. там у мю будет огромная мотивация, испортить сити требл.
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
!!Ман Сити»-2023 сравнивают с «Барселоной»-2011 и называют лучшей командой в истории. Это важнее очередного чемпионства
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Ariel Ortega
Ответ Иван Иванов
Я уже прямо сейчас могу представить , как в финале Лаутаро забивает гол на контратаке , Интер закрывается ,Сити весь матч мучается пытаясь взломать насыщенную оборону, куча моментов , а в концовке Лукаку удваивает преимущество.
А вот хрен вам!
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Ariel Ortega
Ответ &_Bishep_&
Да, с очень богатым бюджетом и большим выбором дорогих футболистов он умеет работать на длинной дистанции. Но для того что бы называться самым самым...по-моему этого не достаточно.
Большой выбор дорогих футболистов? Кого именно?
Сити это КОМАНДА. По отдельности многие игроки так себе. Это все тренер.
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Алан Кайтуков
Ответ Артур Мкртычян
есть статистика. мю и Челси тратят на том же уровне. Но у них чёт читы не работают.
Давайте если говорить, то не отрывками ..а всю ситуацию говори тогда .. тратятся тоже согласен .. но у них и тренеры через каждые 1.5-2 года меняются .. а у сити все трансферы за столько лет под одного тренера.. вот и вся разница
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London.is.blue
Ответ llolishe
Манчестер Сити мерзкий клуб 90 процентов нынешних глоров Сити это фанатки Гвардиолы времен Барсы тоесть они не болели бы за Манчестер Сити если бы там небыло Гвардиолы Когда Манчестер Сити 140 лет гнил в Чемпионшипе всем было плевать на этот клубец Эра шейхов и сразу же откуда то находятся глоры клубца На спортс ру 5 -7 лет назад небыло ни одного наверно глора Сити вообще
Клубец забрал статус главного клуба Манчестера, и прямо сейчас второй клуб Англии после Челси в 21 веке в плане достижений.
Та и пишется история.
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Артур Мкртычян
Ответ Alexander Zubkov
Сдаётся мне, что Интер поставит им подножку. Уж слишком всё красиво складывается.
это лишь то чего вы хотите. а не то что произойдет.
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Ariel Ortega
Ответ Алан Кайтуков
Я вообще не удивлюсь если Интер их переедет ))) как будто в Интере игроки с ФНЛ бегают .. там все топ звёзды, это финал, одна игра ... Что угодно может быть
Да это финал. А где топ футболисты? Лаутаро?
Лукаку в аренде. Джеко старик. Турок не плох, да.
Генрих старичок, представь против обороны Сити!
А где звезды?
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Иван Иванов
Я уже прямо сейчас могу представить , как в финале Лаутаро забивает гол на контратаке , Интер закрывается ,Сити весь матч мучается пытаясь взломать насыщенную оборону, куча моментов , а в концовке Лукаку удваивает преимущество.
+1
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