Каррагер о Гвардиоле: «Ман Сити» не достиг бы таких вершин с другим тренером. Они выиграют требл»
Джейми Каррагер уверен, что «Манчестер Сити» выиграет три трофея в этом сезоне.
«Думаю, что так и будет. «Горожане» будут явными фаворитами в матчах с «Интером» и «Манчестер Юнайтед». Есть ощущение, что «Сити» каждый год близок к треблу.
Пеп Гвардиола установил планку очень высоко. С другим тренером команда не достигла бы таких вершин, я считаю его влияние решающим. Будет ли у других клубов хоть капля веры в то, что они могут потягаться с «Сити»? Сейчас «Манчестер» на совершенно другом уровне.
Прямо сейчас Фил Фоден не попадает в состав – вот какие футболисты играют в старте. И в этом заключается разница между «Ман Сити» и «Арсеналом», – объяснил экс-защитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.
Внимание к языку тела – важное оружие Гвардиолы. Помогает даже выбирать состав
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Завидно?)
А щас вылетел, похоже неоткуда новых Мане и Вандайков взять. Что делать то
Силва, ключевой в чемпионском Монако - добротный, качественный, не более того
Гюндоган, ключевой в чемпионской Боруссии - добротный, качественный, не более того
Уокер, еще до МС дважды попавший в команду года АПЛ - добротный, качественный, не более того
Еще можно вспомнить, что за кого-то в составе заплатили сотку, а кто-то приходил со статой больше гола за матч в ЛЧ. И это еще первое поколение игроков с обладателями голден боя Стерлингом и Агуэро успело уйти.
Без Пепа эта команда выиграла бы меньше, но явно бы не бедствовала.
Сити это КОМАНДА. По отдельности многие игроки так себе. Это все тренер.
Та и пишется история.
Лукаку в аренде. Джеко старик. Турок не плох, да.
Генрих старичок, представь против обороны Сити!
А где звезды?