Джейми Каррагер уверен, что «Манчестер Сити» выиграет три трофея в этом сезоне.

«Думаю, что так и будет. «Горожане» будут явными фаворитами в матчах с « » и « ». Есть ощущение, что «Сити» каждый год близок к треблу.

установил планку очень высоко. С другим тренером команда не достигла бы таких вершин, я считаю его влияние решающим. Будет ли у других клубов хоть капля веры в то, что они могут потягаться с «Сити»? Сейчас «Манчестер» на совершенно другом уровне.

Прямо сейчас Фил Фоден не попадает в состав – вот какие футболисты играют в старте. И в этом заключается разница между « » и «Арсеналом», – объяснил экс-защитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

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