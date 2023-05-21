Алан Ширер: «Ман Сити» в двух матчах от бессмертия – с «МЮ» и «Интером»

Алан Ширер уверен, что завоевание требла обеспечит «Манчестер Сити» легендарный статус.

«Горожане» стали чемпионами Англии в пятый раз за шесть лет. В ближайшие недели они сыграют с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии и « » в финале .

«Если подумать, « » находится в двух матчах от бессмертия. Чтобы о нем заговорили так, как будут говорить в ближайшие годы, осталось сыграть с « » и «Интером».

Если «Сити» выиграет требл, это будет потрясающе. Вот это возможность!» – сказал бывший форвард «Ньюкасла».

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