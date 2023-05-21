Алан Ширер: «Ман Сити» в двух матчах от бессмертия – с «МЮ» и «Интером»
Алан Ширер уверен, что завоевание требла обеспечит «Манчестер Сити» легендарный статус.
«Горожане» стали чемпионами Англии в пятый раз за шесть лет. В ближайшие недели они сыграют с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии и «Интером» в финале Лиги чемпионов.
«Если подумать, «Ман Сити» находится в двух матчах от бессмертия. Чтобы о нем заговорили так, как будут говорить в ближайшие годы, осталось сыграть с «Манчестер Юнайтед» и «Интером».
Если «Сити» выиграет требл, это будет потрясающе. Вот это возможность!» – сказал бывший форвард «Ньюкасла».
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Но я бы пока не вел речей о величии Сити, пока ЛЧ нет.
У МЮ такая же бездонная бочка была когда приходил Моуриньо, Челси после трансферного бана в 2018 взбесился и потратил больше миллиарда, но что те, что другие, на дистанции в лиге проигрывают в среднем 20+ очков. Значит дело не только в бездонной бочке.
По поводу твоих многочисленных постов "без ЛЧ не великие" - изначально чувак написал про историю АПЛ, а не историю Европы. В АПЛ да, в Европе... кроме как проклятием шаманов я не могу объяснить, почему этот Сити хотя бы один титул не взял. Но должны взять в июне и закрыть этот гештальт.
В отдельно взятом матче может случиться что угодно, но на дистанции в 5-6 лет Сити Гвардиолы нет равных. На дистанции в 20 лет может быть, но мы это вряд ли узнаем, потому что Пеп вряд ли останется в Сити до 2036.
Если ЛЧ выиграют, а лучше - несколько за лет 5 - тогда никаких вопросов.
Но не в Европе, там есть что доказывать.