Алан Ширер: «Ман Сити» в двух матчах от бессмертия – с «МЮ» и «Интером»

Теги Интер Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Алан Ширер серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Алан Ширер уверен, что завоевание требла обеспечит «Манчестер Сити» легендарный статус.

«Горожане» стали чемпионами Англии в пятый раз за шесть лет. В ближайшие недели они сыграют с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии и «Интером» в финале Лиги чемпионов.

«Если подумать, «Ман Сити» находится в двух матчах от бессмертия. Чтобы о нем заговорили так, как будут говорить в ближайшие годы, осталось сыграть с «Манчестер Юнайтед» и «Интером».

Если «Сити» выиграет требл, это будет потрясающе. Вот это возможность!» – сказал бывший форвард «Ньюкасла».

Величие «Сити» Пепа. Такой гегемонии в АПЛ не было со времен «МЮ» 90-х

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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52 комментария

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JuVero
Сити против двух обладателей требла)
+59
0
+59
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Роналду плачет
Пеп - в двух матчах от требла

Кан, Хасан и Тухель - почти взяли антитребл
+24
-1
+23
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Никита Давыдкин
Ответ DolJun
думаю многие хотят чтобы футбол победил, а пеп чокернул
Так футбол пока и побеждает, разве нет?
+17
-2
+15
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Spitamen Gonzales
Ответ DolJun
думаю многие хотят чтобы футбол победил, а пеп чокернул
Вот каково быть Должуном ?? Наверное не легко до конца гнуть дискредитирующую самого себя тему, о том, что Пеп - плохой тренер. Ты же закапываешь любые намеки о своей состоятельности любителя спорта
+5
0
+5
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Этот Райола хочет денег
Сити в этом сезоне это конечно альфа-хищник еще тот. Лишь бы Пеп экспериментами не злоупотреблял
+5
-1
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Артур Мкртычян
Ответ DolJun
думаю многие хотят чтобы футбол победил, а пеп чокернул
да нет, хейтеров отнюдь не большинство.
+4
0
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Игорь Новиков
Ответ Spitamen Gonzales
Игорь Новиков, у вас безусловно может быть «беспристрастное» и «объективное» мнение о шумных соседях. Но красной части Манчестера пока только и остаётся, что жить прошлым и молиться на Каземиро )
Да мне, в сущности, все равно)
Но я бы пока не вел речей о величии Сити, пока ЛЧ нет.
+4
-1
+3
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onsigne
Ответ Игорь Новиков
Так можно сказать, что у САФа не было бездонной бочки Сити, например)
Трансферную активность начала 90-ых нельзя сравнивать с нынешним временем, потому что рынок выглядел иначе, как и отрицать того, что ресурсов у того МЮ было много.
У МЮ такая же бездонная бочка была когда приходил Моуриньо, Челси после трансферного бана в 2018 взбесился и потратил больше миллиарда, но что те, что другие, на дистанции в лиге проигрывают в среднем 20+ очков. Значит дело не только в бездонной бочке.

По поводу твоих многочисленных постов "без ЛЧ не великие" - изначально чувак написал про историю АПЛ, а не историю Европы. В АПЛ да, в Европе... кроме как проклятием шаманов я не могу объяснить, почему этот Сити хотя бы один титул не взял. Но должны взять в июне и закрыть этот гештальт.
+2
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Артур Мкртычян
Ответ JuVero
Сити против двух обладателей требла)
битва должна быть легендарной, но сити на голову всех сильнее.
+4
-2
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Игорь Новиков
Ответ Spitamen Gonzales
А в чем это противоречит тому, что Сити сейчас лучшие в мире. Я время от времени смотрю футбол южной Америки и несогласен с формулировкой «лучшие в Европе» Сити сейчас лучший клуб мира. Возвращаясь к количеству титулов МЮ, стоит отметить, что у Монголии тоже есть великое прошлое.
Так на основе чего Сити лучший в истории-то? Игры? Это очень тонкая материя.
+6
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Spitamen Gonzales
Ответ Игорь Новиков
В футболе всякое бывает) После поражения Милана в финале, когда вели 3:0 и размазывали Ливерпуль по газону, меня уже ничто не удивит.
Каждый из нас может ошибаться. Мы просто обмениваемся мнениями
+1
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Alex Alex
Ответ Роналду плачет
Пеп - в двух матчах от требла Кан, Хасан и Тухель - почти взяли антитребл
Боруссия не даст
+1
0
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onsigne
Ответ Игорь Новиков
Так на основе чего Сити лучший в истории-то? Игры? Это очень тонкая материя.
Пусть тогда на основе набора очков, количества забитых голов и при этом аномально низком количестве пропущенных. За последние 6 лет - 100, 98, 93, сейчас поход на 94, при Фергюсоне за 13 побед в лиге максимум был 91.
В отдельно взятом матче может случиться что угодно, но на дистанции в 5-6 лет Сити Гвардиолы нет равных. На дистанции в 20 лет может быть, но мы это вряд ли узнаем, потому что Пеп вряд ли останется в Сити до 2036.
+2
-1
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Игорь Новиков
Ответ Spitamen Gonzales
На основе великолепной, недосягаемой для других команд игры
Многие команды играют красиво. Но в истории остаются в основном трофеи.

Если ЛЧ выиграют, а лучше - несколько за лет 5 - тогда никаких вопросов.
+5
-4
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Игорь Новиков
Ответ Spitamen Gonzales
Я думаю это всего лишь вопрос нескольких недель - учитывая уровень соперников
В футболе всякое бывает) После поражения Милана в финале, когда вели 3:0 и размазывали Ливерпуль по газону, меня уже ничто не удивит.
+1
0
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Игорь Новиков
Ответ Никита Давыдкин
Я думаю, Сити Гвардиолы независимо от номера сезона и так уже бессмертен. Это реально лучший клуб в истории АПЛ, который собирает чемпионства. Эту команду по силам переплюнуть только какому-нибудь историческому перфомансу, как у Ливерпуля, либо спаду у самого Сити. Команда соревнуется сама с собой, больше соперников нет
Но у МЮ же сильно больше титулов даже в рамках АПЛ.
+13
-12
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Naides
Ответ DolJun
думаю многие хотят чтобы футбол победил, а пеп чокернул
А какой футбол называется футболом? Во что Сити играет тогда?
+1
0
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Игорь Новиков
Ответ Spitamen Gonzales
Каждый из нас может ошибаться. Мы просто обмениваемся мнениями
Аминь!)
+1
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Игорь Новиков
Ответ Никита Давыдкин
Непонятно правда каким образом на поле бы оказались одновременно команда ветеранов и команда действующих игроков, но ладно
Ну, речь об умозрительном противостоянии команд в их лучшей форме, понятное дело.
+1
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onsigne
Ответ Игорь Новиков
Так победы в ЛЧ тоже укрепляют статус клуба и во внутреннем чемпионате. Треблы тоже.
Мне кажется, что когда команда за два сезона делает 198 очков, штампует внутренние кубки пачками и ставит на поток матчи, где по их воротам даже не бьют, потому что не могут центр поля пройти (таких команд в Англии никогда не было), то еврокубки в качестве доказательства силы и величия не нужны ) В Англии всё и так всем давно понятно.
Но не в Европе, там есть что доказывать.
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Игорь Новиков
Ответ onsigne
Пусть тогда на основе набора очков, количества забитых голов и при этом аномально низком количестве пропущенных. За последние 6 лет - 100, 98, 93, сейчас поход на 94, при Фергюсоне за 13 побед в лиге максимум был 91. В отдельно взятом матче может случиться что угодно, но на дистанции в 5-6 лет Сити Гвардиолы нет равных. На дистанции в 20 лет может быть, но мы это вряд ли узнаем, потому что Пеп вряд ли останется в Сити до 2036.
Так можно сказать, что у САФа не было бездонной бочки Сити, например)
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Игорь Новиков
Ответ Spitamen Gonzales
За последние шесть лет - упустили одно чемпионство.
Это круто. Тут не вопросов нет. Но все же речь о лучших в истории, а не последнего десятка лет.
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koshaus
Ответ Spitamen Gonzales
А в чем это противоречит тому, что Сити сейчас лучшие в мире. Я время от времени смотрю футбол южной Америки и несогласен с формулировкой «лучшие в Европе» Сити сейчас лучший клуб мира. Возвращаясь к количеству титулов МЮ, стоит отметить, что у Монголии тоже есть великое прошлое.
Жаль только что монголы об этом только от европейцов узнали...
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Spitamen Gonzales
Ответ Игорь Новиков
Да мне, в сущности, все равно) Но я бы пока не вел речей о величии Сити, пока ЛЧ нет.
Я говорю что вижу, не пытаясь подкрепиться прошлыми успехами, как аргументом. Сейчас Сити лучший клуб в мире.
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Игорь Новиков
Ответ onsigne
Мне кажется, что когда команда за два сезона делает 198 очков, штампует внутренние кубки пачками и ставит на поток матчи, где по их воротам даже не бьют, потому что не могут центр поля пройти (таких команд в Англии никогда не было), то еврокубки в качестве доказательства силы и величия не нужны ) В Англии всё и так всем давно понятно. Но не в Европе, там есть что доказывать.
Ну, что ж, возможен и такой взгляд на положение вещей. Но истинная легендарность все же Европой измеряется. Вряд ли бы про ту же Барсу Пепа так все говорили, не возьми она тех 2 ЛЧ.
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