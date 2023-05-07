Уэйн Руни: «Ман Сити» станет лучшей командой в истории АПЛ наравне с «МЮ»-1999, если возьмет ЛЧ и чемпионат»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Уэйн Руни считает, что «Ман Сити» встанет в один ряд с «МЮ»-1999, если возьмет ЛЧ и АПЛ.

Во вторник, 9 мая, «Реал» примет «Манчестер Сити» в первом полуфинале Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

«Как бы мне это ни было неприятно, если «Ман Сити» выиграет Лигу чемпионов и АПЛ, то эту команду придется поставить в один ряд с «Юнайтед», который взял требл в 1999 году, и назвать лучшей командой за всю историю АПЛ.

Наш «Ман Юнайтед» в 2008-м тоже был отличной командой, но то, как «Сити» доминирует над соперниками, то, как легко и часто он это делает, при этом постоянно сражаясь на всех фронтах, выходит за рамки того, что делали мы.

Конечно, «Сити» еще ничего не выиграл в этом сезоне и все еще должен преодолеть черту, так что давайте оставим серьезные выводы до тех пор, пока они этого не сделают.

Но причина, по которой я говорю, что у них есть возможность стать лучшими, заключается в том, что еще один титул в АПЛ станет для них пятым за шесть сезонов. Они подняли планку для всех остальных.

Все болельщики «Юнайтед», включая меня, должны посмотреть на то, что делает «Сити» Гвардиолы, и понять, какого экстраординарного уровня должен достичь наш клуб, чтобы снова стать номером один», – написал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» в колонке для The Times.

Уэйн Руни: «Ман Сити» разнесет «Реал». Это другой уровень»

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111 комментариев

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onsigne
Думаю, Сити эпохи Гвардиолы давно встал в один ряд с МЮ Фергюсона и без требла. В сезоне 18-19 они вообще на квадрупл шли с 98 очками (после сезона со 100 очками) в лиге, но те 4-3 с убогим Тоттенхэмом необъяснимы. Там, где, возможно, повезло МЮ в 1999, не повезло Сити в 2019.
+74
-22
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ПравдоРуб
Признал горькую правду для все болельщиков МЮ
+31
-12
+19
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Kazbek Ilyassovskiy
МЮ 2008 > МЮ 1999
+19
-8
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Ришад Хайруллин
Ответ onsigne
Думаю, Сити эпохи Гвардиолы давно встал в один ряд с МЮ Фергюсона и без требла. В сезоне 18-19 они вообще на квадрупл шли с 98 очками (после сезона со 100 очками) в лиге, но те 4-3 с убогим Тоттенхэмом необъяснимы. Там, где, возможно, повезло МЮ в 1999, не повезло Сити в 2019.
пеп взял бы намного больше лч с барсой и сити если бы не перемудримал с тактикой, в 2010 интеру продули, в 12 году челси хотя все было в пользу барсы
+21
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Алекс Самойлов
Ответ llolishe
Великие выигрывают без явной помощи судей
правильно говоришь , поэтому реалу не стать великим . без судей они никто
+18
-9
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Heisenberg
Ответ llolishe
Футбол Манчестер Сити отстой Допинг+финансовые махинации За такое болеть-себя не уважать
Что за чепуху ты несёшь?
+13
-5
+8
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Marat Sultanov
Ответ Александр Колосов
Просто у фанов МЮ присутствуют такие важные качества, как адекватность, уважение к сопернику и понимание футбола. Это вам не болелы Сити, которые после прихода шейхов и победы в 2012 кричали, что Сити самый великий клуб Манчестера в истории, а Юнайтед никто
Неадекваты есть у каждого клуба. Взять хотя бы клоуна должуна..
+8
-1
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Арнай Кобентаев
Ответ onsigne
Думаю, Сити эпохи Гвардиолы давно встал в один ряд с МЮ Фергюсона и без требла. В сезоне 18-19 они вообще на квадрупл шли с 98 очками (после сезона со 100 очками) в лиге, но те 4-3 с убогим Тоттенхэмом необъяснимы. Там, где, возможно, повезло МЮ в 1999, не повезло Сити в 2019.
Как можно написать такую ерунду.
Без требла сравнивать, квадропул который вообще не возможен, очки, везет не везет.
Итд итп короче фигня все что ты написал, и что ты думаешь об этом...
+6
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Спартак Уокер
Все по факту
+6
-2
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Теннисный абсолют
Ответ llolishe
Не сравнивай игрушку шейхов и каталонского читера с многомиллиардным составом с командой где была тренерская идея и восптанники добывали победы
Тренеская идея? у МЮ?
Все важные матчи МЮ в автобусах сидел почти
Неудительно что в Кубке ЛЧ у САФа отрицательная личка почти против всех топов
+14
-10
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#SharkTeam
Ответ Levis501
Интересно, сколько стоит СИТИ, каждое очко в чемпионате? И сколько стоит один трофей? Говорить о том, что клуб стал великим, думаю это не про этот МАНсити, думаю тут правильно говорить, МАНсити купил величие. Это если бы победа в ЛЧ продавалась с аукциона, то шейхи точно стали бы самым титулованным клубом мира, и искренне радовались бы этому)
Не так уж и дорого. У того же ливера еще недавно уходило в +бесконечность))
А ты тоже из тех, кто считает что Холанд и КДБ должны выбирать играть только в этих ваших ливерпулях и манЮ?
+5
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QWertY
Ответ llolishe
В помощи судей хорош 0 побед над основой Ливерпуля на Энфилде
Тебе уже пора понять, что победа на Энфилд не трофей и никто к этому не стремится. Поэтому Ливер весь сезон идет в середине АПЛ, а Сити каждый год борется за все трофеи
+4
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llolishe
Ответ kutavlik
А как же Ливерпуль????
Ливерпуль лучший клуб мира в плане честно выигранных трофеев
+4
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SegaYasch
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
МЮ 2008 > МЮ 1999
Все-таки не совсем правильно сравнивать команды до, наверное, года 2002-2003 и после них. Хотя в годах могу ошибаться
Все таки уровень профессионализма игроков и инфраструктуры сильно отличается и условный Брайтон этого сезона вполне бы мог выиграть АПЛ в том же 1999, причем это могло быть абсолютно без шансов для других
Сейчас после игр футболисты идут в ледяные ванны, криосауны, массажи и т.п. а тогда они шли в паб😅
+3
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Doug DeMuro99
Сити лучший клуб в карьере Пепа, со всем уважением к пиковой Барселоне 2008-2012 но именно в Сити все доведено до какого-то автоматизма, игроки как роботы выполняют свою работу четко и слаженно, да нет Месси Хави Иньесты но зато такого бомбардира как Холланд у него не было и в помине (Ибра и Лева не в счёт) да и КДБ со всем центром поля очень хорош. Имба короче.
+2
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Эркинбек Апаканов
Ответ llolishe
Футбол Манчестер Сити отстой Допинг+финансовые махинации За такое болеть-себя не уважать
Бред конечно. Сити сейчас играет самый лучший футбол ,это надо признать. Реал должен выложиться на все 100 % чтобы пройти такой Сити.
+4
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Astret
Пеп каждый год отлетает из ЛЧ, и каждый год его глоры повторяют как мантру про "Пеп проиграл сам себе, перемудрил". Может стоит просто признать, что Пеп умеет обыгрывать аутсайдеров и середняком, но не умеет против топов играть. Поэтому чемпионаты выигрывает чаще, ибо там 90-95% клубов это середняки и аутсайдеры. А в ЛЧ, где таких середняков мало и плюс все соперники играют сверхмотивированно, то ничего не получается.
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-1
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Питер Пэн
Ответ Кино Музыка
Во внутреннем чемпионате - да. В Европе сильнейшим из английских клубов был Ливерпуль. С отрывом.
Удивительно то, что именно в Манчестере, даже не самом крупном городе Англии, появилось аж два супер клуба!
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Артур Мкртычян
Ответ llolishe
Ну Сити от Боро 9 вынимала поэтому кто бы говорил + там у Ливерпуля вратарь третий играл Адриан и еще не играл Хендо вроде
8-1 было
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belikovda.90
Ответ llolishe
Не сравнивай игрушку шейхов и каталонского читера с многомиллиардным составом с командой где была тренерская идея и восптанники добывали победы
То есть Ферги не брал Верона- самый дорогой трансфер в истории АПЛ? Не было Тевеса? Все за счёт братьев Невил
+7
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masti Tu hastam
Приятно смотреть как . болельщики Юнайтед хвалить соседей
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-4
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QWertY
Ответ Теннисный абсолют
Что-то в ЛЧ у них две победы на диком отскоке и кучи избиений от Реала, Баварии, Миланов и прочих Во всех 4 финалах МЮ был намного хуже соперника, да и в полуфиналов куча проигранных. В этом кстати САФ на Физруолу (или Физруола на САФа точнее) похож, тот тоже 10 лет уже все важные матчи в Кубке ЛЧ проигрывает
Ты забыла как Ферги с Абердином деклассировал с-реал в финале Кубка Кубков? Бгг)) Или как распиаренный галактикос отскочил на Траффорде благодаря великому Феномену?) или как сидели в автобусе играя в большинстве, после левого удаления Нани?) И этот человек говорит про отскоки)
Или как Гвардиола с Барсой на бернабее опозорил с-реал 2-0 в полуфинале?)
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romaroman26
Ответ Теннисный абсолют
Тренеская идея? у МЮ? Все важные матчи МЮ в автобусах сидел почти Неудительно что в Кубке ЛЧ у САФа отрицательная личка почти против всех топов
Что ты несёшь? Какие автобусы? Не признавать то что Ферги один из самых великих тренеров в истории как минимум позорно.
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Максим Манчестер
в 99 МЮ Кубок еще взял у топового Арсенала, так что не смогут они ничего повторить. Да и Реалу проиграют сто процентов. без шансов даже я бы сказал.
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Евгений Блажес
Ответ Doug DeMuro99
Сити лучший клуб в карьере Пепа, со всем уважением к пиковой Барселоне 2008-2012 но именно в Сити все доведено до какого-то автоматизма, игроки как роботы выполняют свою работу четко и слаженно, да нет Месси Хави Иньесты но зато такого бомбардира как Холланд у него не было и в помине (Ибра и Лева не в счёт) да и КДБ со всем центром поля очень хорош. Имба короче.
Если в Барсе все заслуги доставались трио фантастическому, зачастую, здесь команда которую Гвардиола взял и построил с нуля почти. Занял 3 место со старичками, перестроился и погнал просто.
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