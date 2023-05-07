Уэйн Руни: «Ман Сити» станет лучшей командой в истории АПЛ наравне с «МЮ»-1999, если возьмет ЛЧ и чемпионат»

Уэйн Руни считает, что «Ман Сити» встанет в один ряд с «МЮ»-1999, если возьмет ЛЧ и АПЛ.

Во вторник, 9 мая, «Реал» примет « » в первом полуфинале . Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

«Как бы мне это ни было неприятно, если «Ман Сити» выиграет Лигу чемпионов и АПЛ, то эту команду придется поставить в один ряд с «Юнайтед», который взял требл в 1999 году, и назвать лучшей командой за всю историю АПЛ.

Наш « » в 2008-м тоже был отличной командой, но то, как «Сити» доминирует над соперниками, то, как легко и часто он это делает, при этом постоянно сражаясь на всех фронтах, выходит за рамки того, что делали мы.

Конечно, «Сити» еще ничего не выиграл в этом сезоне и все еще должен преодолеть черту, так что давайте оставим серьезные выводы до тех пор, пока они этого не сделают.

Но причина, по которой я говорю, что у них есть возможность стать лучшими, заключается в том, что еще один титул в станет для них пятым за шесть сезонов. Они подняли планку для всех остальных.

Все болельщики «Юнайтед», включая меня, должны посмотреть на то, что делает «Сити» Гвардиолы, и понять, какого экстраординарного уровня должен достичь наш клуб, чтобы снова стать номером один», – написал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» в колонке для The Times.

Уэйн Руни: «Ман Сити» разнесет «Реал». Это другой уровень»