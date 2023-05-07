Уэйн Руни: «Ман Сити» станет лучшей командой в истории АПЛ наравне с «МЮ»-1999, если возьмет ЛЧ и чемпионат»
Уэйн Руни считает, что «Ман Сити» встанет в один ряд с «МЮ»-1999, если возьмет ЛЧ и АПЛ.
Во вторник, 9 мая, «Реал» примет «Манчестер Сити» в первом полуфинале Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
«Как бы мне это ни было неприятно, если «Ман Сити» выиграет Лигу чемпионов и АПЛ, то эту команду придется поставить в один ряд с «Юнайтед», который взял требл в 1999 году, и назвать лучшей командой за всю историю АПЛ.
Наш «Ман Юнайтед» в 2008-м тоже был отличной командой, но то, как «Сити» доминирует над соперниками, то, как легко и часто он это делает, при этом постоянно сражаясь на всех фронтах, выходит за рамки того, что делали мы.
Конечно, «Сити» еще ничего не выиграл в этом сезоне и все еще должен преодолеть черту, так что давайте оставим серьезные выводы до тех пор, пока они этого не сделают.
Но причина, по которой я говорю, что у них есть возможность стать лучшими, заключается в том, что еще один титул в АПЛ станет для них пятым за шесть сезонов. Они подняли планку для всех остальных.
Все болельщики «Юнайтед», включая меня, должны посмотреть на то, что делает «Сити» Гвардиолы, и понять, какого экстраординарного уровня должен достичь наш клуб, чтобы снова стать номером один», – написал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» в колонке для The Times.
Без требла сравнивать, квадропул который вообще не возможен, очки, везет не везет.
Итд итп короче фигня все что ты написал, и что ты думаешь об этом...
Все важные матчи МЮ в автобусах сидел почти
Неудительно что в Кубке ЛЧ у САФа отрицательная личка почти против всех топов
А ты тоже из тех, кто считает что Холанд и КДБ должны выбирать играть только в этих ваших ливерпулях и манЮ?
Все таки уровень профессионализма игроков и инфраструктуры сильно отличается и условный Брайтон этого сезона вполне бы мог выиграть АПЛ в том же 1999, причем это могло быть абсолютно без шансов для других
Сейчас после игр футболисты идут в ледяные ванны, криосауны, массажи и т.п. а тогда они шли в паб😅
Или как Гвардиола с Барсой на бернабее опозорил с-реал 2-0 в полуфинале?)