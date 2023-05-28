Абаскаль о Соболеве: «Он будет вредить и себе, и «Спартаку», если не изменится»

Гильермо Абаскаль говорил с Александром Соболевым о 4-матчевой дисквалификации.

«У Соболева была операция, после нее он пришел на базу, извинился за удаление и поговорил со мной.

У нас состоялся серьезный разговор. Я не из тех, кто подбирает слова в таких ситуациях. Мы говорили прямо и открыто.

Такое количество матчей, пропущенных по дисквалификации за сезон, недопустимо. Он извинился, а мы в него верим. Посмотрим, как он будет меняться. Ведь Саша будет вредить и себе, и команде, если не изменится.

Я не считаю, что наша команда зависит от какого-то игрока. Мы создавали моменты разными способами», – сказал главный тренер «Спартака».

Напомним, форвард « » после одного из единоборств во втором тайме матча с ЦСКА (2:1) показал нецензурный жест Виллиану Роше, указывая на пах. После этого защитник армейцев апеллировал к судье и повторил жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов. КДК РФС отменил карточку Роши и дисквалифицировал Соболева на 4 игры.

Ранее Соболев был дисквалифицирован на 6 матчей за участие в драке с игроками «Зенита» после матча Фонбет Кубка России.

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