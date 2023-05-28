Абаскаль о Соболеве: «Он будет вредить и себе, и «Спартаку», если не изменится»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Соболев Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль говорил с Александром Соболевым о 4-матчевой дисквалификации.

«У Соболева была операция, после нее он пришел на базу, извинился за удаление и поговорил со мной.

У нас состоялся серьезный разговор. Я не из тех, кто подбирает слова в таких ситуациях. Мы говорили прямо и открыто.

Такое количество матчей, пропущенных по дисквалификации за сезон, недопустимо. Он извинился, а мы в него верим. Посмотрим, как он будет меняться. Ведь Саша будет вредить и себе, и команде, если не изменится.

Я не считаю, что наша команда зависит от какого-то игрока. Мы создавали моменты разными способами», – сказал главный тренер «Спартака».

Напомним, форвард «Спартака» после одного из единоборств во втором тайме матча с ЦСКА (2:1) показал нецензурный жест Виллиану Роше, указывая на пах. После этого защитник армейцев апеллировал к судье и повторил жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов. КДК РФС отменил карточку Роши и дисквалифицировал Соболева на 4 игры.

Ранее Соболев был дисквалифицирован на 6 матчей за участие в драке с игроками «Зенита» после матча Фонбет Кубка России.

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50 комментариев

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Rio de Janeiro
Абаскаль красава что говорит это напрямую и публично, а то наши обычно только подтирают попу лимитчикам.Если у Соболева в голове больше содержимого чем в том месте, то должен осознать своё поведение и измениться
+114
0
+114
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Дмитрий9779
Я об этом писал года 1,5 назад,что если бычку не уберет то будет часто удаляться.Надо учесть,что судьи 2-3 раза его простили в этом сезоне и не показали вторые ЖК.
+69
-18
+51
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Антон Абызов
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Ответ Дмитрий9779
Я об этом писал года 1,5 назад,что если бычку не уберет то будет часто удаляться.Надо учесть,что судьи 2-3 раза его простили в этом сезоне и не показали вторые ЖК.
Ему твои комменты не помогли(
+36
-4
+32
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Антонио Мартынов
Тут как история про девушку и деревню. Гопника не исправить. Он может на время начать вести себя адекватно, но нутро даст о себе знать.
+14
-2
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zzzeeerrrooo
Ответ Дмитрий Соболев
Болельщики зенита прибежали упрекать спартаковца . Кто бы уж что-то и говорил,но не они
Какая разница кому писать очевидное?
+11
-4
+7
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Вратарь Бага
да успокойтесь уже с этим Соболевым
+13
-7
+6
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dreamstep
Соболеву надо с психологом поработать, нельзя быть таким дубом.
+6
-2
+4
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Дмитрий Соболев
Болельщики зенита прибежали упрекать спартаковца . Кто бы уж что-то и говорил,но не они
+20
-16
+4
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Клирик
Ответ Rio de Janeiro
Абаскаль красава что говорит это напрямую и публично, а то наши обычно только подтирают попу лимитчикам.Если у Соболева в голове больше содержимого чем в том месте, то должен осознать своё поведение и измениться
У него тумблер голова - жопа просто поломан))
+6
-3
+3
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Santiago84
Ответ Дмитрий9779
Я об этом писал года 1,5 назад,что если бычку не уберет то будет часто удаляться.Надо учесть,что судьи 2-3 раза его простили в этом сезоне и не показали вторые ЖК.
Мы должны знать, что ты писал?! Еще скриншот приложи!
+3
-1
+2
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Shast
Ответ Ильдар Фарукшин
Всё больше и больше люблю Рыжиго ❤️❤️❤️❤️
Кто такой Рыжиго?
+4
-2
+2
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KOTOV71
Ответ SMART789
Матчей по дискам должно было быть больше, но наши арбитры очень бояться гнева народной команды и любят чай
Ну," гнева"- чересчур " громко".
+2
0
+2
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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Ответ Shast
Кто такой Рыжиго?
Жиго
+1
0
+1
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Black Phoenix
Соболеву поздно меняться. Как был эмоционально-неустойчивым, нестабильным быдлом, что в пылу горячки способен на ровном месте напортачить - им и остался.
+6
-5
+1
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Марат13
Ответ Антонио Мартынов
Тут как история про девушку и деревню. Гопника не исправить. Он может на время начать вести себя адекватно, но нутро даст о себе знать.
Вот благодаря, таким эпизодам истина вылезает наружу. Да, соболь не сдержался. Но это момент в игре. А уж судьи быстренько отменили КК защитника ЦСКА. И благодаря этому футбол пропитывается нытьём и симуляцией. Он как баба побежал жаловаться. И дважды показал тот же жест. И уж поверьте тоже умышленно. Нельзя, совсем нельзя показывать такое, даже если тебе обидно. Это как из скандала со двора. Он меня обозвал, а ты его тоже обзови.
+8
-7
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Павел Павлов
купите сму пару книжек,в театр билеты.ну куда за народный клуб такое чучело выпускать?
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Роман Смирнов
Он показал, что там у него не за что держаться, что ты лезешь ко мне?)))
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Роман Смирнов
Он ещё ребенок, ему надо соску давать перед игрой!
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Никому_никабельный
Ответ SMART789
Матчей по дискам должно было быть больше, но наши арбитры очень бояться гнева народной команды и любят чай
"боятЬся" 🤦‍♂️
Но газ думается они любят больше
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юра георгиевский
Ответ SMART789
Матчей по дискам должно было быть больше, но наши арбитры очень бояться гнева народной команды и любят чай
В РФС надо написать петицию, чтобы арбитры не пили чай с Заремой. И вообще, чем они там занимаются вовремя этого чаепития ...?! «Чай и арбитры РПЛ - вещи несовместимые».
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Злобный Конь
Нет,такие неисправимы.
+2
-2
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Enchanter WIZZARD
Ответ Rio de Janeiro
Абаскаль красава что говорит это напрямую и публично, а то наши обычно только подтирают попу лимитчикам.Если у Соболева в голове больше содержимого чем в том месте, то должен осознать своё поведение и измениться
Скорее наоборот сейчас Соболев начнет лимитчиков против Абаскаля настраивать, а то подрывает Рыжий авторитет Санька
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Valentin Kompaneytsev
Это нормально когда тренер и игрок обсудили этот случай с Соболевым. Причём Абаскаль это сделал публично.
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Ильдар Фарукшин
Ответ Игорь Романов
Хм, задумался. Любишь "рыжиго"... Нормально всë с тобой?
У кого, что болит. Мадам не туда зашли и не надо. Ясно я "голубцы "не люблю
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Ответ Марат13
Вот благодаря, таким эпизодам истина вылезает наружу. Да, соболь не сдержался. Но это момент в игре. А уж судьи быстренько отменили КК защитника ЦСКА. И благодаря этому футбол пропитывается нытьём и симуляцией. Он как баба побежал жаловаться. И дважды показал тот же жест. И уж поверьте тоже умышленно. Нельзя, совсем нельзя показывать такое, даже если тебе обидно. Это как из скандала со двора. Он меня обозвал, а ты его тоже обзови.
Какой-то гоп-стайл.
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