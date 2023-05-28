У Дзюбы 8+5 по «гол+пас» в 10 матчах за «Локо» в РПЛ. Он отдал голевую передачу в матче с «Динамо»

Артем Дзюба совершил 13 результативных действий в 10 матчах Мир РПЛ в сезоне.

В матче 29-го тура против «Динамос форвард « » отдал голевую передачу на Наира Тикнизяна в концовке первого тайма. Дзюба отдал пятую голевую передачу в 10-м матче в РПЛ в сезоне-2022/23.

Всего в этом сезоне на счету Дзюбы 8 голов и 5 результативных передач в 10 матчах за «Локомотив» в . Подробная статистика 34-летнего форварда доступна здесь.

перешел в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале, подписав контракт до конца сезона. Ранее было объявлено о продлении контракта по схеме «1+1».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – Локомотив» (1:1, перерыв).

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