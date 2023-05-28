У Дзюбы 8+5 по «гол+пас» в 10 матчах за «Локо» в РПЛ. Он отдал голевую передачу в матче с «Динамо»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

Артем Дзюба совершил 13 результативных действий в 10 матчах Мир РПЛ в сезоне.

В матче 29-го тура против «Динамос форвард «Локомотива» отдал голевую передачу на Наира Тикнизяна в концовке первого тайма. Дзюба отдал пятую голевую передачу в 10-м матче в РПЛ в сезоне-2022/23.

Всего в этом сезоне на счету Дзюбы 8 голов и 5 результативных передач в 10 матчах за «Локомотив» в РПЛ. Подробная статистика 34-летнего форварда доступна здесь.

Артем Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале, подписав контракт до конца сезона. Ранее было объявлено о продлении контракта по схеме «1+1».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – Локомотив» (1:1, перерыв).

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Нормально так для "сбитого лётчика"
+32
-3
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KOTOV71
Кто бы, что бы,не говорил,но Дзюба на поле всегда есть Боец!!
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
топовый конечно мешок, что не говори...
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Слабый он что сказать….
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
продолжает унижать хейтеров
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cektor
Дзюминатор!!))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anneta28
Что-то хейтерки куда-то пропали..))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Фирстов
Дзюбы молодец!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Фирстов
Лишь бы не сбавил обороты после подписания контракта.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Филатов
Еще сам забъет, и норм!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DrunkGonzo
ну это гений просто!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий