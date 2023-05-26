Глава «Локо» о продлении Дзюбы: «Молодым нужен пример такого мастера, как Артем. Играя рядом, они будут быстрее расти»
Юрий Нагорных считает, что молодежь «Локо» будет быстрее расти рядом с Артемом Дзюбой.
Накануне железнодорожники продлили контракт с форвардом по схеме «1+1».
«Мы договаривались с Артемом, что обсудим дальнейшее сотрудничество в конце сезона, так и сделали. Переговоры наш спортивный директор и агент Артема провели конструктивно, их итогом стало подписание нового контракта.
Спасибо Артему за вклад в решение задачи, стоявшей перед «Локомотивом» перед второй частью чемпионата. Впереди новые задачи, и я очень рад, что мы вместе будем их решать.
«Локомотив укрепляется, молодым игрокам будет очень нужен пример такого мастера, как Артем. Играя рядом и тренируясь вместе, они будут быстрее расти. А болельщикам клуба нужен его футбольный креатив», – сказал председатель совета директоров «Локомотива».
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