Глава «Локо» о продлении Дзюбы: «Молодым нужен пример такого мастера, как Артем. Играя рядом, они будут быстрее расти»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Юрий Нагорных Футбол

Юрий Нагорных считает, что молодежь «Локо» будет быстрее расти рядом с Артемом Дзюбой.

Накануне железнодорожники продлили контракт с форвардом по схеме «1+1».

«Мы договаривались с Артемом, что обсудим дальнейшее сотрудничество в конце сезона, так и сделали. Переговоры наш спортивный директор и агент Артема провели конструктивно, их итогом стало подписание нового контракта.

Спасибо Артему за вклад в решение задачи, стоявшей перед «Локомотивом» перед второй частью чемпионата. Впереди новые задачи, и я очень рад, что мы вместе будем их решать.

«Локомотив укрепляется, молодым игрокам будет очень нужен пример такого мастера, как Артем. Играя рядом и тренируясь вместе, они будут быстрее расти. А болельщикам клуба нужен его футбольный креатив», – сказал председатель совета директоров «Локомотива».

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9 комментариев

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57s6w79qhh
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очень спорный пример, если в плане спорта может быть и годный, то по человеческим качествам едва ли...
Главное то, что он на поле показывает по игровым качествам, а какой он человек, это уже второстепенное.
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antiginer
Пример супер,чоужтам
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Кино Музыка
Не поклонник Дзюбы, но талант не отнимешь. Локо сложный клуб для нападающих, а он здесь сходу стал забивным. В плане готовности к игре он пример, конечно. С остальным сложней.
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T622222
Продлевают в бане…
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очень спорный пример, если в плане спорта может быть и годный, то по человеческим качествам едва ли...
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viktorpavlov70
Если он молодым будет показывать пример на футбольном поле, то ОК. А вот если в гостинице в межсезонье, то ну его на фиг.
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Ответ 57s6w79qhh
Главное то, что он на поле показывает по игровым качествам, а какой он человек, это уже второстепенное.
важно, чтобы молодые игроки сделали акцент на спорт, а не на другие вещи...время покажет...
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