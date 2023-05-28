Радимов о дисквалификации Соболева: «Мало! Радимов назвал КДК дебилами и получил пять матчей, он показал на всю страну – и всего четыре»
Владислав Радимов высказался о дисквалификации Александра Соболева.
Нападающий «Спартака» после одного из единоборств во втором тайме матча с ЦСКА показал нецензурный жест Виллиану Роше, указывая на свой пах. По итогам этого эпизода Александр Соболев дисквалифицирован на четыре игры.
– Я думаю, компенсировать отсутствие Соболева в матче с «Пари НН» может Бальде – в игре с армейцами он вышел на замену, при нем забили победный мяч.
И «Спартак» выиграл без Соболева, так что это не самая большая потеря для команды.
В моем понимании, и Шамар Николсон, и Бальде в принципе не уступают в качествах Соболеву. Просто им надо было адаптироваться. А так они не слабее.
– Четырехматчевая дисквалификация Соболеву – адекватное наказание за его поступок?
– Мало!
– Мало? А сколько надо?
– В свое время Радимов назвал КДК дебилами и получил пять матчей, а здесь он показал то, что показал на всю страну – и всего четыре, – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.
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