Радимов о дисквалификации Соболева: «Мало! Радимов назвал КДК дебилами и получил пять матчей, он показал на всю страну – и всего четыре»

Теги Спартак Владислав Радимов премьер-лига Россия Александр Соболев контент Футбол

Владислав Радимов высказался о дисквалификации Александра Соболева.

Нападающий «Спартака» после одного из единоборств во втором тайме матча с ЦСКА показал нецензурный жест Виллиану Роше, указывая на свой пах. По итогам этого эпизода Александр Соболев дисквалифицирован на четыре игры.

– Я думаю, компенсировать отсутствие Соболева в матче с «Пари НН» может Бальде – в игре с армейцами он вышел на замену, при нем забили победный мяч.

И «Спартак» выиграл без Соболева, так что это не самая большая потеря для команды.

В моем понимании, и Шамар Николсон, и Бальде в принципе не уступают в качествах Соболеву. Просто им надо было адаптироваться. А так они не слабее.

– Четырехматчевая дисквалификация Соболеву – адекватное наказание за его поступок?

– Мало!

– Мало? А сколько надо?

– В свое время Радимов назвал КДК дебилами и получил пять матчей, а здесь он показал то, что показал на всю страну – и всего четыре, – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.

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27 комментариев

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Соболева я так понял надо было на части разрезать за такой поступок, ай ай, как посмел подлец этакий за трусы схватиться да ещё и извинения не принёс...
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Spartakus1984
Я не понял.Кержакова за мат на всю страну наказали хоть как то????
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Ответ Spartakus1984
Я не понял.Кержакова за мат на всю страну наказали хоть как то????
нет, это другое...трусы Соболева оскорбили куда больше народа видимо, чем выходка неадекватная Кержакова...
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Ответ Burel
Игрока газпрома никак не наказали бы, а Соболю аж 4 матча.. Когда Роналду с Симеоне обменялись этими жестами, все только посмеялись, а здесь придворные СМИ по указке миллера такой шум подняли, как будто убил кого-то
ты ждал наказания для газпром команды, да нас в открытую убили в питере в очередной раз и ничего никто не понёс, а помню случай, когда Дзагоев про зенит орал, так вот он, схватывал дискву, но питерские игроки это другое...
+9
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Burel
Игрока газпрома никак не наказали бы, а Соболю аж 4 матча..
Когда Роналду с Симеоне обменялись этими жестами, все только посмеялись, а здесь придворные СМИ по указке миллера такой шум подняли, как будто убил кого-то
+7
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карабашка
Бедные ребята с болота.Как же они страдают из-за Спартака.Каждый день ноют и ноют.
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T622222
Ответ Spartakus1984
Я не понял.Кержакова за мат на всю страну наказали хоть как то????
А там то чистая статья административная
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Burel
Ответ </c/>
ты ждал наказания для газпром команды, да нас в открытую убили в питере в очередной раз и ничего никто не понёс, а помню случай, когда Дзагоев про зенит орал, так вот он, схватывал дискву, но питерские игроки это другое...
Кукуяну еще и премию выписали, наверняка. Всё-таки лучший игрок зенита
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Клирик
КДК такие, да))
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Петрович5%
Ответ Burel
Игрока газпрома никак не наказали бы, а Соболю аж 4 матча.. Когда Роналду с Симеоне обменялись этими жестами, все только посмеялись, а здесь придворные СМИ по указке миллера такой шум подняли, как будто убил кого-то
А что был прецендент или выдумки свои демонстрируете.Статью хоть внимательно прочитай.Радимову(Газпромовский) 5 дали.Нет?
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Поцелуй Оздоева
Ответ </c/>
ты ждал наказания для газпром команды, да нас в открытую убили в питере в очередной раз и ничего никто не понёс, а помню случай, когда Дзагоев про зенит орал, так вот он, схватывал дискву, но питерские игроки это другое...
А кто из игроков Зенита подобным прославился?
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Ответ Яков Фридман
Раз, два, три ...
зенитушка ....
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за то, что Радимов повторил в адрес кдк спустя года ничего ему не будет? или это другое друзья...помогите разобраться?
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Пользователь Huawei
Ответ DekiB
Да там весь спартак КРиП, ты не в курсе что-ли?
Я не понял. Говори по-русски. Ты, походу, не отдаёшь отчет своим словам.
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DekiB
Ответ Пользователь Huawei
Тоесть ты пишешься, что он гребень?
Да там весь спартак КРиП, ты не в курсе что-ли?
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Пользователь Huawei
Ответ DekiB
Обоссать ещё - тогда бы норм!
Тоесть ты пишешься, что он гребень?
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vel
За слово всегда жестче наказывали.
Слово вызывает сомнение и осмысление.
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Доктор Верховцев
Воскресным утром дядя Влад
Поджёг КБ-тусовке зад!
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antiginer
Радимов же правду сказал,а этот просто хам
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Рус Киссенжер
Радимов опять на всю страну назвал КДК дебилами.
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#SharkTeam
Радимов захотел еще раз назвать кдк дебилами?
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Яков Фридман
Раз, два, три ...
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