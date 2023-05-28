Почеттино подписал контракт с «Челси» до 2026 года (Фабрицио Романо)
Маурисио Почеттино подписал контракт с «Челси».
Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Также информацию об этом распространили и другие источники – в частности, The Telegraph.
По данным Романо, контракт рассчитан до 2026 года. Почеттино приступит к работе в «Челси» на следующей неделе.
Последним местом работы Почеттино был «ПСЖ», откуда 51-летнего тренера уволили летом 2022 года. До этого он больше 5 лет тренировал «Тоттенхэм».
«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка после 35 матчей.
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Где проще создать команду-банду с семейной атмосферой, чем вписываться в блудняк типа ПСЖ, Челси, где есть бабло, но раздрай, раздолбайство и хаос.
Там таких как Почеттино сжирают быстро. Мягковат он что ли, для таких клубов.
Рыба гниёт с головы
юЭССэй управление это курам на смех, полнейшее поражение перед Русским управлением Челси
😎
В Челси с этим балаганом можно эпично провалиться,, так то)