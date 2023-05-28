Почеттино подписал контракт с «Челси» до 2026 года (Фабрицио Романо)

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино подписал контракт с «Челси».

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Также информацию об этом распространили и другие источники – в частности, The Telegraph.

По данным Романо, контракт рассчитан до 2026 года. Почеттино приступит к работе в «Челси» на следующей неделе.

Последним местом работы Почеттино был «ПСЖ», откуда 51-летнего тренера уволили летом 2022 года. До этого он больше 5 лет тренировал «Тоттенхэм».

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка после 35 матчей.

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91 комментарий

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benjamin92
Выведет клуб в первую десятку АПЛ, скриньте
+162
-7
+155
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Екн Лор
Тут наверное ошибка, до 2036 года
+64
-5
+59
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Royal Watcher
Ну лучше станет конечно, но трофеев не видать…
+40
-9
+31
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Екн Лор
Тут наверное ошибка, до 2036 года
До 2036 это другой мужик. И в другой стране.
+34
-7
+27
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окечуква
Везет Почу на неадекватов, то Хелайфи, то теперь вот Боули, а был вообще когда-то Леви. Тем не менее, удачи аргентинцу! Лично у него есть все для успеха на самом высоком уровне.
+19
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+18
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Daniil Kotov
Ответ Акира_1
В Челси шанс на трофеи при нормальном тренере всегда есть. Даже Сарри брал ЛЕ, а Лэмпард выходил в финал Кубка Англии.
Даже Сарри? Типо Сарри плохой тренер?
+22
-4
+18
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Montenegro Serbian
Есть интуитивное ощущение, что Почеттино по менталитету, больше подходит околотоповым командам с амбициями, но относительно спокойным: Боруссии Д, Тоттенхэм, Наполи и.т.д
Где проще создать команду-банду с семейной атмосферой, чем вписываться в блудняк типа ПСЖ, Челси, где есть бабло, но раздрай, раздолбайство и хаос.
Там таких как Почеттино сжирают быстро. Мягковат он что ли, для таких клубов.
+16
-3
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Питер Пэн
Ответ окечуква
Везет Почу на неадекватов, то Хелайфи, то теперь вот Боули, а был вообще когда-то Леви. Тем не менее, удачи аргентинцу! Лично у него есть все для успеха на самом высоком уровне.
По крайней мере, он умеет ставить качественную игру и именно он сделал ТТХ топ-клубом. Так что, удачи Маурисио
+17
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Alda
Поттер на пару с Лэмпардом и при помощи Боули так постарались, что Почеттино хуже уже точно не сделает) 0 рисков
+7
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+6
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Акира_1
Ответ Royal Watcher
Ну лучше станет конечно, но трофеев не видать…
В Челси шанс на трофеи при нормальном тренере всегда есть. Даже Сарри брал ЛЕ, а Лэмпард выходил в финал Кубка Англии.
+10
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Пирс Морган
Ну что ж, остается только пожелать удачи
+9
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Борис Потапкин
Ответ London.is.blue
В топ3 тренеров АПЛ входит, вместе с Де Дзерби и Пепом. Надеюсь по классике опустит Арсенал и МЮ в середину таблицы на годы, как он это делал с Тоттенхэмом.
двумя матчами за сезон он их туда опускал?
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Бандера и Власов - герои п-сов
Раньше Тоттенхэм экс-пенсионерских тренеров неудачно пробовал (Виллаш-Боаш, Моуриньо, Конте и даже Ходдл), теперь попробуют наоборот.
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Daniil Kotov
Ответ Xm.md
Напомни, что он еще выиграл?
Трофеи не показатель. Он был тренером года в Италии с не топ клубом. Сарри хороший тренер, ставящий симпатичный футбол. Уж точно он не был пассажиром в Челси. Команда играла по его заветам и выиграла кубок.
+2
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**Iscander**
Ответ Бандера и Власов - герои п-сов
Раньше Тоттенхэм экс-пенсионерских тренеров неудачно пробовал (Виллаш-Боаш, Моуриньо, Конте и даже Ходдл), теперь попробуют наоборот.
Ник зачёт!!!
+5
-3
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Борис Потапкин
дай бог ему дадут спокойно поработать, разбираясь как и куда применить всех, кого судорожно понапокупали
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Иван Шуткин
Очень жаль, могли подождать Сашку Мостового и он мог спокойно возглавить Челси.
+2
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Акира_1
После 2 английских позорников Почеттино должен ну прям совсем провалиться, чтоб было хуже. Не знаю даже может ли вообще быть хуже 🤭
+2
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Сергей Галынский
Ответ benjamin92
Выведет клуб в первую десятку АПЛ, скриньте
Оставит клуб в АПЛ,скриньте
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Пирс Морган
Ну что ж, остается только пожелать удачи
а ты оказывается умеешь быть адекватным
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Абдусамат Хочибоев
Ответ Екн Лор
Тут наверное ошибка, до 2036 года
🤣🤣
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Предан Мадриду!!!
+ Почеттино в том, что у него будут отличные исполнители, нежели чем в ТТХ
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Lavinka
Хороший тренер . если Боуэли не будет мешать .
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Томаш Спенсер
Руководство менять нужно
Рыба гниёт с головы
юЭССэй управление это курам на смех, полнейшее поражение перед Русским управлением Челси
😎
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Montenegro Serbian
Ответ <CRISTIANO>
Хуже точно не будет. У него получится.
Хуже не будет?
В Челси с этим балаганом можно эпично провалиться,, так то)
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