Почеттино подписал контракт с «Челси» до 2026 года (Фабрицио Романо)

Маурисио Почеттино подписал контракт с «Челси».

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Также информацию об этом распространили и другие источники – в частности, The Telegraph.

По данным Романо, контракт рассчитан до 2026 года. Почеттино приступит к работе в « » на следующей неделе.

Последним местом работы Почеттино был «ПСЖ», откуда 51-летнего тренера уволили летом 2022 года. До этого он больше 5 лет тренировал «Тоттенхэм».

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка после 35 матчей.

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