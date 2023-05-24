Защитник «Челси» Бадьяшиль выбыл на длительный срок из-за травмы подколенного сухожилия
Защитник «Челси» Бенуа Бадьяшиль выбыл на длительный срок из-за травмы.
У 22-летнего француза повреждение подколенного сухожилия.
Бадьяшиль присоединился к команде в январе. Лондонский клуб приобрел его у «Монако» за 38 миллионов евро и подписал контракт на 7,5 лет.
В 11 матчах в АПЛ за «Челси» игрок забил 1 гол и получил 2 желтые карточки.
Отмечается, что длительное отсутствие из-за травмы может повлиять на положение игрока в команде после прихода нового тренера Маурисио Почеттино. Ожидается, что вскоре будет объявлено о назначении аргентинца.
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