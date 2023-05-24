Защитник «Челси» Бадьяшиль выбыл на длительный срок из-за травмы подколенного сухожилия

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Маурисио Почеттино Бенуа Бадьяшиль Футбол

Защитник «Челси» Бенуа Бадьяшиль выбыл на длительный срок из-за травмы.

У 22-летнего француза повреждение подколенного сухожилия. 

Бадьяшиль присоединился к команде в январе. Лондонский клуб приобрел его у «Монако» за 38 миллионов евро и подписал контракт на 7,5 лет. 

В 11 матчах в АПЛ за «Челси» игрок забил 1 гол и получил 2 желтые карточки. 

Отмечается, что длительное отсутствие из-за травмы может повлиять на положение игрока в команде после прихода нового тренера Маурисио Почеттино. Ожидается, что вскоре будет объявлено о назначении аргентинца. 

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12 комментариев

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QWertY
У пацана контракт почти на 8 лет. Пускай чилит себе в лазарете
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Акира_1
Бадьяшиль и Фофана - 2 супер талантливых ЦЗ, которые, видимо, так и будут больше времени проводить в лазарте, чем на поле. Напоминают Зуму, когда его купил Моур, там пацан был хорош до травмы, а потом так не вернулся на прежний уровень.
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DolJun
колвил, твой выход
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Mcconaughey_lol
Ответ Акира_1
Бадьяшиль и Фофана - 2 супер талантливых ЦЗ, которые, видимо, так и будут больше времени проводить в лазарте, чем на поле. Напоминают Зуму, когда его купил Моур, там пацан был хорош до травмы, а потом так не вернулся на прежний уровень.
Ну у Зума просто чудовищная травма была, после такого вернуться нереально. А эти травматы те ещё, одни хронические проблемы.
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Lucky Luciano
Пинтуса на вас нет
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vaslover
Дай Бог парню здоровья и скорейшего восстановления.
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sacha2
Писали травма паха, теперь подколенка, далее - галеностоп:)
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Momos
Ответ QWertY
У пацана контракт почти на 8 лет. Пускай чилит себе в лазарете
Успеет гольф освоить
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Bob_Stone
Ответ Акира_1
Бадьяшиль и Фофана - 2 супер талантливых ЦЗ, которые, видимо, так и будут больше времени проводить в лазарте, чем на поле. Напоминают Зуму, когда его купил Моур, там пацан был хорош до травмы, а потом так не вернулся на прежний уровень.
помню ту травму Зумы , жоско...
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rtkcdgzt86
Ответ DolJun
колвил, твой выход
Интересно было бы посмотреть
Ещё Матсен интересен,а вот кудрявого можно и сплавить
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