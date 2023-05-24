Защитник «Челси» Бадьяшиль выбыл на длительный срок из-за травмы подколенного сухожилия

Защитник «Челси» Бенуа Бадьяшиль выбыл на длительный срок из-за травмы.

У 22-летнего француза повреждение подколенного сухожилия.

присоединился к команде в январе. Лондонский клуб приобрел его у «Монако» за 38 миллионов евро и подписал контракт на 7,5 лет.

В 11 матчах в за « » игрок забил 1 гол и получил 2 желтые карточки.

Отмечается, что длительное отсутствие из-за травмы может повлиять на положение игрока в команде после прихода нового тренера . Ожидается, что вскоре будет объявлено о назначении аргентинца.

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