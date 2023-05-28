Талалаев о 0:3 от «Урала»: «В первом тайме «Химки» играли 25 минут, во втором — 23»
Андрей Талалаев назвал заслуженным поражение «Химок» от «Урала» (0:3) в Мир РПЛ.
«Урал» – с победой. Те игроки, которым предоставили шанс, воспользовались им по‑разному. Мы подходим к штрафной, не можем принять решения. В первом тайме играли 25 минут, во втором — 23.
Есть команды, которые позволяют допускать ошибки, а есть те, которые этого делать не дают, и «Урал» — такая команда. Так что результат заслуженный», — сказал главный тренер «Химок».
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