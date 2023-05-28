Талалаев о 0:3 от «Урала»: «В первом тайме «Химки» играли 25 минут, во втором — 23»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Урал Футбол

Андрей Талалаев назвал заслуженным поражение «Химок» от «Урала» (0:3) в Мир РПЛ.

«Урал» – с победой. Те игроки, которым предоставили шанс, воспользовались им по‑разному. Мы подходим к штрафной, не можем принять решения. В первом тайме играли 25 минут, во втором — 23.

Есть команды, которые позволяют допускать ошибки, а есть те, которые этого делать не дают, и «Урал» — такая команда. Так что результат заслуженный», — сказал главный тренер «Химок».

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6 комментариев

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Bashibuzuck
Пора стульчик в студии Матч ТВ освобождать😁
+4
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Кеша
Химки - это сплошное шапито из года в год . Бесхребетный клуб с полным отсутствием стратегии развития. Кто -нибудь подскажет, мне тупому, какой толк от этой команды в РПЛ , какая польза из года в год скакать , как вошка?
+3
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Фанат Сан-Марино
"Футбол это игра, где играют 22 человека, а Хихимки играют по 23 и 25 минут за тайм"
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mascinista
Химики порой выдавали хорошие матчи, но не побеждали, в конце совсем погрязли в скандалах и заслуженно вылетели.
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старались как могли...
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psycho
Ответ Кеша
Химки - это сплошное шапито из года в год . Бесхребетный клуб с полным отсутствием стратегии развития. Кто -нибудь подскажет, мне тупому, какой толк от этой команды в РПЛ , какая польза из года в год скакать , как вошка?
как будто про динаму сказал, прям один в один
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