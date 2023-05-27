Холанд, Сака, Рэшфорд, де Брюйне, Эдегор – в сборной сезона АПЛ от Goal

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Киран Триппьер Кевин де Брюйне Натан Аке Ник Поуп Мартин Эдегор Родри Маркус Рэшфорд Лисандро Мартинес Эрлинг Холанд Вильям Салиба Букайо Сака Футбол

Goal составил символическую сборную сезона АПЛ.

В команду попали футболисты из 4 команд, занявших места в первой четверке. 

Вратарь: Ник ПоупНьюкасл»);

Защитники: Киран ТриппьерНьюкасл»), Вильям Салиба («Арсенал»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Натан Аке («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Мартин Эдегор («Арсенал»), Родри, Кевин де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»);

Нападающие: Букайо Сака («Арсенал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»). 

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Холанд за что, вообще непонятно😃
+48
-7
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XavIniesta2008-2015
Ответ Михо
Холанд за что, вообще непонятно😃
Этот бездарь даже 40 голов в АПЛ не забил)
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DonaldBrashear 2.0
Кейна не хватает, вместо Рэшфорда
+25
-8
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Ashhabadskiy
Все заслуженно
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Steppenwolf
Глупо спорить по поводу каких-то субъективных сборных сезона.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Meerov
Ответ DonaldBrashear 2.0
Кейна не хватает, вместо Рэшфорда
Его место занимает Холланд
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диер Ташкент
Как болельщик МЮ могу сказать Мартинес хорош но вместо него Диаш должен быть имхо
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr. Fett
Без Диаша?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
haymaker
Ответ Михо
Холанд за что, вообще непонятно😃
У него батя играл
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udiekemen
Ответ VERBLYUD
Вместо Холанда должен быть Кейн! 28 голов за Тоттенхэм > голы Холанда за топовый Сити. Если он за Тоттенхэм забивает столько , то в команде Пепа забивал бы минимум 45.
Пхпх, дадада)рекорд лиги по голам)) в Ман Сити играли много топ нападающий как и тот Агуэро, но установить такой рекорд удалось именно Холанду) совпадение?) Не думаю
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дани Алисса
поуп сильнейший сезон проводит, полностью заслуженное место
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman
Вместо Лисандро должен быть Диаш
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
НРИ
Ответ Кожоев Даниель
Поуп Трипьер Диаш Салиба Аке Кевин Родри Эдегор Сака Холанд Кейн Вот это заслуженная сборная.
Хорошо , издание Goal учтет ваше мнение
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALMANAC
Ответ DonaldBrashear 2.0
Кейна не хватает, вместо Рэшфорда
Кейна не хватает Реалу
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ksandvankneshas
Ответ Кожоев Даниель
Поуп Трипьер Диаш Салиба Аке Кевин Родри Эдегор Сака Холанд Кейн Вот это заслуженная сборная.
Кейн цн, его место занято Холландом. А так да.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ksandvankneshas
Ответ Дмитрий Кораблев
Аки и Родри? Реально? На опорника Каземиро - на край защиты не готов, но Аке не мой выбор (позиция у него в целом третий центральный)
Каземиро нормально отыграл от силы полсезона: сначала долго его подводили к основе и только где-то в октябре застолбил за собой место, потом был ЧМ и несколько месяцев хорошей игры МЮ с Каземиро в главных ролях , потом были дисквы бразильца из-за которых он пропустил 8(!) матчей, и вот сейчас недавно он вернулся после дисквы и как и вся команда играет с переменным успехом(были как хорошие матчи с АВ, Челси и Борнмутом так и провальные со всеми остальными).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кожоев Даниель
Ответ Михо
Холанд за что, вообще непонятно😃
а ты шутник
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ya Tolik
Ответ Михо
Холанд за что, вообще непонятно😃
В каждой сборной должен быть случайный персонаж)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кожоев Даниель
Какой на ... Решворд??? вы че там упали????
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кожоев Даниель
Лисандро?????
Диаш где ???? Да ну на ...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Кораблев
Аки и Родри? Реально? На опорника Каземиро - на край защиты не готов, но Аке не мой выбор (позиция у него в целом третий центральный)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий