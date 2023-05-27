Холанд, Сака, Рэшфорд, де Брюйне, Эдегор – в сборной сезона АПЛ от Goal

Goal составил символическую сборную сезона АПЛ.

В команду попали футболисты из 4 команд, занявших места в первой четверке.

Вратарь: (« »);

Защитники: (« »), («Арсенал»), («Манчестер Юнайтед»), («Манчестер Сити»);

Полузащитники: («Арсенал»), Родри, (оба – «Манчестер Сити»);

Нападающие: («Арсенал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

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