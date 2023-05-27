Энрике – главный претендент на пост тренера «Наполи». Мотта и Итальяно тоже нравятся Де Лаурентису
Возглавить «Наполи» в случае ухода Лучано Спаллетти может Луис Энрике.
По информации Corriere dello Sport, бывший главный тренер сборной Испании занимает первое место в списке специалистов, которых итальянский клуб хотел бы назначить.
Неаполитанцам нравятся как игра, которую ставит Энрике, так и то, что в Италии он уже работал – в «Роме» (2011-2012).
Также президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса интересуют Тиаго Мотта («Болонья») и Винченцо Итальяно («Фиорентина»).
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Что он вам сделал?
Отличное Евро-20 с Испанией, в Лиге Наций дошли до финала, а на ЧМ против Марокко обделалась даже Португальцы, у которых состав заметно лучше.
Дайте ему хотя бы поработать прежде чем писать гневные комментарии. Строить хороший футбол в сборной труднее, с клубами будет возможность каждый день тренироваться и делиться своими идеями. Как по мне Энрике отличный вариант на пост главного в Наполи.
Ничего он такого не "сделал", но совершенно непонятно с какой стати его рассматривает каждый второй клуб себе.
Тренировал футболистов с мировым именем, брал трэбл. Должен был и Евро с Испанией брать.
Это тебе не всякие Зениты тренировать и раз в жизни с Наполи выстрелить.