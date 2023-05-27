Энрике – главный претендент на пост тренера «Наполи». Мотта и Итальяно тоже нравятся Де Лаурентису

Возглавить «Наполи» в случае ухода Лучано Спаллетти может Луис Энрике.

По информации Corriere dello Sport, бывший главный тренер сборной Испании занимает первое место в списке специалистов, которых итальянский клуб хотел бы назначить.

Неаполитанцам нравятся как игра, которую ставит , так и то, что в Италии он уже работал – в «Роме» (2011-2012).

Также президента « » интересуют Тиаго Мотта (« ») и Винченцо Итальяно (« »).

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