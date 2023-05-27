Энрике – главный претендент на пост тренера «Наполи». Мотта и Итальяно тоже нравятся Де Лаурентису

Теги Фиорентина Винченцо Итальяно Тиаго Мотта серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Болонья Луис Энрике Футбол

Возглавить «Наполи» в случае ухода Лучано Спаллетти может Луис Энрике.

По информации Corriere dello Sport, бывший главный тренер сборной Испании занимает первое место в списке специалистов, которых итальянский клуб хотел бы назначить.

Неаполитанцам нравятся как игра, которую ставит Энрике, так и то, что в Италии он уже работал – в «Роме» (2011-2012).

Также президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса интересуют Тиаго Мотта («Болонья») и Винченцо Итальяно («Фиорентина»).

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19 комментариев

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Марслан Акматалиев
Обиженные на Энрике сейчас начнут писать.
Что он вам сделал?
Отличное Евро-20 с Испанией, в Лиге Наций дошли до финала, а на ЧМ против Марокко обделалась даже Португальцы, у которых состав заметно лучше.
Дайте ему хотя бы поработать прежде чем писать гневные комментарии. Строить хороший футбол в сборной труднее, с клубами будет возможность каждый день тренироваться и делиться своими идеями. Как по мне Энрике отличный вариант на пост главного в Наполи.
+26
-10
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Иван Новиков
Не вижу Семака в шорт-листе.
+4
0
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Isshin88
Как можно всерьёз рассматривать Мотту? Особенно после Спалетти. Наполи нужен тренер с опытом, который готов бороться за трофеи, при этом готовый работать более-менее с тем что есть, а также развивать игроков на перспективу.
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Kuryanin
Ответ Green grass
Итальяно лучший вариант
Итальяно веро.
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Марслан Акматалиев
Обиженные на Энрике сейчас начнут писать. Что он вам сделал? Отличное Евро-20 с Испанией, в Лиге Наций дошли до финала, а на ЧМ против Марокко обделалась даже Португальцы, у которых состав заметно лучше. Дайте ему хотя бы поработать прежде чем писать гневные комментарии. Строить хороший футбол в сборной труднее, с клубами будет возможность каждый день тренироваться и делиться своими идеями. Как по мне Энрике отличный вариант на пост главного в Наполи.
Насчет футбола со сборными - позволю не согласиться, по моему мнению тренер в сборной должен быть в первую очередь хорошим психологом, мотиватором , а потом уже тактическим гиком (Моур шикарно бы подошел на эту роль) , тк сборные собираются на пару недель , поставить что то вразумительное - невозможно, только если это не великая сборная Карпина….
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Green grass
Итальяно лучший вариант
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NottinghamForest79
так он же в РОМЕ провалился 10 лет в 2012
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Dima
С чего вдруг? Он же бездарь в плане клубов
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FortMinor
Ответ Марслан Акматалиев
Обиженные на Энрике сейчас начнут писать. Что он вам сделал? Отличное Евро-20 с Испанией, в Лиге Наций дошли до финала, а на ЧМ против Марокко обделалась даже Португальцы, у которых состав заметно лучше. Дайте ему хотя бы поработать прежде чем писать гневные комментарии. Строить хороший футбол в сборной труднее, с клубами будет возможность каждый день тренироваться и делиться своими идеями. Как по мне Энрике отличный вариант на пост главного в Наполи.
а тебе что он сделал что ты его в интернете защищаешь?
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Родя Раскольников
Ответ Марслан Акматалиев
Обиженные на Энрике сейчас начнут писать. Что он вам сделал? Отличное Евро-20 с Испанией, в Лиге Наций дошли до финала, а на ЧМ против Марокко обделалась даже Португальцы, у которых состав заметно лучше. Дайте ему хотя бы поработать прежде чем писать гневные комментарии. Строить хороший футбол в сборной труднее, с клубами будет возможность каждый день тренироваться и делиться своими идеями. Как по мне Энрике отличный вариант на пост главного в Наполи.
Ну, Лига Наций это конечно тот еще турнир, не менее великий чем Кубок Ауди, а в остальном все так.
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U
Ответ Марслан Акматалиев
Обиженные на Энрике сейчас начнут писать. Что он вам сделал? Отличное Евро-20 с Испанией, в Лиге Наций дошли до финала, а на ЧМ против Марокко обделалась даже Португальцы, у которых состав заметно лучше. Дайте ему хотя бы поработать прежде чем писать гневные комментарии. Строить хороший футбол в сборной труднее, с клубами будет возможность каждый день тренироваться и делиться своими идеями. Как по мне Энрике отличный вариант на пост главного в Наполи.
Как минимум испортил режим сна своим ватокатным футбольным.

Ничего он такого не "сделал", но совершенно непонятно с какой стати его рассматривает каждый второй клуб себе.
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Сквиди Комаров
У Энрике помойму дочка умерла не помню только когда но недавно . добротный чел в целом кажется.
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London.is.blue
Ну Энрике так то тренер посильнее Спалетти будет.
Тренировал футболистов с мировым именем, брал трэбл. Должен был и Евро с Испанией брать.
Это тебе не всякие Зениты тренировать и раз в жизни с Наполи выстрелить.
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Direct free kick
Ответ Марслан Акматалиев
Обиженные на Энрике сейчас начнут писать. Что он вам сделал? Отличное Евро-20 с Испанией, в Лиге Наций дошли до финала, а на ЧМ против Марокко обделалась даже Португальцы, у которых состав заметно лучше. Дайте ему хотя бы поработать прежде чем писать гневные комментарии. Строить хороший футбол в сборной труднее, с клубами будет возможность каждый день тренироваться и делиться своими идеями. Как по мне Энрике отличный вариант на пост главного в Наполи.
1 победа в основное время на ЕВРО, 5:0 против словаков, по сути те же проблемы, что в Катаре, только чуть больше везения
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