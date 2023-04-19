Энрике больше не в числе фаворитов на пост тренера «Челси». Запланированы новые переговоры с Почеттино и Нагельсманном

Луис Энрике больше не входит в число фаворитов на пост тренера «Челси».

Лондонцы не включили испанца в число ведущих кандидатов на должность главного тренера, сообщает The Talagraph. Энрике прилетел в Лондон две недели назад для переговоров с « », но в настоящее время дальнейших переговоров не планируется.

Ожидается, что «Челси» проведет новые переговоры с , который прошел собеседование на прошлой неделе, и другими тренерами. Пока нет явного фаворита на пост тренера.

Нагельсманн произвел впечатление во время собеседования. А Почеттино впечатлил совладельцев и Бехдада Эгбали.

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