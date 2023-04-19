Энрике больше не в числе фаворитов на пост тренера «Челси». Запланированы новые переговоры с Почеттино и Нагельсманном
Луис Энрике больше не входит в число фаворитов на пост тренера «Челси».
Лондонцы не включили испанца в число ведущих кандидатов на должность главного тренера, сообщает The Talagraph. Энрике прилетел в Лондон две недели назад для переговоров с «Челси», но в настоящее время дальнейших переговоров не планируется.
Ожидается, что «Челси» проведет новые переговоры с Юлианом Нагельсманном, который прошел собеседование на прошлой неделе, Маурисио Почеттино и другими тренерами. Пока нет явного фаворита на пост тренера.
Нагельсманн произвел впечатление во время собеседования. А Почеттино впечатлил совладельцев Тодда Боули и Бехдада Эгбали.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Какой бы Челси сейчас не был клоакой — для Луиса это было бы неплохой спасительной соломинкой.
А если судить по результатам сборных, то можно и Саутгейта с Даличем пригласить.
Даешь Почеттино, хотя по сравнению с Лэмпси все равно усиление))
И что значит произвел впечатление и впечатлил? Кандидаты там анекдоты рассказывали или как? Они точно тренера ищут, а не тамаду?