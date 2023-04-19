Энрике больше не в числе фаворитов на пост тренера «Челси». Запланированы новые переговоры с Почеттино и Нагельсманном

Теги Челси премьер-лига Англия Луис Энрике Маурисио Почеттино Юлиан Нагельсманн Тодд Боули Футбол

Луис Энрике больше не входит в число фаворитов на пост тренера «Челси».

Лондонцы не включили испанца в число ведущих кандидатов на должность главного тренера, сообщает The Talagraph. Энрике прилетел в Лондон две недели назад для переговоров с «Челси», но в настоящее время дальнейших переговоров не планируется.

Ожидается, что «Челси» проведет новые переговоры с Юлианом Нагельсманном, который прошел собеседование на прошлой неделе, Маурисио Почеттино и другими тренерами. Пока нет явного фаворита на пост тренера.

Нагельсманн произвел впечатление во время собеседования. А Почеттино впечатлил совладельцев Тодда Боули и Бехдада Эгбали.

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50 комментариев

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utsh44psmr
Калешина берите
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Акира_1
Говорят, на собеседовании Энрике задали вопрос с подвохом: называть всех игроков нынешнего Челси. Ну, разумеется, он не справился. 🤷‍♂️
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Фарид Харисов
Ответ Barca_mania
Энрике скорее сам отказался идти в это болото
а у Энрике видимо навалом предложений после ЧМ 2022. Сейчас кааак возьмёт и найдёт себе клуб с топ-амбициями после своего оглушительного позора :)

Какой бы Челси сейчас не был клоакой — для Луиса это было бы неплохой спасительной соломинкой.
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Barca_mania
Энрике скорее сам отказался идти в это болото
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Obdob
надо оставлять топаря Франка
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Natalia Antonova
Энрике перекрестился
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fisher40
спортс, вопрос по последнему абзацу новости: на кого произвел впечатление Нагельсман?
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rigobersong
Ответ Barca_mania
Энрике скорее сам отказался идти в это болото
Возможно просил игроков под свой стиль игры, ему больше половины игроков челси под стиль не подходят:) челси же скорее всего ищет тех, кто согласен работать с теми топарями которых уже купили:))
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Spaten
Был бы он был Энрикке рассмотрели бы
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Spitamen Gonzales
Ответ Spaten
Был бы он был Энрикке рассмотрели бы
Да да вот тут точно, был бы он, то Энрике был бы точно наверное. Уверен в этом. Был бы был
+1
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Balt
Ответ utsh44psmr
Калешина берите
Хотя бы кубок возьмут. ))
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AmanEsen
Ответ Barca_mania
Энрике скорее сам отказался идти в это болото
как будто у Энрике есть другие варики, ну разве что ТТХ
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Экспертное мнение
Всё верно, жирновато будет для середняка тренер с треблом
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Гол в девятину
Хорошо что отвалился, кроме Барселоны с молодыми Неймаром-Месси-Суарес ничего к 50 годам не показал.

А если судить по результатам сборных, то можно и Саутгейта с Даличем пригласить.
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MUthebest
Зачем Челси топчик Энрике
Даешь Почеттино, хотя по сравнению с Лэмпси все равно усиление))
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Инженер Управляющий
Энрике походу просит купить ему всех топарей из Барселоны, которых он пассажирами на ЧМ возил
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Timeofinjoy
Да Почеттино по-любому.
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Shadow1882
Он теперь в Тоттенхэм хочет. Представляю себе тики-таку с Дайером
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Мыкола
Соскочил. Повезло, что не окажется в этой футбольной клоаке))
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zotov_l88
Круговорот одних и тех же
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monah
Ответ fisher40
спортс, вопрос по последнему абзацу новости: на кого произвел впечатление Нагельсман?
На уборщиц-пришел моднейший
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EnergyStyle
А он вообще им был?
И что значит произвел впечатление и впечатлил? Кандидаты там анекдоты рассказывали или как? Они точно тренера ищут, а не тамаду?
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sintenced
Болелы Челси выдохнули.
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Yu123
Энрике просто хотел парочку брусков каталонских с собой забрать
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bogdan fedyuk
нагель был настолько очевидным вариантом при увольнение потера, но боули хочет снова заруинить - сначала энрике, теперь пакет...
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