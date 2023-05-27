Эдин Терзич поделился эмоциями после упущенной победы в чемпионате Германии.

Дортмундцы сыграли вничью с « » (2:2) в заключительном туре Бундеслиги и пропустили вперед «Баварию», одолевшую «Кельн» (2:1).

«Сложно подобрать подходящие слова. Мы чувствуем себя опустошенными, потому что знаем, что у нас был шанс. Эта энергия ощущалась на стадионе, в городе, и все мы очень сильно хотели выиграть титул.

Мы были очень близки, не хватило одного гола в нашем матче, не хватило одного гола и в другом матче.

Перед игрой мы знали, что находимся в 90 минутах от чемпионства, сделали все, чтобы подготовиться к проведению хорошего матча. Но таков футбол – игра, в которую мы влюбились еще детьми. Порой тебе сложно, ты не забиваешь пенальти и пропускаешь два гола в начале игры – и вдруг ощущаешь тяжесть. Но мы старались изо всех сил. Жаль, этого не хватило.

Перед матчем мы были в 90 минутах от титула, теперь – в 34 турах от него. Завтра мы начнем работать над новой попыткой», – сказал главный тренер « ».

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