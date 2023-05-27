Эдин Терзич: «Боруссия» была в 90 минутах от титула, теперь – в 34 турах. Мы опустошены»

Теги Боруссия Дортмунд Майнц бундеслига Германия Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич поделился эмоциями после упущенной победы в чемпионате Германии.

Дортмундцы сыграли вничью с «Майнцем» (2:2) в заключительном туре Бундеслиги и пропустили вперед «Баварию», одолевшую «Кельн» (2:1).

«Сложно подобрать подходящие слова. Мы чувствуем себя опустошенными, потому что знаем, что у нас был шанс. Эта энергия ощущалась на стадионе, в городе, и все мы очень сильно хотели выиграть титул.

Мы были очень близки, не хватило одного гола в нашем матче, не хватило одного гола и в другом матче.

Перед игрой мы знали, что находимся в 90 минутах от чемпионства, сделали все, чтобы подготовиться к проведению хорошего матча. Но таков футбол – игра, в которую мы влюбились еще детьми. Порой тебе сложно, ты не забиваешь пенальти и пропускаешь два гола в начале игры – и вдруг ощущаешь тяжесть. Но мы старались изо всех сил. Жаль, этого не хватило.

Перед матчем мы были в 90 минутах от титула, теперь – в 34 турах от него. Завтра мы начнем работать над новой попыткой», – сказал главный тренер «Боруссии».

Мне жаль Ройса. Но он сам выбрал путь, где «Боруссия» выше трофеев и денег

Кошмар Терзича. «Боруссия» – это вся его жизнь и все его мечты

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81 комментарий

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Фарид Харисов
Чистка в руководстве Баварии уже началась, Тухель проведёт предсезонку, футболисты с ним более-менее наладят контакт после непоняток в начале, и уже в середине следующего чемпионата вы будете отставать на 15 очков.

Не добили не то что раненого, а уже полу-мертвого зверя, а теперь ещё пару лет даже близко к нему не подберётесь.
+166
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+164
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Nicolas Erfe
Да не льстите себе, в 34 турах они. За последние 6 лет Баварию как только не колбасило. БД могли три раза чемпионами становиться, но каждый раз проваливались и теряли преимущество. Но все, период бездарного менеджмента в Баварии окончен. Более вам ничего не светит.
+66
-1
+65
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Екн Лор
После такого слива надо уходить в отставку
+64
-14
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Один живой
тренерское поражение 100%, психология, тактика. Яиц там не было. Поставь на этот матч тренером Дортмунда Моуриньо, я думаю закатали бы это Майнц в асфальт уже в первом тайме.
+48
-3
+45
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Royal Watcher
До Боруссии Клопа вам как до луны…
+33
-1
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Никита Микаберидзе
Как болельщику Дортмунда с 2015, очень больно это видеть, даже слезу пустил, ну минусуйте пожалуйста, отнеситесь с пониманием
+36
-6
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mrkmbai
Ответ Один живой
тренерское поражение 100%, психология, тактика. Яиц там не было. Поставь на этот матч тренером Дортмунда Моуриньо, я думаю закатали бы это Майнц в асфальт уже в первом тайме.
Закатали бы 1:0 😂
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Верховный Лорд
«Позор» очень даже подходящее слово
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Nicolas Erfe
Ответ Demn213
В световых годах от титула. Разве что какое нибудь чудо в виде нового Клоппа подвернется
Здесь дело не в тренере. Терзич неплох, тут проблема в менеджменте и владельцах БД. Я читал о них, чистые бизнесмены. Им важен лишь заработок. Если посчитать, насколько Боррусия продала игроков и вот продаст Биллингема, и сколько тратит на покупку, то станет ясно, что боссы БД жлобы, кем они и являютс на самом деле. Для этого нужно ознакомиться с их биографией. Развивать БД не в их приоритете, чтобы стать топом, нужны затраты. А нынешнее состояние клуба их устраивает, они получают отличный профит.
+15
-3
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Антуан
Ответ Фарид Харисов
Чистка в руководстве Баварии уже началась, Тухель проведёт предсезонку, футболисты с ним более-менее наладят контакт после непоняток в начале, и уже в середине следующего чемпионата вы будете отставать на 15 очков. Не добили не то что раненого, а уже полу-мертвого зверя, а теперь ещё пару лет даже близко к нему не подберётесь.
Да сейчас в принципе у многих команд переходные этапы. И так может получиться что в следующем сезоне некоторые клубы их решат и Боруссия может уже не только от Баварии отстать.
+5
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Demn213
Ответ Nicolas Erfe
Да не льстите себе, в 34 турах они. За последние 6 лет Баварию как только не колбасило. БД могли три раза чемпионами становиться, но каждый раз проваливались и теряли преимущество. Но все, период бездарного менеджмента в Баварии окончен. Более вам ничего не светит.
В световых годах от титула. Разве что какое нибудь чудо в виде нового Клоппа подвернется
+5
0
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[torturing_you]
Ответ Никита Микаберидзе
Как болельщику Дортмунда с 2015, очень больно это видеть, даже слезу пустил, ну минусуйте пожалуйста, отнеситесь с пониманием
Братан, я, как болельщик с 00 года, могу сказать - и не такое видали
+6
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S.A.N.
скорее Боруссию ждёт очередная распродажа и след. сезон придётся потратить на перестройку, а не на борьбу за салатницу
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Джорджио Че
Ответ Один живой
тренерское поражение 100%, психология, тактика. Яиц там не было. Поставь на этот матч тренером Дортмунда Моуриньо, я думаю закатали бы это Майнц в асфальт уже в первом тайме.
Абсолютно верно. И так весь сезон, то Вердер, то Штутгарт. Ну ничему не учит жизнь, как это возможно
+3
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Экочёрт 4000
Вообще, конечно, много корявых футболистов в составе
Вольф, например, игрок уровня "Вердера"
Но тактика на матч была просто чудовищная
Одна из худших тренерских работ, что я видел
Полная катастрофа
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U
А смысл в этом пафосе? Слова надо было до матча подбирать, чтобы у команды коленки не тряслись.
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Ruslan Drake
Ответ Екн Лор
После такого слива надо уходить в отставку
О да, меня тренера каждый сезон, как умно.... гений....
+5
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Один живой
Ответ mrkmbai
Закатали бы 1:0 😂
за то даже пукнуть не дали бы. А потом тренер праздновал бы вместе с командой на всю европу, а не это.
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Maricone
вспоминается матч со Штутгартом. когда Боруссия ещё более сильно лажпнула в плане игры (понятно, что эмоциальнальном плане не сравнимо). но та игра, когда вели 2-0 в большинстве, а потом 3-2 и на последних секундах дали забить третий. вот где просто был зашквар. авось, если б не та игра, щас бы уже были другие комментарии
+2
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Камбоджа Иванов
Ответ Никита Микаберидзе
Как болельщику Дортмунда с 2015, очень больно это видеть, даже слезу пустил, ну минусуйте пожалуйста, отнеситесь с пониманием
Как *глорихантеру Дортмунда с 2015
+7
-5
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Dimagger
Жалко болел Боруссии! Они-огонь! А вы, футболисты Боруссии и тренер, лузеры, позорники! Всё было в ваших руках! Теперь еще 10 лет будете ждать свой шанс!
+2
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Arty K.
В следующем сезоне шансов будет ровно НОЛЬ, я вас поздравляю с пролётом
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Алексей Сигаев
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Боруссия не в 34 турах от титула. А в 340 минимум. Надо было в этом сезоне ловить момент, когда в Баварии кризис.
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Кирилл Павлюченко
Если Бавария в таком состоянии 11 раз подряд стала чемпионом, то после коренного очищения организма и следующие 22 года никого к Салатнице не подпустит.
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Кирилл Павлюченко
Ответ Mancar Camoran 2.0
Лично для меня, сегодняшняя ситуация сродни матчу Дин-Непомнящий.
Есть что-то общее: не так выиграл Дин, как проиграл Ян.
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