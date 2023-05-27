Коман выигрывает чемпионат каждый год в карьере – с сезона-2012/13
Кингсли Коман выиграл чемпионат в каждом сезоне в своей карьере.
Сегодня полузащитник стал победителем Бундеслиги в составе «Баварии» в 8-й раз подряд – начиная с сезона-2015/16.
Перед этим он взял один титул в составе «Ювентуса» и два – в «ПСЖ». Следует отметить, что в некоторых источниках в «Ювентусе» ему приписывается еще один титул – в сезоне-2015/16, в котором он провел 1 матч перед трансфером в мюнхенскую команду.
В текущем сезоне Коман провел 24 игры в чемпионате Германии и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Ну если серьезно, то к своим 26-27 выиграть 12 чемпионство это что с чем то... Магнит по завоеванию чемпионатов:)
Это уникальное достижение .