Коман выигрывает чемпионат каждый год в карьере – с сезона-2012/13

Теги Бавария ПСЖ Ювентус бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Кингсли Коман Футбол

Кингсли Коман выиграл чемпионат в каждом сезоне в своей карьере.

Сегодня полузащитник стал победителем Бундеслиги в составе «Баварии» в 8-й раз подряд – начиная с сезона-2015/16.

Перед этим он взял один титул в составе «Ювентуса» и два – в «ПСЖ». Следует отметить, что в некоторых источниках в «Ювентусе» ему приписывается еще один титул – в сезоне-2015/16, в котором он провел 1 матч перед трансфером в мюнхенскую команду.

В текущем сезоне Коман провел 24 игры в чемпионате Германии и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь

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23 комментария

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Отец Абду
Вот если Коман с ТТХ выиграет чемпионство, то вот тогда можно говорить о гарантии титула:)

Ну если серьезно, то к своим 26-27 выиграть 12 чемпионство это что с чем то... Магнит по завоеванию чемпионатов:)
+75
-4
+71
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llolishe
НарКОМАН по чемпионствам
+37
-5
+32
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igls54
Коман вроде холодильника, на который трофейные магнитики так и клеятся
+24
-1
+23
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And Justice for All
Коман: "свой первый чемпионат я выиграл в 16 лет"
+16
0
+16
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Motakuji
Уникальный персонаж)
+7
0
+7
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Ola BP
Ответ VERBLYUD
В 26 лет 28 трофеев! Ему в ближайшее время нужно уходить в какой-нибудь середняк, иначе побьет рекорд Месси по трофеям.
И тогда всё, Лео больше не величайший?
+6
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Андрей Дементьев
Потенциально будущий рекордсмен по количеству титулов
+5
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Артур Артур
Коман - прирожденный чемпион!
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pztpzhmx66
Магия !
Это уникальное достижение .
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
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арсеналу надо купить его
+2
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Ben Shelton
будет сезон, в конце которого он потрогает шею, а ленточки там не будет?
+1
0
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ASH11
Ответ Экспертное мнение
А Левандовски?
У него серия короче. Он же в Дортмунде тусил.
+1
0
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mrkmbai
Он наш талисман 👍✊
+3
-2
+1
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BZB
Новый Ибрагимович.
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Футбол, хоккей итд
Королевский луг - Король БЛ.😉
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Михаил1970
Семак Медведеву: "Надо брать!"
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ArtemEgs
Плюс еще ЛЧ
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