Коман выигрывает чемпионат каждый год в карьере – с сезона-2012/13

Кингсли Коман выиграл чемпионат в каждом сезоне в своей карьере.

Сегодня полузащитник стал победителем Бундеслиги в составе «Баварии» в 8-й раз подряд – начиная с сезона-2015/16.

Перед этим он взял один титул в составе « » и два – в « ». Следует отметить, что в некоторых источниках в «Ювентусе» ему приписывается еще один титул – в сезоне-2015/16, в котором он провел 1 матч перед трансфером в мюнхенскую команду.

В текущем сезоне провел 24 игры в чемпионате Германии и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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