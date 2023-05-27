«Зенит» пропустил на 1-й минуте в двух из трех матчей Васютина в этом сезоне
Вратарь «Зенита» Александр Васютин пропускал на 1-й минуте дважды в этом сезоне.
При этом голкипер провел лишь три матча. Сегодня Васютин вышел в старте на игру 29-го тура Мир РПЛ с «Сочи» и пропустил на 1-й минуте.
15 марта 2023 года в игре Фонбет Кубка России Васютин также пропустил на 1-й минуте – в игре с «Динамо» (1:1, 4:5 – по пенальти).
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