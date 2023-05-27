«Зенит» пропустил на 1-й минуте в двух из трех матчей Васютина в этом сезоне

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Васютин Сочи Футбол

Вратарь «Зенита» Александр Васютин пропускал на 1-й минуте дважды в этом сезоне.

При этом голкипер провел лишь три матча. Сегодня Васютин вышел в старте на игру 29-го тура Мир РПЛ с «Сочи» и пропустил на 1-й минуте.

15 марта 2023 года в игре Фонбет Кубка России Васютин также пропустил на 1-й минуте – в игре с «Динамо» (1:1, 4:5 – по пенальти).

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21 комментарий

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FilinMD
Надеемся, что со ставками это никак не связано))
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Вадим Черентаев
может его со 2-й выпускать?
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Garikus89
Человек неудачливый просто, какие вопросы? Рикошет от перекладины ему же в спину, рикошет от защитника после удара с нескольких метров. Кто бы тут что мог сделать)
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Алексей Сигаев
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Пропускал на первой минуте примерно столько же раз, сколько Лунев за Байер сыграл
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Данко Лазович
Ответ Удар Кержакова
В Зените не надо хорошо стоять в воротах чтобы стоять на ноль. Надо просто хорошо руководить обороной.
рикошетам это объясни.
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Nick Crosier
Невезучий какой то
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xm
Ответ ss_podonok
опять хозяин кидает кость своему фарму в виде очков
а если Зенит выиграет или ничья, что тогда будет?
+3
-1
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Удар Кержакова
Ответ Камбоджа Иванов
Поэтому Зенит привез своего Гойло, вместо этой пародии на вратаря
При чем здесь вратарь? И да, Гойло приехал вместо Одревского.
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Удар Кержакова
В Зените не надо хорошо стоять в воротах чтобы стоять на ноль. Надо просто хорошо руководить обороной.
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доктор Ливси
Опаздывает выйти на поле?
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MstAndreev
Александр Winline Васютин)
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sundance
Фон бет заплатит. Без вариантов
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Фёдор Кузнецов
Ответ Удар Кержакова
При чем здесь вратарь? И да, Гойло приехал вместо Одревского.
Скорее всего будет пара вратарей Гойло-Одоевский
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Данко Лазович
Ответ Nick Crosier
Невезучий какой то
причем это с ним происходит каждый раз при возвращении обратно. То на сборах вечно пропускает, то в кубке.
Уезжает из Питера и вполне себе нормально стоит в Европе.
Непонятно)
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