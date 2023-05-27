Алекс Бальде: «Барса» отдаст все ради Лиги чемпионов в следующем году. Этот титул мы хотим больше всего»

Алекс Бальде высказался о победе в Ла Лиге и желании выиграть Лигу чемпионов.

« » ничего не отдает даром. Конечно, они хотели бы выиграть . Это очень сложный титул, который вознаграждает стабильность и за который мы боролись в течение 9 месяцев. Люди могут говорить все, что хотят, но мы победили благодаря своим усилиям.

В еврокубках нам не хватало конкурентоспособности. У нас также были травмы в неподходящее время, было много новых трансферов...

Но оправданий нет: в следующем году мы собираемся отдать все ради Лиги чемпионов. Это титул, который мы хотим больше всего», – сказал защитник «Барселоны».

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