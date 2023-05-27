Алекс Бальде: «Барса» отдаст все ради Лиги чемпионов в следующем году. Этот титул мы хотим больше всего»
Алекс Бальде высказался о победе в Ла Лиге и желании выиграть Лигу чемпионов.
«Мадрид» ничего не отдает даром. Конечно, они хотели бы выиграть Ла Лигу. Это очень сложный титул, который вознаграждает стабильность и за который мы боролись в течение 9 месяцев. Люди могут говорить все, что хотят, но мы победили благодаря своим усилиям.
В еврокубках нам не хватало конкурентоспособности. У нас также были травмы в неподходящее время, было много новых трансферов...
Но оправданий нет: в следующем году мы собираемся отдать все ради Лиги чемпионов. Это титул, который мы хотим больше всего», – сказал защитник «Барселоны».
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Барселона в двухматчевом противостоянии с Интером (в группе) один раз сыграла вничью и уступила,
в 1/8 Порту также сыграл с Интером вничью и проиграл,
в 1/4 и Бенфика сыграла с ними вничью и проиграла,
и только в полуфинале Милан дважды уступил.
Особенно когда судьи Интеру пенальти решили не ставить
Это он после чемпионства Баварии (и не попадании с ними в одну группу) так запел?