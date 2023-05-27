Алекс Бальде: «Барса» отдаст все ради Лиги чемпионов в следующем году. Этот титул мы хотим больше всего»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Алекс Бальде Футбол

Алекс Бальде высказался о победе в Ла Лиге и желании выиграть Лигу чемпионов.

«Мадрид» ничего не отдает даром. Конечно, они хотели бы выиграть Ла Лигу. Это очень сложный титул, который вознаграждает стабильность и за который мы боролись в течение 9 месяцев. Люди могут говорить все, что хотят, но мы победили благодаря своим усилиям. 

В еврокубках нам не хватало конкурентоспособности. У нас также были травмы в неподходящее время, было много новых трансферов...

Но оправданий нет: в следующем году мы собираемся отдать все ради Лиги чемпионов. Это титул, который мы хотим больше всего», – сказал защитник «Барселоны». 

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
10ztv
но выйти наконец-то в 1/8 ле тоже неплохо - добавил бальде
+21
-8
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Camp_Nou
Глядя на сетку Интера в этом году, Барселона спокойно могла играть в финале ЛЧ.Сами виноваты, что на Камп Ноу Интер в группе не смогли дожать.
+22
-12
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Гульмеш
Ответ Camp_Nou
Глядя на сетку Интера в этом году, Барселона спокойно могла играть в финале ЛЧ.Сами виноваты, что на Камп Ноу Интер в группе не смогли дожать.
Интер был намного сильнее. Кто еще кого дожать должен был.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BurBon
Желание и мотивация это хорошо, но команда сырая еще для лч, нужны игроки мирового уровня или очень сыгранная команда. Но до 1/8 обязаны доходить, при адекватном судействе.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Ответ Camp_Nou
Глядя на сетку Интера в этом году, Барселона спокойно могла играть в финале ЛЧ.Сами виноваты, что на Камп Ноу Интер в группе не смогли дожать.
Просто интересно, как вы пришли к выводу о спокойном проходе в финал. Смотрите:
Барселона в двухматчевом противостоянии с Интером (в группе) один раз сыграла вничью и уступила,
в 1/8 Порту также сыграл с Интером вничью и проиграл,
в 1/4 и Бенфика сыграла с ними вничью и проиграла,
и только в полуфинале Милан дважды уступил.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ GuruFutbola
Согласен, надо оформлять третий требл)
Посмотрел всю спортивную летопись футбола за 100 лет, та и не нашел информации что реал брал требл:))
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ rigobersong
Не надо зацикливаться на ЛЧ, все равно чаще всего там побеждает тот кто работает с судьями:)) ЛЧ должен быть как бонус к другим трофеям, а не отмазкой в стиле нам не нужен Чемпионат, мы хотим выиграть ЛЧ:) 4-0:))
Да, в 2009 был самый вопиющий случай судейской победы в ЛЧ, но фанаты Барселоны не стыдятся её, и требования тогдашнего тоже не стыдятся
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валдис Пельш
Ответ Артём Сергеев
другой вопрос, заслуживаете ли вы ?
щас он ответит 🖐️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BurBon
Ответ zzzeeerrrooo
Теперь хотя бы не группа смерти будет
С чифером все возможно. Барсу засудили даже с вар в этом сезоне.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ BurBon
Желание и мотивация это хорошо, но команда сырая еще для лч, нужны игроки мирового уровня или очень сыгранная команда. Но до 1/8 обязаны доходить, при адекватном судействе.
Теперь хотя бы не группа смерти будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ответ Иван Гульмеш
Интер был намного сильнее. Кто еще кого дожать должен был.
Даааа
Особенно когда судьи Интеру пенальти решили не ставить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Greatest Grenader
Ответ AnMe
Для трафика, видимо. Чтобы злые фанаты Реала пришли постебать. (Я не о всех, если че)
Или новостей больше нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Ответ The Greatest Grenader
Почему на странице Реала новость о барсе?)
Для трафика, видимо. Чтобы злые фанаты Реала пришли постебать. (Я не о всех, если че)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Tristan...
Бавария, Аякс...
Но здесь нет Барселоны
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оливер Кан удаляет Роберту
хахахаха))
Это он после чемпионства Баварии (и не попадании с ними в одну группу) так запел?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
max bogomazov
Такая убога.. Барса единственное что может это выйти из группы ЛЧ и все
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raul14
😂😂😂Он хотел сказать Лига Европы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TJ tigra
Смотря как усилиться летом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валдис Пельш
ы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Скромнее и реальнее надо цели ставить- для начала из группы выйти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Greatest Grenader
Почему на странице Реала новость о барсе?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий