Блогер Влад А4 и девочка Снежана, нуждающаяся в замене кардиостимулятора, нанесут символический удар перед матчем «Динамо» – «Локомотив»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Благотворительность Футбол

Блогер Влад А4 и девочка Снежана нанесут первый удар в матче «Динамо» – «Локомотив».

«Матч «Динамо» – «Локомотив» символическим ударом откроют Влад А4 и главная героиня дня Снежана.

Она прошла через детский дом и имеет серьезные наследственные проблемы с сердцем. Девочке необходимо как можно скорее заменить кардиостимулятор на новый – с чем мы с вами ей обязательно поможем!

Надеемся, этот день навсегда запомнится юной болельщице бело-голубых 🤍💙», – говорится в сообщении «Динамо». 

Матч «Динамо» – «Локомотив» в рамках 29-го тура Мир РПЛ состоится завтра, 28 мая. Начало – в 16:30 по московскому времени. 

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6 комментариев

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bam bam
Ответ FilinMD
Влад Бумага. Вроде контент для детей делает, ну или делал. Не слежу за ним, но он известный
который может купить девочке этот стимулятор , но лучше всей страной конечно
+3
0
+3
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Харламов Никита
клубам за акцию - РЕСПЕКТ.
но где же наша ХВАЛЕНАЯ медицина ?!
вот на что надо тратить деньги, а не на ракеты
+1
0
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Nikolay
отстал от жизни но про блогера А4 в первый раз слышу
+1
-1
0
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FilinMD
Ответ Nikolay
отстал от жизни но про блогера А4 в первый раз слышу
Влад Бумага. Вроде контент для детей делает, ну или делал. Не слежу за ним, но он известный
0
0
0
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Арсений Чернобаев
Ответ FilinMD
Влад Бумага. Вроде контент для детей делает, ну или делал. Не слежу за ним, но он известный
у него более 40 миллионов подписчиков на Ютубе, его фамилия Бумага, из-за этого псевдоним а4.
снимает всякую хрень для детей, челенджи ( на русском- состязания, задания, дуэли ( в смысле соревнования 1 на 1))
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Ktoto_V_Dome
Ответ Харламов Никита
клубам за акцию - РЕСПЕКТ. но где же наша ХВАЛЕНАЯ медицина ?! вот на что надо тратить деньги, а не на ракеты
А ещё на бюджетные места (желательно для граждан РФ) и на муниципальные образования. Да в целом, на внутреннюю политику.
0
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