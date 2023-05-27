Блогер Влад А4 и девочка Снежана, нуждающаяся в замене кардиостимулятора, нанесут символический удар перед матчем «Динамо» – «Локомотив»
Блогер Влад А4 и девочка Снежана нанесут первый удар в матче «Динамо» – «Локомотив».
«Матч «Динамо» – «Локомотив» символическим ударом откроют Влад А4 и главная героиня дня Снежана.
Она прошла через детский дом и имеет серьезные наследственные проблемы с сердцем. Девочке необходимо как можно скорее заменить кардиостимулятор на новый – с чем мы с вами ей обязательно поможем!
Надеемся, этот день навсегда запомнится юной болельщице бело-голубых 🤍💙», – говорится в сообщении «Динамо».
Матч «Динамо» – «Локомотив» в рамках 29-го тура Мир РПЛ состоится завтра, 28 мая. Начало – в 16:30 по московскому времени.
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вот на что надо тратить деньги, а не на ракеты
снимает всякую хрень для детей, челенджи ( на русском- состязания, задания, дуэли ( в смысле соревнования 1 на 1))