Блогер Влад А4 и девочка Снежана, нуждающаяся в замене кардиостимулятора, нанесут символический удар перед матчем «Динамо» – «Локомотив»

Блогер Влад А4 и девочка Снежана нанесут первый удар в матче «Динамо» – «Локомотив».

«Матч « » – « » символическим ударом откроют Влад А4 и главная героиня дня Снежана.

Она прошла через детский дом и имеет серьезные наследственные проблемы с сердцем. Девочке необходимо как можно скорее заменить кардиостимулятор на новый – с чем мы с вами ей обязательно поможем!

Надеемся, этот день навсегда запомнится юной болельщице бело-голубых 🤍💙», – говорится в сообщении «Динамо».

Матч «Динамо» – «Локомотив» в рамках 29-го тура Мир состоится завтра, 28 мая. Начало – в 16:30 по московскому времени.

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