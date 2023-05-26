CAS обязал «Локо» выплатить агентам Жоау Мариу более 555 тысяч евро, «Динамо» должно 750 тысяч агентам Рауша

CAS обязал «Локомотив» выплатить агентам Жоау Мариу более 555 тысяч евро.

Спортивный арбитражный суд удовлетворил обращение агентской компании Olea Sports Capital LLC, потребовавший от «Локомотив» выплатить более 555 тысяч за нарушения по контракту португальца.

Суд установил, что «Локомотив» не выплатил деньги, полагавшиеся агентам при подписном бонусе (255 582 евро) и бонусе за попадание в Лигу чемпионов (300 тысяч).

Первую сумму необходимо выплатить по курсу валют от 31 июля 2020 года, вторую – по курсу от 2 сентября 2020 года.

также отклонил апелляцию Olea Sports Capital LLC, представлявшую интересы экс-защитника « » Мурило. Компания утверждала, что «Локомотив» нарушил порядок выплат по бонусным соглашениям в контракте.

Помимо этого, CAS обязал « » выплатить 750 тысяч евро агентской компании Golden Toys LLP за работу по переходу защитника из «Кельна».

Согласно решению суда, в договоре был прописан пункт о выплате 750 тысяч в случае успешного завершения трансфера, но московский клуб ее не выплатил.

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