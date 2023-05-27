«Наполи» готов предложить Спаллетти контракт на 2 года, но тренер принял окончательное решение уйти из клуба

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Футбол

Лучано Спаллетти не примет новый контракт от «Наполи».

Ранее стало известно, что тренер принял решение покинуть неаполитанский клуб по окончании сезона.

Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на Il Mattino, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готов предложить тренеру новый контракт на два года с зарплатой более 4 миллионов евро в год. Однако Спаллетти уже принял окончательное решение и покинет клуб. Об этом уже знают футболисты. 

Отмечается, что ключевой проблемой для Спаллетти являются ухудшившиеся отношения с Де Лаурентисом, и деньги этого не изменят. Переговоров о расторжении его контракта не будет, поскольку Лучано сделает перерыв на один сезон.

В этом сезоне «Наполи» под руководством Лучано впервые за 33 года стал чемпионом Италии.

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10 комментариев

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Amalfitano
Лучано понимает, что летом скорее всего продадут лидеров, аура чемпионского Наполи схлынет(Хвича последние 8 игр без голевых действий), результаты сильно ухудшатся, а сам тренер из героя превратится в главного обвиняемого. Оно ему надо в его то 64 года? Лучше он дождётся жирного контракта от Юве или Милана. Ну или от клуба АПЛ.
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Никита Самарин
Решил уйти на пике 😎
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ALMANAC
Какая же дичь
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usen
Не умаляя заслуг Лучано, но у него уже во втором клубе подряд такая история: работает, даёт результат - и потом "делает перерыв". Ещё и зп получает в клубе
Не думаю, что у него там с АДЛ какие-то неразрешимые противоречия, но тоже ненормально, когда тренер так в позу становится
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DoBryy X
Бред, видел что Лучано набил татуировку с эмблемой Наполи
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Sergey
Ответ usen
Не умаляя заслуг Лучано, но у него уже во втором клубе подряд такая история: работает, даёт результат - и потом "делает перерыв". Ещё и зп получает в клубе Не думаю, что у него там с АДЛ какие-то неразрешимые противоречия, но тоже ненормально, когда тренер так в позу становится
Да ничего не становится. Он адекватно понимает, что такой успех не повторить. Поэтому решает уйти вовремя
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Айрат Ситдиков
Ответ usen
Не умаляя заслуг Лучано, но у него уже во втором клубе подряд такая история: работает, даёт результат - и потом "делает перерыв". Ещё и зп получает в клубе Не думаю, что у него там с АДЛ какие-то неразрешимые противоречия, но тоже ненормально, когда тренер так в позу становится
А за что ему зп платить, если он передавал делает?
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Мукунку хороший
Ответ Никита Самарин
Решил уйти на пике 😎
Неаполитанской пике.?
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!!!Bata!!!
Ответ Amalfitano
Лучано понимает, что летом скорее всего продадут лидеров, аура чемпионского Наполи схлынет(Хвича последние 8 игр без голевых действий), результаты сильно ухудшатся, а сам тренер из героя превратится в главного обвиняемого. Оно ему надо в его то 64 года? Лучше он дождётся жирного контракта от Юве или Милана. Ну или от клуба АПЛ.
Не думаю что Юве, даст кому либо жирный и долгосрочный контракт, после опыта с Алегри.
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мс-мешок
Ответ Amalfitano
Лучано понимает, что летом скорее всего продадут лидеров, аура чемпионского Наполи схлынет(Хвича последние 8 игр без голевых действий), результаты сильно ухудшатся, а сам тренер из героя превратится в главного обвиняемого. Оно ему надо в его то 64 года? Лучше он дождётся жирного контракта от Юве или Милана. Ну или от клуба АПЛ.
В Ювентус вряд ли
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