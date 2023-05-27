«Наполи» готов предложить Спаллетти контракт на 2 года, но тренер принял окончательное решение уйти из клуба

Лучано Спаллетти не примет новый контракт от «Наполи».

Ранее стало известно, что тренер принял решение покинуть неаполитанский клуб по окончании сезона.

Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на Il Mattino, президент «Наполи» готов предложить тренеру новый контракт на два года с зарплатой более 4 миллионов евро в год. Однако Спаллетти уже принял окончательное решение и покинет клуб. Об этом уже знают футболисты.

Отмечается, что ключевой проблемой для Спаллетти являются ухудшившиеся отношения с Де Лаурентисом, и деньги этого не изменят. Переговоров о расторжении его контракта не будет, поскольку сделает перерыв на один сезон.

В этом сезоне « » под руководством Лучано впервые за 33 года стал чемпионом Италии.

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