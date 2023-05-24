«Наполи» отпустит Спаллетти бесплатно, если он возьмет паузу на год. Если тренер захочет вернуться к работе, неустойка будет – несколько млн евро

«Наполи» отпустит Лучано Спаллетти без выплаты неустойки при одном условии.

Ранее сообщалось, что Спаллетти покинет пост главного тренера «Наполи» по окончании сезона и уже сообщил игрокам о своем решении.

Специалист намерен сделать перерыв в работе на один сезон. Контракт Спаллетти с клубом действует до лета 2024 года.

По информации Il Mattino, «Наполи» не будет требовать выплаты неустойки. Но если Спаллетти изменит решение и захочет вернуться к работе, в другом клубе, до истечения срока контракта с неаполитанцами, нужно будет выплатить компенсацию в несколько миллионов евро.

Сообщается, что президент « » был поражен решением Спаллетти и надеялся, что он передумает покидать клуб.

Сообщается, что Де Лаурентис попросил Спаллетти руководить командой во время сбора в Южной Корее, запланированного на июнь. Президент «Наполи» хочет, чтобы расставание прошло мирно и по обоюдному согласию сторон.

В текущем сезоне «Наполи» под руководством Спаллетти досрочно стал чемпионом Италии впервые за 33 года.

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