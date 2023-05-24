«Наполи» отпустит Спаллетти бесплатно, если он возьмет паузу на год. Если тренер захочет вернуться к работе, неустойка будет – несколько млн евро

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи отставки Аурелио Де Лаурентис Футбол

«Наполи» отпустит Лучано Спаллетти без выплаты неустойки при одном условии.

Ранее сообщалось, что Спаллетти покинет пост главного тренера «Наполи» по окончании сезона и уже сообщил игрокам о своем решении.

Специалист намерен сделать перерыв в работе на один сезон. Контракт Спаллетти с клубом действует до лета 2024 года.

По информации Il Mattino, «Наполи» не будет требовать выплаты неустойки. Но если Спаллетти изменит решение и захочет вернуться к работе, в другом клубе, до истечения срока контракта с неаполитанцами, нужно будет выплатить компенсацию в несколько миллионов евро.

Сообщается, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис был поражен решением Спаллетти и надеялся, что он передумает покидать клуб.

Сообщается, что Де Лаурентис попросил Спаллетти руководить командой во время сбора в Южной Корее, запланированного на июнь. Президент «Наполи» хочет, чтобы расставание прошло мирно и по обоюдному согласию сторон.

В текущем сезоне «Наполи» под руководством Спаллетти досрочно стал чемпионом Италии впервые за 33 года.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений - 79
Ответ Kirill Blaugrana
Кто-нибудь сможет объяснить в чем резон удерживать немотивированного тренера (если это так) угрожая неустойкой с его стороны? Клуб больше потеряет в деньгах если он останется и будет сливаться в сл.чемпионате
Таким образом прикрывается лазейка по разрыву контракта без неустойки. Если он решил правда отдохнуть - нет проблем. А если он решил пойти таким образом в другой клуб - нужно заплатить.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirill Blaugrana
Кто-нибудь сможет объяснить в чем резон удерживать немотивированного тренера (если это так) угрожая неустойкой с его стороны?
Клуб больше потеряет в деньгах если он останется и будет сливаться в сл.чемпионате
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ Kirill Blaugrana
Кто-нибудь сможет объяснить в чем резон удерживать немотивированного тренера (если это так) угрожая неустойкой с его стороны? Клуб больше потеряет в деньгах если он останется и будет сливаться в сл.чемпионате
ну это примерно как удерживать немотивированного игрока и думать, что он в след матче забьёт в свои ворота
сливаться он может, но решают же игроки, в конце концов
если Спалетти начнёт откровенную дичь пороть, то это быстро выйдет наружу и он только себе репутацию подмочит
так что тут нужно договариваться
ну и Де Лаурентис вроде ничего сверхъестественного не требует, банальное уважение контракта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий