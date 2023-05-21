Гюндоган откажет «Барселоне» и останется в «Ман Сити», скорее всего. «Горожане» решили дать ему контракт длиннее, чем на год
Илкай Гюндоган, вероятно, продолжит выступать за «Манчестер Сити».
По информации The Times, полузащитник близок к тому, чтобы продлить контракт с английской командой.
Ранее сообщалось, что его не устраивал однолетний договор, предложенный «горожанами». В связи с этим немец рассматривал возможность перехода в «Барселону», которая была готова заключить с ним соглашение на два года и провела с игроком несколько раундов переговоров.
Сейчас же «Ман Сити» принял решение предложить капитану контракт длиннее, чем на год, и поэтому Гюндоган склоняется к тому, чтобы остаться.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Но мне кажется эта хорошее решение для него. Ты в очень сильной команде, команде, которую будут вспоминать через года. Ты работаешь с лучшим тренером мира. Играешь в лучшей лиге мира по версии всех кроме Тебаса. В хорошо налаженной структуре, где каждый занимается своим делом и делает это профессионально. Тебя любят болельщики и у тебя есть наследие в этой команде. Ты уйдешь легендой.
Тем более Барселона волшебный клуб. Но который сейчас в постоянных каких-то перестройках и перетурбациям. Постоянно какая-то Санта Барбара около клуба. Я его очень люблю, лично я бы на месте Илкая не задумываюсь перешел бы. Но если ты не болельщик этого клуба с малых лет... То на сегодняшний день, аргументов в пользу Барсы в сравнении с Сити, очень мало.
Барса уже не станет главным клубом его карьеры. А Лигу Чемпионов выиграть, как например Анри, он скорее выиграет с Сити, может уже в след. месяце.
В 5 из последних 6 лет в каждом году в финале ЛЧ - есть английская команда. И не одна команда, а 4 разные команды.
2 финала были чисто Английские.
АПЛ - первая в рейтинге УЕФА.
АПЛ - первая по средствам.
АПЛ - первая по телеаудитории.
АПЛовцам кто-то что-то дает из Ла Лиги... вы о 2 командах. Последние годы об одной. Которая знаете ли тут недавно первый точный пас против команд АПЛ отдали на 25 минуте.
О том, что АПЛ слабее Ла Лиги, можно было говорить лет 5 назад. В этой ЛЧ в плей-офф ЛЧ было 4 английские команды и ТОЛЬКО 1 из Ла Лиги. О какой силе вы говорите ? Причем 3 из этих 4 в чемпионате выдали свои худшие сезоны за последние 5 лет. ХУДШИЕ. И их всеровно 4.
Я сам топил все эти годы за Ла Лигу и это было справедливо тогда. Но сейчас - очевидно АПЛ, лучшая лига мира. Когда в АПЛ были только деньги... это одно. Когда в АПЛ помимо денег еще и лучшие тренера. Все перевернулось. В зависимости от Ньюкасла и какие выводы сейчас сделают топ клубы. АПЛ может стать суперлигой в себе. Футбольным НБА. И я не утрирую. Такая опасность действительно есть.
Пусть его лучше Реал или МЮ забирает. Сити итак слишком силён, что АПЛ стал неинтересным, так что пусть лучше остальные усиливаются. А Ман Сити, и Гюндогана хватит! Или какого-нибудь условного Ойарсабаля подписать, и будет круто.