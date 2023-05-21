Гюндоган откажет «Барселоне» и останется в «Ман Сити», скорее всего. «Горожане» решили дать ему контракт длиннее, чем на год

Илкай Гюндоган, вероятно, продолжит выступать за «Манчестер Сити».

По информации The Times, полузащитник близок к тому, чтобы продлить контракт с английской командой.

Ранее сообщалось, что его не устраивал однолетний договор, предложенный «горожанами». В связи с этим немец рассматривал возможность перехода в «Барселону», которая была готова заключить с ним соглашение на два года и провела с игроком несколько раундов переговоров.

Сейчас же « » принял решение предложить капитану контракт длиннее, чем на год, и поэтому склоняется к тому, чтобы остаться.

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