Гюндоган откажет «Барселоне» и останется в «Ман Сити», скорее всего. «Горожане» решили дать ему контракт длиннее, чем на год

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган, вероятно, продолжит выступать за «Манчестер Сити».

По информации The Times, полузащитник близок к тому, чтобы продлить контракт с английской командой.

Ранее сообщалось, что его не устраивал однолетний договор, предложенный «горожанами». В связи с этим немец рассматривал возможность перехода в «Барселону», которая была готова заключить с ним соглашение на два года и провела с игроком несколько раундов переговоров.

Сейчас же «Ман Сити» принял решение предложить капитану контракт длиннее, чем на год, и поэтому Гюндоган склоняется к тому, чтобы остаться.

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33 комментария

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Криштиану Роналду
Фернандиньо почти до 40 держали, а тут более топового Гюндогана точно нельзя отпускать.
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Федерико Сан-Фелипе
Не отпускайте, он же гений, да ещё и капитан
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Иван Иванов
Ответ Улан Нурзаатбеков
Вероятность 1%, но помечтаем о Киммихе 😅 но Субименди тоже хорошо было бы
Киммих - минимум 100 лямов будет стоить. Откуда у Барсы такие деньги?!
+16
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Владимир Владимир
жаль фанатов Барселоны, но у вас там вариант с Субименди.
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Freak05 Feal
Ответ Криштиану Роналду
Фернандиньо почти до 40 держали, а тут более топового Гюндогана точно нельзя отпускать.
Наверное хотели джуда вместо него сразу интегрировать, но так как похоже с ним вариант отпал, передумали отпускать
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moldfan
Очень хотел видеть Илкая в Барсе еще со времен его игры в Боруссии. Абсолютно Барселоновский полузащитник по типу. Исключительная культура игры и понимание игры.

Но мне кажется эта хорошее решение для него. Ты в очень сильной команде, команде, которую будут вспоминать через года. Ты работаешь с лучшим тренером мира. Играешь в лучшей лиге мира по версии всех кроме Тебаса. В хорошо налаженной структуре, где каждый занимается своим делом и делает это профессионально. Тебя любят болельщики и у тебя есть наследие в этой команде. Ты уйдешь легендой.

Тем более Барселона волшебный клуб. Но который сейчас в постоянных каких-то перестройках и перетурбациям. Постоянно какая-то Санта Барбара около клуба. Я его очень люблю, лично я бы на месте Илкая не задумываюсь перешел бы. Но если ты не болельщик этого клуба с малых лет... То на сегодняшний день, аргументов в пользу Барсы в сравнении с Сити, очень мало.

Барса уже не станет главным клубом его карьеры. А Лигу Чемпионов выиграть, как например Анри, он скорее выиграет с Сити, может уже в след. месяце.
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moldfan
Ответ Анвар Масимов
поспорю насчёт лучшей лиги . как 3 место АПЛ я про этот сезон , может просто без шансов отлететь от аутсайдера Ла лиги . да и Ла лига на протяжении 20-25 лет в рот даёт апловцам в еврокубках
Последнее время и тем более прямо сейчас это не 20-25 лет.

В 5 из последних 6 лет в каждом году в финале ЛЧ - есть английская команда. И не одна команда, а 4 разные команды.

2 финала были чисто Английские.

АПЛ - первая в рейтинге УЕФА.
АПЛ - первая по средствам.
АПЛ - первая по телеаудитории.

АПЛовцам кто-то что-то дает из Ла Лиги... вы о 2 командах. Последние годы об одной. Которая знаете ли тут недавно первый точный пас против команд АПЛ отдали на 25 минуте.

О том, что АПЛ слабее Ла Лиги, можно было говорить лет 5 назад. В этой ЛЧ в плей-офф ЛЧ было 4 английские команды и ТОЛЬКО 1 из Ла Лиги. О какой силе вы говорите ? Причем 3 из этих 4 в чемпионате выдали свои худшие сезоны за последние 5 лет. ХУДШИЕ. И их всеровно 4.

Я сам топил все эти годы за Ла Лигу и это было справедливо тогда. Но сейчас - очевидно АПЛ, лучшая лига мира. Когда в АПЛ были только деньги... это одно. Когда в АПЛ помимо денег еще и лучшие тренера. Все перевернулось. В зависимости от Ньюкасла и какие выводы сейчас сделают топ клубы. АПЛ может стать суперлигой в себе. Футбольным НБА. И я не утрирую. Такая опасность действительно есть.
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+6
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Улан Нурзаатбеков
Ответ Владимир Владимир
жаль фанатов Барселоны, но у вас там вариант с Субименди.
Вероятность 1%, но помечтаем о Киммихе 😅 но Субименди тоже хорошо было бы
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Amalfitano
Сейчас врем такое, что выгоднее продлить стариков чем купить нового игрока. Ман Сити хорошо бы и Бернарду оставить. Чтобы не пришлось отваливать огромные бабки за перекрой полузащиты.
+4
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Иван Иванов
Ответ Syog1010
Жаль, походу Беллингема точно не будет (
Да нафиг этот Беллингем нужен?!
Пусть его лучше Реал или МЮ забирает. Сити итак слишком силён, что АПЛ стал неинтересным, так что пусть лучше остальные усиливаются. А Ман Сити, и Гюндогана хватит! Или какого-нибудь условного Ойарсабаля подписать, и будет круто.
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Иван Иванов
Ответ Владимир Владимир
жаль фанатов Барселоны, но у вас там вариант с Субименди.
Так за Субименди придётся 70 лямов выложить, а Гюндоган бесплатный был. 😭😭😭😭😭
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<~Inter~>
Ответ Криштиану Роналду
Фернандиньо почти до 40 держали, а тут более топового Гюндогана точно нельзя отпускать.
Не раз писали, что его девушке не нравится Манчестер. Невзрачный город, где негде отдохнуть и климат Англии такой себе
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Enotaz24
Думаю девушка Илкая будет недовольна).
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Syog1010
Жаль, походу Беллингема точно не будет (
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Улан Нурзаатбеков
Ответ Иван Иванов
Киммих - минимум 100 лямов будет стоить. Откуда у Барсы такие деньги?!
Я же говорю, вероятность 1%, просто помечтаем 😁
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Улан Нурзаатбеков
Ответ Иван Иванов
Киммих - минимум 100 лямов будет стоить. Откуда у Барсы такие деньги?!
Хотя за Субименди требуют 60млн. У Барсы больше проблемы с зарплатной ведомостью
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Иван Иванов
Ответ Улан Нурзаатбеков
Хотя за Субименди требуют 60млн. У Барсы больше проблемы с зарплатной ведомостью
Огоо, 60? А я его в 70 лямов оценил. 😅 Маловато что-то! В Англии мне кажется за него все 70-80 лямов заплатили бы. 🤔
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Улан Нурзаатбеков
Ответ Иван Иванов
Огоо, 60? А я его в 70 лямов оценил. 😅 Маловато что-то! В Англии мне кажется за него все 70-80 лямов заплатили бы. 🤔
Разница небольшая если так подумать. Для АПЛ цены будут выше естественно, но 60млн это его отступные
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Этот Райола хочет денег
И правильно. Здесь он капитан, идет игра, его ценят, выигрывает кубки. Зачем ему в клуб, который вылетает даже в ЛЕ?
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tampa-bay
Женушка в печали, не получится позагорать на солнечных пляжах Испании на потеху Мигелям и Серхио. Опять смотреть из окна на дожди
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