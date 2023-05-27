Лапорта о Месси: «Смесь Кройффа и Марадоны. Он был подобен мессии»

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о лучшем футболисте, игравшем на «Камп Ноу».

«Камп Ноу» – это моя жизнь. Я прихожу сюда с четырех лет.

Раньше я ходил с дедушкой на верхнюю трибуну, и мне приходилось сидеть на лестнице, потому что, когда ты был маленьким, тебя проводили тайком, и ты садился там, где мог.

Болельщикам «Барселоны» выпала большая честь. Мы видели Кройффа, Марадону, Шустера, Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, Ромарио, Стоичкова.

Лучшим был Месси, для меня это смесь Кройффа и Марадоны. Когда он вышел из Ла Масии, он был подобен мессии», – сказал Лапорта. 

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37 комментариев

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Игорь Климов
Ответ А. Мостовой
смешно, Марадонна мог в одиночку тащить сборную без пенальти в каждой игре
И даже забить гол рукой на ЧМ!)
+34
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Великий Алонсо
В итоге Месси так и остался блеклой тенью Великого Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру.
Сегодня великий будет отмечать чемпионство Аль-Иттихада, жаль, что он за Аль Насру играет. К сожалению Роналду сейчас играет хуже Ромариньо 😩
+22
-4
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Andrey Ashhabadskiy
Месси лучший игрок в истории футбола это факт
+17
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+9
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Совесть Черданцева
Злой Кан на аве (в народе "Горилла") смотрит исключительно криминальные новости и сериалы, а вместе с ним Алонсо/Роналду наложница, кричащая что Лео - " Бледная тень великого Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру" (Я это даже процитирую). И тут ещё нет Баварияфоба, хомячка с мячом, Ромы и шизофреника со Стэтхемом на аве. Так бы армия португало-арабских войск была бы поистине непобедимой)
+7
0
+7
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CopaAmerica
Ответ Великий Алонсо
В итоге Месси так и остался блеклой тенью Великого Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру.
Ибн гуано принц камелито
+5
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+5
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Spartakus1984
Ответ Andrey Ashhabadskiy
Месси лучший игрок в истории футбола это факт
Для меня Пеле
+4
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Газонокосильщик Хави
Что-то он много много говорит. 2 года назад так же много много говорил. Итог известен
+5
-4
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Кар Карыч
Охренеть! Неужели? )))))))
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VERBLYUD
Ответ SCHOKKKK
Почему никто не вспоминает позорный уход из сборной в 2016 году, когда сам президент уговаривал аргентинского хасбика вернуться?🤣 Вообще никогда не понимал, как можно фанатеть от Месси. Если Месси топ футболист, то Бузова это топ певица 🤣
Месси не топ футболист. Топ футболисты - это Левандовски, Бензема, Салах... А Месси - это Величайший футболист!
+7
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кто-то
Ответ VERBLYUD
Месси не топ футболист. Топ футболисты - это Левандовски, Бензема, Салах... А Месси - это Величайший футболист!
Полностью согласен! Месси - величайший футболист, просто не все хотят это признать
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Михо
Они забивали не так много, так что нужно еще добавить кого то из выдающихся страйкеров)
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KozlikX
Ответ Spartakus1984
Для меня Пеле
ты его хоть застал ?
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fussballer
Ответ кто-то
Какие же вы все Роналдуфаны хитрыееее. За эти 8 лет Месси хоть не выиграл ЛЧ, но был на дальних стадиях, но это всё равно лучше, чем выигрывать подаренные судьями ЛЧ. Месси - лучший в истории ! 800+ голов 350 + ассистов - невероятно, никто и рядом не стоит
Точно! Лучше один раз выиграть подаренный ЧМ!
+1
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кто-то
Ответ fussballer
Точно! Лучше один раз выиграть подаренный ЧМ!
В каком месте он подаренный? -3 подаренных ЛЧ Роналду = -2 ЗМ для Роналду и -1 ЗМ для Модрича
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Пепси пеналдувич
Ответ Совесть Черданцева
Злой Кан на аве (в народе "Горилла") смотрит исключительно криминальные новости и сериалы, а вместе с ним Алонсо/Роналду наложница, кричащая что Лео - " Бледная тень великого Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру" (Я это даже процитирую). И тут ещё нет Баварияфоба, хомячка с мячом, Ромы и шизофреника со Стэтхемом на аве. Так бы армия португало-арабских войск была бы поистине непобедимой)
Баварияфоб появился уже.
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кто-то
Ответ fussballer
Месси - обычный средний игрочишка. Только распиаренный.
😂 реально так думаешь ?
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