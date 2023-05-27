Лапорта о Месси: «Смесь Кройффа и Марадоны. Он был подобен мессии»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о лучшем футболисте, игравшем на «Камп Ноу».

« » – это моя жизнь. Я прихожу сюда с четырех лет.

Раньше я ходил с дедушкой на верхнюю трибуну, и мне приходилось сидеть на лестнице, потому что, когда ты был маленьким, тебя проводили тайком, и ты садился там, где мог.

Болельщикам «Барселоны» выпала большая честь. Мы видели Кройффа, , , , Ривалдо, , Ромарио, Стоичкова.

Лучшим был Месси, для меня это смесь Кройффа и Марадоны. Когда он вышел из Ла Масии, он был подобен мессии», – сказал Лапорта.

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