«Барсе» нравится Асенсио, но клуб не подпишет его, поскольку опасается конфликта с «Реалом»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы Марко Асенсио Футбол

«Барселоне» нравится Марко Асенсио, но клуб не станет подписывать игрока.

Ранее стало известно, что атакующий полузащитник «Реала» решил покинуть клуб на правах свободного агента.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководству «Барселоны» и главному тренеру команды Хави нравится Асенсио, его считают игроком, который на 100% соответствует профилю клуба. В «блаугране» убеждены, что Марко помог бы клубу совершить качественный скачок, необходимый для навязывания конкуренции в еврокубках. 

Однако «Барселона» предпочитает избегать конфликтов с «Реалом». Каталонцы считают, что «Мадрид» может расценить переход Марко к конкурентам как оскорбление и попытаться в ответ подписать одного из важных игроков «блауграны». 

Кроме того, в «Барсе» понимают, что в случае подписания Асенсио и возвращения Лионеля Месси в клубе будет слишком много полузащитников.

Эти факторы повлияли на решение клуба отказаться от трансфера Марко. 

Переговоры Асенсио и «ПСЖ» в продвинутой стадии. «Реал» не продал хавбека парижанам зимой, летом он станет свободным агентом

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27 комментариев

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Азамат Кабертай
не будет пытаться Реал из-за этого подписывать важного игрока Барсы. В случае с Асенсио Мадрид не очень сильно старался его удержать.Место в стартовом составе ему не гарантировано, а Марко хочет чувствовать себя важным.
Поэтому Реал спокойно отпускает Асенсио
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2vdhrvmmzf
Ответ Азамат Кабертай
не будет пытаться Реал из-за этого подписывать важного игрока Барсы. В случае с Асенсио Мадрид не очень сильно старался его удержать.Место в стартовом составе ему не гарантировано, а Марко хочет чувствовать себя важным. Поэтому Реал спокойно отпускает Асенсио
Так он и барсе будет скамейку протирать
+10
-3
+7
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WESTERN-
Какие то глупые оправдания. То манипулировали что его подпишет Барса. Потом уже что сам игрок никогда не перейдёт в Барсу. Теперь Барса боится его прописать. Отношения испортить ? Так они уже испорчены после дела Ногейры.

А Барса его не подпишет по одной причине. Дорого если Мадрид не устроили его запросы то Барса тем более их не будет пытаться удовлетворить.

Тоже самое писали и про Крооса что агенты предложили в первую очередь. А клуб отказался что бы не портить отношения с Баварией....
Как будто между клубами когда то были хорошие отношения.
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Кино Музыка
Если дело в Реале, то зря. Полузащитник с ударом штука серьезная. Тем более с подходящей манерой игры.
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Любезный Коссутий
Барсе нравится любой свободный агент - уже давно понятно.
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pantriashvili
Зачем уже сейчас Месси Барселоне??? Там уже всё по другому у них новый коллектив…
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Роман
Барсе и Холанд нравится, но не может позволить себе подписать.
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Андрей Букин
Марко , эх Марко…
Несколько лет назад, казался одним из основополагающим звеном , после ухода КриРо, но что-то не пошло , который уже год
Ни капли сожаления, успехов в дальнейшем!
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Азамат Кабертай
Ответ зак
а что у бчк есть игроки по уровню Реала?
ну какие-то есть, к сожалению
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зак
Ответ Азамат Кабертай
не будет пытаться Реал из-за этого подписывать важного игрока Барсы. В случае с Асенсио Мадрид не очень сильно старался его удержать.Место в стартовом составе ему не гарантировано, а Марко хочет чувствовать себя важным. Поэтому Реал спокойно отпускает Асенсио
а что у бчк есть игроки по уровню Реала?
+1
-1
0
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SaH4r.
Ответ HI MARS
Не подпишет потому что ДЕНЕГ НЕТ
он свободный агент 🤡. не получился наброс?)
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Raul14
зачем ему в цирк перейти?)) Лучше в Айнтрахт))
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MESSIya
По слухам у него два конкретных предложения-Дортмунд и Вилла
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Александр Васильев
Пойдёт цепная реакция, полностью поменяются составами и тогда на поле будет вылетать сразу 22 свиные морды
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ZamoRano
Борса всегда боялась реала, это попросту факт...
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Alda
клуб не подпишет или самому игроку туда незачем идти?)
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ML26
Асенсио вроде решил другие лиги пробовать
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