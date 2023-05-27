«Барсе» нравится Асенсио, но клуб не подпишет его, поскольку опасается конфликта с «Реалом»

«Барселоне» нравится Марко Асенсио, но клуб не станет подписывать игрока.

Ранее стало известно, что атакующий полузащитник « » решил покинуть клуб на правах свободного агента.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководству «Барселоны» и главному тренеру команды нравится Асенсио, его считают игроком, который на 100% соответствует профилю клуба. В «блаугране» убеждены, что Марко помог бы клубу совершить качественный скачок, необходимый для навязывания конкуренции в еврокубках.

Однако « » предпочитает избегать конфликтов с «Реалом». Каталонцы считают, что «Мадрид» может расценить переход к конкурентам как оскорбление и попытаться в ответ подписать одного из важных игроков «блауграны».

Кроме того, в «Барсе» понимают, что в случае подписания Асенсио и возвращения в клубе будет слишком много полузащитников.

Эти факторы повлияли на решение клуба отказаться от трансфера Марко.

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