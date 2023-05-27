«Барсе» нравится Асенсио, но клуб не подпишет его, поскольку опасается конфликта с «Реалом»
«Барселоне» нравится Марко Асенсио, но клуб не станет подписывать игрока.
Ранее стало известно, что атакующий полузащитник «Реала» решил покинуть клуб на правах свободного агента.
Как сообщает Mundo Deportivo, руководству «Барселоны» и главному тренеру команды Хави нравится Асенсио, его считают игроком, который на 100% соответствует профилю клуба. В «блаугране» убеждены, что Марко помог бы клубу совершить качественный скачок, необходимый для навязывания конкуренции в еврокубках.
Однако «Барселона» предпочитает избегать конфликтов с «Реалом». Каталонцы считают, что «Мадрид» может расценить переход Марко к конкурентам как оскорбление и попытаться в ответ подписать одного из важных игроков «блауграны».
Кроме того, в «Барсе» понимают, что в случае подписания Асенсио и возвращения Лионеля Месси в клубе будет слишком много полузащитников.
Эти факторы повлияли на решение клуба отказаться от трансфера Марко.
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Поэтому Реал спокойно отпускает Асенсио
А Барса его не подпишет по одной причине. Дорого если Мадрид не устроили его запросы то Барса тем более их не будет пытаться удовлетворить.
Тоже самое писали и про Крооса что агенты предложили в первую очередь. А клуб отказался что бы не портить отношения с Баварией....
Как будто между клубами когда то были хорошие отношения.
Несколько лет назад, казался одним из основополагающим звеном , после ухода КриРо, но что-то не пошло , который уже год
Ни капли сожаления, успехов в дальнейшем!