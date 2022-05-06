Хави: «Барса» Месси и Гвардиолы удивляла мир. Важен стиль, в котором ты побеждаешь, с ним мы 5 раз взяли ЛЧ»

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Хави ответил на вопрос об успехах «Реала».

В этом сезоне мадридский клуб стал чемпионом Испании и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем».

«Конечно, это влияет на многих кулес. Мы противники, и такова реальность, но мы не должны сдаваться. В ноябре мне сказали, что нужно вывести «Барсу» в Лигу чемпионов, это минимум. Жаль. Нужно быть реалистами, а в следующем году уже посмотрим. Мы стали лучше, но не смогли бороться с ними.

Мы должны сражаться за титулы. Таков посыл истории «Барсы», однако на победы могут уйти годы. Играя в нашем стиле, мы смогли выиграть Лигу чемпионов пять раз и получили мировое признание. «Барса» Месси и Гвардиолы удивляла мир, и ее называли лучшей командой мира. Все помнят, как она играла.

Важен стиль, в котором ты побеждаешь. У меня нет в этом сомнений. Таков путь, об этом говорит наша история. В «Барсе» будет так. Игрокам нравится доминировать и атаковать. Нужно бороться и делать все, чтобы кулес гордились нами», – сказал тренер «Барселоны».

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