Агент Тюкавина: «Без разницы, кто будет тренером «Динамо». Мы должны свой контракт отработать в любом случае»
Агент Константина Тюкавина сказал, что игроку без разницы, кто возглавит «Динамо».
14 мая московский клуб отправил в отставку Славишу Йокановича.
– Я отвечу просто. У него еще есть действующий контракт, поэтому без разницы, кто будет новым тренером.
Я не совсем даже смысл вопроса понимаю. То есть, мне что-то не нравится, я хочу уйти? В любом случае мы должны свой контракт отработать.
– У Тюкавина контракт с «Динамо» до лета 2024 года. Были уже какие-то разговоры, намеки на его продление?
– Разговоры всегда ведутся, но это сугубо внутренняя кухня, – сказал Алексей Сафонов.
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