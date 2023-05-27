Агент Тюкавина: «Без разницы, кто будет тренером «Динамо». Мы должны свой контракт отработать в любом случае»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина сказал, что игроку без разницы, кто возглавит «Динамо».

14 мая московский клуб отправил в отставку Славишу Йокановича. 

– Я отвечу просто. У него еще есть действующий контракт, поэтому без разницы, кто будет новым тренером.

Я не совсем даже смысл вопроса понимаю. То есть, мне что-то не нравится, я хочу уйти? В любом случае мы должны свой контракт отработать.

– У Тюкавина контракт с «Динамо» до лета 2024 года. Были уже какие-то разговоры, намеки на его продление?

– Разговоры всегда ведутся, но это сугубо внутренняя кухня, – сказал Алексей Сафонов

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3 комментария

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T622222
Точнее будет сказать - освоить )
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T622222
Точнее будет сказать - освоить )
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