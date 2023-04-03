Агент Сафонов о Йокановиче: «Не подходит РПЛ по менталитету. Ни накричать не может, ни напихать. Слишком спокойный»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Сафонов Славиша Йоканович Футбол

Алексей Сафонов призвал «Динамо» уволить Славишу Йокановича с поста главного тренера.

У бело-голубых лишь одна победа в 4 последних матчах.

— Пора с Йокановичем расставаться?

— Я же не первый раз об этом говорю. По поводу Бердыева я, например, шучу. Называю его Робин Гудом. Он отбирает очки у богатых — ЦСКА и «Динамо» — и раздает бедным: «Оренбургу», «Факелу» (смеется). Но у «Сочи» понятен рисунок игры, ясно, что тренер хочет от подопечных.

— А у «Динамо»?

— Да хаос какой-то. Ни навесов, ни подач. Полузащиты не видно. Да, был момент с нереализованным пенальти, Тюкавин опасно бил головой. А что еще? Ну ты же дома играешь! Где идеи? Где драйв? Где горящие глаза? Замены в одно и то же время... Как день сурка!

— Все настолько печально?

— В каждой игре Сазонов привозит одни и те же голы. Совершает одинаковые ошибки... Сегодня [против «Сочи» – 0:2] его хотя бы в концовке заменили. Так нельзя играть! Детские ошибки.

Может быть, Йоканович и хороший человек, и добротный специалист, но по своему менталитету не подходит РПЛ. Он ни накричать не может, ни напихать. Слишком спокойный... Вот Абаскаль способен зажечь игроков.

Вспоминаю старое поколение тренеров. Газзаев, Семин, Иванов из «Торпедо». Попробуй не добеги, не поставь ногу... Боюсь представить, какую взбучку бы они устроили команде. Ну почему Йоканович такой спокойный... У вас столетие клуба! Вы с такой игрой «Акрон» в Кубке не пройдете!

— Динамовцы могут посетовать на отсутствие Захаряна.

— И что? От одного человека все зависит? Это отговорки! «Спартак» бился против «Ахмата», был близок к победе. Болельщики точно ничего не предъявят своим футболистам. А вот у «Динамо» я этого не увидел. Быстро смирились, сложили руки. Пора делать выводы, – сказал футбольный агент.

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11 комментариев

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Пользователь Имени
Хороший критерий, одно не понятно почему Химки до сих пор не в тройке
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Мельников Михаил
С "терминологией" Сафонова можно спорить.
Но пока вообще не понятно, чем Йоканович предпочтительнее, например, даже Кобелева.
Его Динамо и по результату, и по игре, очень походит на ташуевский Ахмат сейчас, у которого, очевидно, менее классные игроки в распоряжении.
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T622222
Карполь жаль не дожил вот был бы топовый
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T622222
Ага Эмери тоже такой был неподходящий
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Константин Эсперов
Фигню сказал , немотивированные легионеры и такие же россияне .
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Ashan Sorokin
Почетино или Нагильсмана нужно брать
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MrPink
Мне эксперта подъехало. Оказывается как все просто…
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Игорь Чернецов
Для меня лично существует только два тренера, по ссылке один из них.
Второго тренера , Fan id выгнал со стадионовhttps://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=17532916423370627189&from_type=vast&parent-reqid=1680499016464284-4620347493537664313-vla1-3501-vla-l7-balancer-8080-BAL-6713&path=yandex_search&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D0%BE+%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE России((
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Кеша
Аморфные личности всегда без успешны . Тут и говорит нечего . Матчи с Крыльями все прекрасно показали . А последняя игра с Сочи добила все надежды . 5/6/8 место никому не нужно . Были все шансы зацепиться за тройку . Пусть едет домой . Все нервы вымотали уже нам .
+4
-2
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Vova@1996
Оказывается, чтобы быть тренером в РПЛ достаточно умения кричать
+3
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+3
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Илья Долганов
У вас, кто накричать может, без работы сидят, и по студиям ходят. Только пихать и остаётся
+14
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