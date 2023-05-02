Агент Тюкавина: «Костя не поедет в чемпионат Мальты или Шотландии. Хочется хорошо играть в серьезном клубе, чтобы не сравнивали с Мудриком, который смешно выглядит»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва агенты Матвей Сафонов Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина рассказал о желании клиента перейти в топ-лигу.

– У Кости есть цель уехать в топ-чемпионат?

– Да, есть цель уехать именно в хороший чемпионат. У любого хоккеиста есть желание поиграть в НХЛ, у баскетболиста – в НБА. Но надо понимать, что Костя не поедет играть в чемпионат Мальты или Шотландии. Только топ-5 чемпионатов Европы, причем не статистом, а желанным игроком.

Хочется уйти в серьезный клуб и играть там хорошо, чтобы не сравнивали, например, с Мудриком, за которого заплатили 100 миллионов, а он смешно выглядит. Имидж очень многое значит в карьере футболиста.

Раньше у вратарей был только 1-й и 16-й номер, а когда начал играть Игорь Акинфеев, то все стали носить 35-й. Это его заслуга. Сейчас смотрю, что уже некоторые футболисты РПЛ начинают играть под 70-м номером (игровой номер Тюкавина, – прим.). Его игра нравится людям, фанаты его любят

– Были ли конкретные предложения? Какое-то время назад говорили о дортмундской «Боруссии» и «Брюгге».

– Время от времени предложения появляются. Надо понимать, что многие клубы, может, и хотели бы подписать Тюкавина, но политический фон может создать на клуб давление. Зачем им это надо? Сейчас нужно чуть подождать, у нас есть действующий контракт, мы его исполняем.

– Контракт до конца следующего сезона?

– С возможностью продления на еще один год, так что де-юре мы не имеем права с кем-то вести переговоры. Только если клуб придет к нам и скажет, что есть серьезное предложения с большими деньгами. При любых переговорах надо уважать команду, выполнять условия контракта, нельзя просто захотеть и куда-то уйти, – сказал Алексей Сафонов.

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22 комментария

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Artem Piatkov
О Мудрике хоть знает вся Европа, да и уже факт, что он оказался в Челси - знаменателен (статистика кстати такая же, как у Энцо и Феликса)

А кто знает о Тюкавине кроме как в России?
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Ебздрогыч
Что он несет! Мудрик смешно выглядит, за то что его за 100 купили? Футболисты берут 70 номер в честь Тюкавина? Он это серьезно?
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Міш Міш
Кто такой тюкавин и почему он должен быть в топ чемпионате ?
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АРХАТ
"хорошо играть в серьезном клубе, чтобы не сравнивали с Мудриком"
Так Челси ещё никогда не унижали)
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Evil_Alastar
Причём тут вообще Мудрик, что за комплексы
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a2wai
Говоря короче, агент жирно намекает на то, что Тюкавин никуда не уедет из России. И дело даже не в политическом фоне - если в игроке видят перспективу, его заберут в любом случае.
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FAN ID
Мудрик, который не чём 🤦
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Tigo_Volchara93
Тюкавину ЛЧ только снилась и он ее по телевизору видел, а Мудрик там голы забивал, так что приди в себя, агент
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encaro_one
У Мудрика долгосрочный контракт с хорошим клубом, а Тюкавин где себя реализовать потенциально может вне РПЛ? В Арарате?
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Алексей Дольский
А вот если бы Мудрик сначала поехал в Шотландию, и размотав его уехал в АПЛ, тогда бы и не говорили) А так конечно, есть же Зенит, бабла заплатят сколько хотят, будут мяч пинать и говорить, что вокруг все дураки.
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CONST_VAN_G
Шотландия боевой чемпионат. Сравнил с мальтой дилетант...
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ДМ-1чемпион
Хутор сегодня прям в ударе! На работу все вышли. Строчат под всеми постами. Смешные.
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encaro_one
Ответ Ебздрогыч
Что он несет! Мудрик смешно выглядит, за то что его за 100 купили? Футболисты берут 70 номер в честь Тюкавина? Он это серьезно?
Ради интереса проверил, в заявке РПЛ лишь две команды с номером 70, Динамо (Тюкавин) и Спартак (Мелёшин Павел). Остальные команды без 70го номера.
Мелешин говорил, что отец играл под номером 7, поэтому выбрал близкий по цифрам.
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Назар Игорь
Сначала помог бы своему клубу занять достойное место в РПЛ, потом и о топ-5 Европы можно помечтать. Однако и в топ-5 кроме МС, Реала или Наполи есть Форест, Эльче и Кремонезе. Ему это надо?
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мистер бин
Шотландия по сравнению с сегодняшней РПЛ это топчемпионат.
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Рагнар Лодброк
А чё Рейнджерс не вариант? Норм оттуда и АПЛ ближе ...
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Marat_NJL
Чем любой клуб Франции после ПСЖ прямо вот существенно уступает условному Селтику?)) или, может, Брюгге/Гент/Стандард хуже Кремонезе?) Какая-то мантра, ей богу, с этими топ-5. А уж ставить чемпионат Шотландии с Мальтой - это не от большого ума.

Ровно как и выделять в Челси конкретно Мудрика. Команда идет на 12ом месте в АПЛ. Виноват в этом, разумеется, игрок, который пришел несколько месяцев назад)
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Serge Vendino
Человек с логикой не дружит. В серьезном клубе Тюкавин и будет выглядеть клоуном. Чтобы хорошо себя проявлять, надо в клуб и чемпионат попроще ехать.
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