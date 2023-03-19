Агент Тюкавина: «Хотим уехать в нормальный топ-клуб Европы. У каждого хоккеиста цель – НХЛ, у баскетболиста – НБА»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина рассказал о цели форварда «Динамо».

— Есть шанс, что Тюкавин начинает выигрывать конкуренцию у Смолова? Восемь голов в этом чемпионате уже.

— Это тренер решает. Сколько он дает игрового времени, столько Костя старается использовать. Мне приятно работать с клиентом, который выкладывается в любое время, которое ему уделит тренер. Я в эти вопросы не лезу.

Костя всегда выходит с улыбкой, делает свою работу. Хотя иногда на уколах играет, через боль. Но выкладывается всегда. Обрати внимание — ему 20 лет. И если ему дали капитанскую повязку, это говорит о том, что он по натуре лидер.

— Часто молодым не нравится работать в жесткой конкуренции. Тюкавин готов продолжать работать и терпеть?

— Он прибавляет, его работа в любом случае не уходит в песок. Рано или поздно это даст результат. Знаешь, у каждого хоккеиста есть цель — уехать в НХЛ, у баскетболиста — в НБА. Врать не буду, мы хотим уехать в нормальный топ‑клуб [Европы]. Поэтому он не кому‑то доказывает, а работает на себя. И планку не понижает.

Мы слышали истории, как люди уезжали в Европу, зарабатывали там миллион — и отдыхали. Но у европейских игроков другая ментальность — если заработал миллион, хочешь два. Если два — уже три. И эта история не про деньги, а про желание двигаться вперед, — сказал Алексей Сафонов.

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1 комментарий

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оДвеле
Очень много агента Тюкавина в последнее время.
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