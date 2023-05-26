Умтити опроверг, что назвал время в «Барсе» тюрьмой: «Если газетам нужна помощь в переводе, позвоните мне. У депрессии нет ничего общего с тюрьмой»
Самюэль Умтити опроверг, что сравнил время в «Барселоне» с тюрьмой.
«Всем журналистам, газетам.... Если вам нужна помощь в переводе, можете позвонить мне в следующий раз.
Dépression означает «депрессия», ничего общего с «тюрьмой». Большое спасибо», – написал француз на испанском в сторис инстаграма.
Умтити давал интервью французскому Canal+, в нем защитник не говорил о тюрьме. Перевод со словом «тюрьма» появился в испанских медиа.
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