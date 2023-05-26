Умтити опроверг, что назвал время в «Барсе» тюрьмой: «Если газетам нужна помощь в переводе, позвоните мне. У депрессии нет ничего общего с тюрьмой»

Теги Барселона серия А Италия Ла Лига Лечче Самюэль Умтити Футбол

Самюэль Умтити опроверг, что сравнил время в «Барселоне» с тюрьмой.

«Всем журналистам, газетам.... Если вам нужна помощь в переводе, можете позвонить мне в следующий раз.

Dépression означает «депрессия», ничего общего с «тюрьмой». Большое спасибо», – написал француз на испанском в сторис инстаграма.

Умтити давал интервью французскому Canal+, в нем защитник не говорил о тюрьме. Перевод со словом «тюрьма» появился в испанских медиа.

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12 комментариев

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Барсик Юрана
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Темирлан Шаваев
Не как так можно было ошибиться?
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blaugrano
Ответ пользователю HI MARS, у которого я в чс, хотя никогда не писал ему даже.

Верность как у Азара. Вот уж на кого равняться в любви и преданности клубу)
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TAGAY
ну это уже понятно, в Барсе как раз просили его уйти но он не уходил, цепляясь за жирный контракт, теперь(с нового сезона) кэш уже не так уж и большой, нынешнюю ЗП может позволить многие клубы, потому и можно найти клуб где ему будет платить ЗП не хуже Барсы. так что летом 99% Умтити уйдет!
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Aidos9419
ну журналистика нынче такая
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Number_2
Скользкий, темный человек))
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Pb-SE
Depression в его произношении звучит как the prison, наверное.
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Манковский
Тюрьмой, из которой его пинком нельзя было выдворить.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Барсик Юрана
Вагнер отменяется
Вагнер пока занят вербовкой двух персонажей, один на Кипре, второй в ОАЭ.
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Arman FCSM
Ответ Темирлан Шаваев
Не как так можно было ошибиться?
Наглая подтасовка звука. Что непонятного?
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