Самюэль Умтити сравнил пребывание в «Барселоне» с тюрьмой.

Защитник присоединился к каталонскому клубу в 2016 году. Текущий сезон он проводит в « » на правах аренды из «Барсы».

«Все, что мне было нужно, – это чувствовать, что меня ценят, что я полезен и меня уважают. В Каталонии я провел четыре года в тюрьме: не только в спортивном плане, но и в плане повседневной жизни.

Поначалу, после моего переезда в Испанию, я чувствовал, что меня ценят, и играл на хорошем уровне. Потом я начал чувствовать недоверие, мне стало плохо, и я понял, что в меня больше никто не верит.

[«Лечче»] был вызовом для меня. Я хорошо знаю, что спасение от вылета здесь равносильно чемпионству. В Саленто я снова стал улыбаться, и я благодарен клубу за это.

Сейчас я думаю только о том, чтобы избежать вылета. Однако некоторое время назад мой друг приехал навестить меня на Виа дель Маре. Мы подумали, что перед тем, как завершить карьеру, было бы неплохо еще немного поиграть вместе», – сказал в интервью Canal+.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте