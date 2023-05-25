Умтити о «Барсе»: «Я провел 4 года в тюрьме, в меня никто не верил. Все, что мне было нужно, – чувствовать, что меня ценят и уважают»
Самюэль Умтити сравнил пребывание в «Барселоне» с тюрьмой.
Защитник присоединился к каталонскому клубу в 2016 году. Текущий сезон он проводит в «Лечче» на правах аренды из «Барсы».
«Все, что мне было нужно, – это чувствовать, что меня ценят, что я полезен и меня уважают. В Каталонии я провел четыре года в тюрьме: не только в спортивном плане, но и в плане повседневной жизни.
Поначалу, после моего переезда в Испанию, я чувствовал, что меня ценят, и играл на хорошем уровне. Потом я начал чувствовать недоверие, мне стало плохо, и я понял, что в меня больше никто не верит.
[«Лечче»] был вызовом для меня. Я хорошо знаю, что спасение от вылета здесь равносильно чемпионству. В Саленто я снова стал улыбаться, и я благодарен клубу за это.
Сейчас я думаю только о том, чтобы избежать вылета. Однако некоторое время назад мой друг Ляказетт приехал навестить меня на Виа дель Маре. Мы подумали, что перед тем, как завершить карьеру, было бы неплохо еще немного поиграть вместе», – сказал Умтити в интервью Canal+.
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Твои травмы и неудачные операции сломали тебя . Сперва ты потерял тот уровень , который у тебя был , а был на один момент топ 5 лучших цз мира
После уже игры с разумом привели к тому что ты стал мешком картошки на поле . Бесполезным , громоздким и ненужным
Но с сумасшедшим контрактом , который получил за былой до травмы уровень
Предлагали неоднократно и аренду и трансфер на выход
Но все одно -мне и на скамейке хорошо
Не хорошо так медвежонок себя вести
Тут верь не верь, а былую форму никогда не вернешь.