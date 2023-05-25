Умтити о «Барсе»: «Я провел 4 года в тюрьме, в меня никто не верил. Все, что мне было нужно, – чувствовать, что меня ценят и уважают»

Теги Барселона серия А Италия Ла Лига Лечче Александр Ляказетт Самюэль Умтити Футбол

Самюэль Умтити сравнил пребывание в «Барселоне» с тюрьмой.

Защитник присоединился к каталонскому клубу в 2016 году. Текущий сезон он проводит в «Лечче» на правах аренды из «Барсы». 

«Все, что мне было нужно, – это чувствовать, что меня ценят, что я полезен и меня уважают. В Каталонии я провел четыре года в тюрьме: не только в спортивном плане, но и в плане повседневной жизни.

Поначалу, после моего переезда в Испанию, я чувствовал, что меня ценят, и играл на хорошем уровне. Потом я начал чувствовать недоверие, мне стало плохо, и я понял, что в меня больше никто не верит. 

[«Лечче»] был вызовом для меня. Я хорошо знаю, что спасение от вылета здесь равносильно чемпионству. В Саленто я снова стал улыбаться, и я благодарен клубу за это. 

Сейчас я думаю только о том, чтобы избежать вылета. Однако некоторое время назад мой друг Ляказетт приехал навестить меня на Виа дель Маре. Мы подумали, что перед тем, как завершить карьеру, было бы неплохо еще немного поиграть вместе», – сказал Умтити в интервью Canal+. 

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55 комментариев

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z3yjyzh29x
Только двери из тюрьмы давно открыты
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+85
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Blaumerc
из этой тюрьмы тебя силой не смогли заставить уйти.
+70
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Барсик Юрана
Ну значит в Вагнер?
+59
-8
+51
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Алексей Муравьёв
Брехло, играл в основе, постоянно по началу, и числился одним из лучших ЦЗ на тот момент, Барса ему контракт дала нехилый на 20 мультов, а потом сам слил по своей тупости карьеру в унитаз, не сделав операцию на колено, из-за чего карьера и пошла в утиль! А теперь сидит ноет что стал бездарным!
+32
-3
+29
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Евгений Чуев
Ответ z3yjyzh29x
Только двери из тюрьмы давно открыты
на третий день индеец Зоркий Глаз заметил, что в камере нет стены)
+22
0
+22
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Ярый член
центральные защитники это люди со стальными стержнями внутри и характером,а ты просто бесхребетный нытик,не удивительно что из тебя ничего не получилось
+16
-2
+14
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Антон Фалафель
Ответ Барсик Юрана
Ну значит в Вагнер?
К Биберу и Долеру
+14
0
+14
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Вячеслав Новиков
В тюрьме он был, насильно этого бездеря не выгнать было, во всём сам виноват, надеюсь его больше не будет в Барселоне
+11
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melmi
Как-то некрасиво себя так вести .
Твои травмы и неудачные операции сломали тебя . Сперва ты потерял тот уровень , который у тебя был , а был на один момент топ 5 лучших цз мира
После уже игры с разумом привели к тому что ты стал мешком картошки на поле . Бесполезным , громоздким и ненужным
Но с сумасшедшим контрактом , который получил за былой до травмы уровень
Предлагали неоднократно и аренду и трансфер на выход
Но все одно -мне и на скамейке хорошо
Не хорошо так медвежонок себя вести
+11
0
+11
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Пирс Морган
Ответ fc_champion
Реально думал, что эта аренда его как-то встряхнет и перезапустит. В итоге - целая феерия результативных ошибок, из-за которых Лечче реально недобрал очков. Смотрел 3-4 трансляции. Во всех Умтити вообще не идет в жесткий отбор, уклоняется от стыков и пожарит на стандартах. Вроде и чемпион Евро 2016, и класс должен быть, а по факту как ЦЗ смотрится полным днищем. Ну, да - зато теперь на позитиве
Не, он не чемпион Евро 2016
+8
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EminenceGrise
Каждый год его просили уйти - он категорически отказывался! Сначала пытались продать, потом даже просто расторгнуть контракт. Но нет - самый верный клубу человек же. И вот теперь оно заговорило. Тюрьма оказывается это для него была (за очень большие деньги правда). Вот оно что.
+6
0
+6
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fc_champion
Реально думал, что эта аренда его как-то встряхнет и перезапустит. В итоге - целая феерия результативных ошибок, из-за которых Лечче реально недобрал очков. Смотрел 3-4 трансляции. Во всех Умтити вообще не идет в жесткий отбор, уклоняется от стыков и пожарит на стандартах. Вроде и чемпион Евро 2016, и класс должен быть, а по факту как ЦЗ смотрится полным днищем. Ну, да - зато теперь на позитиве
+8
-2
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Ярик01
Не в каждой тюрьме дают по 10-15 млн евро в год и ежедневное возвращение домой
+6
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Noob Saibot
Ой, сказочник. Даже я, не болельщик фк рычаг знаю, что тебя всеми 4-мя конечностями не могли выпердолить из клуба
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e_kot
Вот засранец
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therealgreenman
Да за такую зп я бы тоже в премиальных условия «как в тюрьме» посидел бы…
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London.is.blue
Смысл в тебя верить, если ты раскрошил себе колено и просто не вывозишь топ уровень.
Тут верь не верь, а былую форму никогда не вернешь.
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crazy_elky
Ну понятно. Скоро дойдет до того что там был расизм, его гнобили как и Винисиуса, все они жертвы и тд.
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Ansu Fati
Бедняжка.. держали в тюрьме платив 12 млн чистыми)) в которую вцепился корнями чтобы не уходить)) всем бы такую тюрьму
+3
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D-eisler@yandex.ru
как с Винисиусом не получится. Не пытайся
+2
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igls54
Кокорин: -Понимаю тебя, бро
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DJIGURDEZ
я всегда считал его ленивым и скупым, раз вгрызся в хлебное место, но он еще и неблагодарный
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Pavelaznaurov
Поразительно ——— это чистой воды лицемерие, странно что не сказал любимой подобных ему——— мне не оказали уважения….
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BigPapa
Ответ Евгений Чуев
на третий день индеец Зоркий Глаз заметил, что в камере нет стены)
В оригинале вроде на десятый)
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Кирилл Макаров
Ответ melmi
Как-то некрасиво себя так вести . Твои травмы и неудачные операции сломали тебя . Сперва ты потерял тот уровень , который у тебя был , а был на один момент топ 5 лучших цз мира После уже игры с разумом привели к тому что ты стал мешком картошки на поле . Бесполезным , громоздким и ненужным Но с сумасшедшим контрактом , который получил за былой до травмы уровень Предлагали неоднократно и аренду и трансфер на выход Но все одно -мне и на скамейке хорошо Не хорошо так медвежонок себя вести
Какие операцию? Насколько помню он отказывался от операций все время.
+1
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