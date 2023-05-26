«В Швеции соотношение белых и черных – 50 на 50. Убийств много, стреляют прямо на улице, не как в Питере 90-х, но направление то же». Экс-игрок ЦСКА Седунов о беженцах
Бывший футболист ЦСКА рассказал о беженцах и криминале в Швеции.
Петр Седунов – бывший защитник юношеской, молодежной и олимпийской сборных России. В 1995-1996 годах он играл за шведский «Лулео», в 1997 – за ЦСКА. С 2000 по 2011 годы он играл за шведские команды, получил гражданство Швеции.
– Беженцев в Стокгольме сейчас полно. Смотрел документальный фильм – каждый второй в толпе темнокожий.
– Да, да! Уже Швеция на Швецию не похожа – пятьдесят на пятьдесят соотношение белых и черных!
– Ого.
– Это еще неплохо, если так. А то заглянешь в какой-то район – а там только из Эритреи и Сомали. Еще курды и ассирийцы. Поэтому сейчас границы закрыли, принимают поменьше.
– В Стокгольме появились районы, куда ночью лучше не заглядывать?
– Да уж лет 20 как!
– Вы меня пугаете.
– Там никто не тронет. Но вокруг будут одни иностранцы. Ты там будто не в Швеции.
Хотя и с криминалом сейчас у нас будь здоров. Убийств много. Стреляют прямо на улице.
– В Стокгольме?!
– В Швеции последний год – самый криминальный! По стране застрелили 63 человека. Появились группировки.
Не как в Питере 90-х, но направление то же. Уже задумываешься вечером: идти куда-то или нет?
– За последние пару лет научились запирать автомобиль?
– Да нет. Машины здесь не закрывают. Ничего не случается. Окна забываешь закрыть – и то ничего. Недавно возвращаемся, окна открыты. Никто ничего не взял. Но это в центре, – сказал Седунов.
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Это как в Германии, больше всех возмущаются эмигрантами русские, который вальнули в Германию в 90х
РФ: 7.33 убийства на 100 000
https://wisevoter.com/country-rankings/murder-rate-by-country/
Количество мигрантов в Швеции (не рожденных в стране): 14%. Всех цветов.
https://www.oecd.org/migration/integration-indicators-2012/keyindicatorsbycountry/name,218347,en.htm
ВВП на человека в Швеции: $60 000
ВВП на человека в РФ: $12 000 (2021)
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=SE-RU
Это он про медведей?