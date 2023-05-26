«В Швеции соотношение белых и черных – 50 на 50. Убийств много, стреляют прямо на улице, не как в Питере 90-х, но направление то же». Экс-игрок ЦСКА Седунов о беженцах

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Швеция Политика Спорт-Экспресс Петр Седунов Футбол

Бывший футболист ЦСКА рассказал о беженцах и криминале в Швеции.

Петр Седунов – бывший защитник юношеской, молодежной и олимпийской сборных России. В 1995-1996 годах он играл за шведский «Лулео», в 1997 – за ЦСКА. С 2000 по 2011 годы он играл за шведские команды, получил гражданство Швеции.

– Беженцев в Стокгольме сейчас полно. Смотрел документальный фильм – каждый второй в толпе темнокожий.

– Да, да! Уже Швеция на Швецию не похожа – пятьдесят на пятьдесят соотношение белых и черных!

– Ого.

– Это еще неплохо, если так. А то заглянешь в какой-то район – а там только из Эритреи и Сомали. Еще курды и ассирийцы. Поэтому сейчас границы закрыли, принимают поменьше.

– В Стокгольме появились районы, куда ночью лучше не заглядывать?

– Да уж лет 20 как!

– Вы меня пугаете.

– Там никто не тронет. Но вокруг будут одни иностранцы. Ты там будто не в Швеции.

Хотя и с криминалом сейчас у нас будь здоров. Убийств много. Стреляют прямо на улице.

– В Стокгольме?!

– В Швеции последний год – самый криминальный! По стране застрелили 63 человека. Появились группировки.

Не как в Питере 90-х, но направление то же. Уже задумываешься вечером: идти куда-то или нет?

– За последние пару лет научились запирать автомобиль?

– Да нет. Машины здесь не закрывают. Ничего не случается. Окна забываешь закрыть – и то ничего. Недавно возвращаемся, окна открыты. Никто ничего не взял. Но это в центре, – сказал Седунов.

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81 комментарий

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Jurgen Klinsmann
переезжай в россию, здесь не так страшно.
+92
-11
+81
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Любезный Коссутий
63 убийства в год - это повод срочно свалить оттуда
+79
-7
+72
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Pb-SE
Швеция: 63 убийства на 10 млн человек. Свердловская область: 260 убийств на 4 млн человек (статистка на 2021, довоенный год).
+76
-8
+68
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петрович сектор1
Простой русский Эмигрант рассуждает , как мало стало в Швеции шведов))
Это как в Германии, больше всех возмущаются эмигрантами русские, который вальнули в Германию в 90х
+43
-3
+40
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HI MARS
Врет он.60 на 50 в пользу чернокожих там
+44
-9
+35
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derko12
Интересно сочетаются "Убийств много. Стреляют прямо на улице." и "Машины здесь не закрывают. Ничего не случается. Окна забываешь закрыть – и то ничего."
+33
-1
+32
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nmnackjbxkasbk
Ответ HI MARS
Врет он.60 на 50 в пользу чернокожих там
а в некоторых районах 70 на 45
+28
-3
+25
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Дядя ТУРА
Ответ RSM-1930
Сейчас либералы в комментариях напишут обратное, причем те которые никогда за границу не выезжали
ты значинение второго слова точно знаешь?)
+30
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dk9fmwks6s
Возвращайся , а России все хорошо!!
+21
-1
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Marky777
Ответ OldRedWhite
То что происходит в Швеции , да и в других европейских странах настоящая трагедия ! Просто каждый европейский христианский народ уничтожает себя на свой манер , но все дружно встали на путь самоунижения и идут по нему бодрым шагом , не сворачивая …
В Швеции процент нерелигиозных жителей 70%. Христианская страна, ага
+22
-3
+19
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Этот Райола хочет денег
Какой ужас! возвращайся скорее, парень, здесь ты точно спасешься от мигрантских опг!
+16
-5
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Konstantin Meerov
В Стокгольме был дважды. Черных и арабов очень много. Но весь цвет криминала все же родном городе Златана, а не в столице.
+12
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Pb-SE
Ответ markoolio
"Чёрных и белых — 50 на 50" Это он про медведей?
Про шахматные фигуры
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Ответ Pb-SE
Швеция: 63 убийства на 10 млн человек. Свердловская область: 260 убийств на 4 млн человек (статистка на 2021, довоенный год).
Россия 2022 : 22тыс убийств на 145 млн., (1600 чел на 10 млн) . Коэффициент быть убитым в России 1/6590, а в Швеции 1/144927
+11
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Pb-SE
Ответ Колбаскер тут
Много родственников российских чиновников в Швеции?
Вряд ли. Швеция- один большой спальник. Ни развлечений, ни тусовок. Ещё там негативное отношение к консьюмеризму. Любящим гульнуть русским боярам там слишком скучно. Куда веселее в Лондоне, Южной Европе или, кто под санкциями, в Дубае.
+10
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Aleksandr Rakitin
Швеция: 1.23 убийства на 100 000
РФ: 7.33 убийства на 100 000
https://wisevoter.com/country-rankings/murder-rate-by-country/

Количество мигрантов в Швеции (не рожденных в стране): 14%. Всех цветов.
https://www.oecd.org/migration/integration-indicators-2012/keyindicatorsbycountry/name,218347,en.htm

ВВП на человека в Швеции: $60 000
ВВП на человека в РФ: $12 000 (2021)
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=SE-RU
+13
-3
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markoolio
"Чёрных и белых — 50 на 50"
Это он про медведей?
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Один живой
борт МЧС вылетел за тобой, спасем своего соотечественника.
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ДудьСдулся
Ответ Metalloid
63 только из огнестрела, остальные как обычно, ножи и прочее, не надо передёргивать факты, а они в том, что швеция впустила кучу беженцев зачем-то и уровень убийств и вообще преступлений резко скакнул вверх.
Статистику смотрите, по количеству убийств на 100 000 населения, Швеция одна из самых спокойных стран.
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Toni_Montana
Запад сгнил, одна Россия благоухает
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Оригинальный Ник
Человек живёт в Швеции и рассказал о своём опыте, но людям в комментариях всё равно надо бежать наперегонки переубедить, что он неправ
+6
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MosesPray
Следующую "Прослушку" не в Балтиморе, а в Стокгольме снимать будут.
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igls54
«В Швеции соотношение белых и черных – 50 на 50, как в шахматах».
+6
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Влад Путман
Загибается и загнивает Европа. Поэтому я буду сидеть там, отметил Седунов. Все родственники российских чинушь согласились!
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Dmitriy Racheev
Москва 2022 - 118 убийств по официальным данным. Швеция 63 застреленных по рассказам бывшего футболера, наверное темнкожих меньше
+6
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