«Реал» сохраняет интерес к Дэвису. «Бавария» считает защитника неприкосновенным и хочет продлить контракт с ним
«Реал» проявляет интерес к Альфонсо Дэвису.
Как сообщает Sky Sports, мадридский клуб ведет поиски нового левого защитника и сохраняет интерес к игроку «Баварии».
Однако мюнхенцы считают канадца неприкосновенным и хотят заключить с ним новый контракт. Действующее соглашение рассчитано до 2025 года.
В текущем сезоне Бундеслиги Дэвис провел 26 матчей, отличившись 1 голом и 4 ассистами. Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.
Хотя, Мадрид уж слишком особенный клуб. В моем понимании, если и уходить из Баварии, то в Реал или в Барселону.
В Реал возможно