«Реал» сохраняет интерес к Дэвису. «Бавария» считает защитника неприкосновенным и хочет продлить контракт с ним

«Реал» проявляет интерес к Альфонсо Дэвису.

Как сообщает Sky Sports, мадридский клуб ведет поиски нового левого защитника и сохраняет интерес к игроку «Баварии».

Однако мюнхенцы считают канадца неприкосновенным и хотят заключить с ним новый контракт. Действующее соглашение рассчитано до 2025 года.

В текущем сезоне Бундеслиги Дэвис провел 26 матчей, отличившись 1 голом и 4 ассистами. Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.