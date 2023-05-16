«Реал» сохраняет интерес к Дэвису. «Бавария» считает защитника неприкосновенным и хочет продлить контракт с ним

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Альфонсо Дэвис Футбол

«Реал» проявляет интерес к Альфонсо Дэвису.

Как сообщает Sky Sports, мадридский клуб ведет поиски нового левого защитника и сохраняет интерес к игроку «Баварии». 

Однако мюнхенцы считают канадца неприкосновенным и хотят заключить с ним новый контракт. Действующее соглашение рассчитано до 2025 года. 

В текущем сезоне Бундеслиги Дэвис провел 26 матчей, отличившись 1 голом и 4 ассистами. Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь

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15 комментариев

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muchinmuchinmuchin
Ответ Спартак Уокер
Альфонсо нужно идти в Реал Мадрид там перспектив больше
Что-то есть в этом комментарии, но все-таки готов поспорить с тем фактом, что в Мадриде перспектив больше, чем в Мюнхене.
Хотя, Мадрид уж слишком особенный клуб. В моем понимании, если и уходить из Баварии, то в Реал или в Барселону.
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Андрей Хенто
Во-первых Бавария делает на него большую ставку, во-вторых Мадрид вернул Франа Гарсию, который очень хорош в этом сезоне в Райо. И потенциально связка Гарсия-Винисиус выглядит очень привлекательно + Фран является воспитанником клуба.
+4
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HI MARS
Надо посмотреть сезончик на Франа Гарсию.Да и надежды нет на то что летом удастся куда-то сбагрить Менди.Так что никто не нужен
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Ilya Krapivchenko
Ответ muchinmuchinmuchin
Что-то есть в этом комментарии, но все-таки готов поспорить с тем фактом, что в Мадриде перспектив больше, чем в Мюнхене. Хотя, Мадрид уж слишком особенный клуб. В моем понимании, если и уходить из Баварии, то в Реал или в Барселону.
В Барселону нет, понижение
В Реал возможно
+2
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Спартак Уокер
Альфонсо нужно идти в Реал Мадрид там перспектив больше
+5
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Roman
Нормально его Бернарду Сильва два матча отвозил
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Предан Мадриду!!!
вот бы его, Эрнандеса на лз и Хакими с Джеймсом на прз, то было бы идеально!
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Kazbek Ilyassovskiy
Хотелось бы, чтобы ушёл в Реал. Негоже в зоне комфорта сидеть всю карьеру.
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Ман Сити
После матчей с Сити он мало чего стоит, его просто уничтожили оба раза
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Геннадий Чеботарев
Ответ Андрей Хенто
Во-первых Бавария делает на него большую ставку, во-вторых Мадрид вернул Франа Гарсию, который очень хорош в этом сезоне в Райо. И потенциально связка Гарсия-Винисиус выглядит очень привлекательно + Фран является воспитанником клуба.
а если не заиграет Гарсия,то можно Мигеля вернуть,его наигрывали и он не плохо смотрелся.
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Ман Сити
Ответ upuckuH
Уже был день , когда в Реале весь состав - африканцев ?) или хотя бы 10 человек, Куртуа непоколебим.
Я тоже удивлен был когда составы увидел против Сити. Одни африканцы, во всех линиях, кроме вратаря
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