Томас Тухель: «Бавария» недовольна ни игрой, ни результатами. Нужно доминировать, играть быстрее»

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель выразил недовольство игрой и результатами «Баварии».

«Мы недовольны результатами. Наша задача – играть в более доминирующий футбол, быстрее и свободнее, более безупречно.

На данный момент нам это не удается. Мы недовольны ни результатами, ни тем, как играем. Не перестанем работать над этим», – сказал тренер «Баварии».

Перед заключительным туром в чемпионате «Бавария» занимает второе место, отставая от «Боруссии» Дортмунд на 2 очка.

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17 комментариев

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Михо
Именно так играла Бавария при Нагеле в последних матчах. Это дурацкое решение и теперь выхода из него не видно. Хочу чтобы завтра Боруссия стала чемпионом, а Бавария сделала правильные выводы
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Krauvec Cool
Нужно было играть с Нагельсманом, а не с Тухелем
+4
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Михаил Опякин
Впереди поуже, сзади поширше
+5
-1
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Jor Hakobyan
Ответ Олег Ринкевич
он 0отел сказать "бойлер", но в последнюю секунду передумал и сказал "более"))
А ты хотел сказать "хотел,, а получился "0отел,, Пишешь так как говоришь и думаешь так как пишешь. Короче юморист не развитый.
+1
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geoo9
как перешел в Баварию и все больше делает заявления как какой то физрук,
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БолельщикСоСтажем
Да куда уж безупречнее
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Konstantin Meerov
Туалетная бумага с маркировкой Тухель здорово бы продавалась на немецком рынке
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Murtynya
Дортмунд не облажайся🤍💛🧡
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Вот и третий доминатор...
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Азиз Ибодуллаев
Бедняха, еще и 3 месяцев не проработал а уже дает заднюю(
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инок
Боруссия просто обязана победить Майнц. Буду рьяно болеть за Дортмунд
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Сергей
Равной замены ушедшему Левандовски так и не нашли - чупо-мотинг - не тот уровень ; садио Мане не сумел адаптироваться, надо было фюллькруга из Вердера брать.
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Jor Hakobyan
Ответ Михо
Именно так играла Бавария при Нагеле в последних матчах. Это дурацкое решение и теперь выхода из него не видно. Хочу чтобы завтра Боруссия стала чемпионом, а Бавария сделала правильные выводы
Чемпионство БД будет уроком. За БД
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ПавелАвер
Ответ Михо
Именно так играла Бавария при Нагеле в последних матчах. Это дурацкое решение и теперь выхода из него не видно. Хочу чтобы завтра Боруссия стала чемпионом, а Бавария сделала правильные выводы
Мишаня привет!!! правильные выводы ,это увольнение верхушки клоунов ,вместе с тренером, но похоже выводы последуют опять не правильные ,и мучения и позоры продлятся и на следующий сезон
+2
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