Томас Тухель: «Бавария» недовольна ни игрой, ни результатами. Нужно доминировать, играть быстрее»

Томас Тухель выразил недовольство игрой и результатами «Баварии».

«Мы недовольны результатами. Наша задача – играть в более доминирующий футбол, быстрее и свободнее, более безупречно.

На данный момент нам это не удается. Мы недовольны ни результатами, ни тем, как играем. Не перестанем работать над этим», – сказал тренер «Баварии».

Перед заключительным туром в чемпионате «Бавария» занимает второе место, отставая от «Боруссии» Дортмунд на 2 очка.

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