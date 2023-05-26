Тухель о борьбе за титул Бундеслиги: «Бавария» должна побеждать – и нам нужна помощь. Произойти может что угодно: красная, пенальти, стандарт»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель высказался о борьбе за первое место в Бундеслиге.

В заключительном туре «Бавария» сыграет с «Кельном», а «Боруссия» – с «Майнцем». Если дортмундцы победят – они станут чемпионами.

«Ситуация предельно понятна. Мы должны выиграть свой матч, а затем посмотреть, как обстоят дела.

Мы должны побеждать – и нам нужна помощь. Произойти может все что угодно: красная карточка, пенальти, стандарт. Это может случиться как в нашем матчем, так и в другом.

Мы достаточно часто ошибались и сейчас находимся в такой ситуации. В этом мы должны винить только себя.

Что бы ни случилось, сезон нельзя будет назвать удовлетворительным, но мы должны играть его до конца. Мы отдадим все ради «Баварии».

Я несу ответственность на 100 процентов. Как только я подписал контракт и провожу тренировки, я ответственен и от ответственности не убегаю», – сказал главный тренер мюнхенского клуба Томас Тухель.

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48 комментариев

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blaugrano
"Мы должны побеждать – и нам нужна помощь. Произойти может все что угодно: красная карточка, пенальти, стандарт. Это может случиться как и в нашем матчем, так и в другом."

Это он официально к судьям обращается?)
+117
-5
+112
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Lost Sock
бригада арбитров выехала на помощь мюнхенскому военнном кораблю
+73
-4
+69
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gPk
Ответ Pentrak
Это на что он намекает?
Тут нет никакого намёка. Он открыто говорит
+37
0
+37
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Ебздрогыч
Мы должны побеждать – и нам нужна помощь. Произойти может все что угодно: красная карточка, пенальти, стандарт. Это может случиться как и в нашем матчем, так и в другом.

Это он сейчас так прозрачно намекает на то, что они зарядили судей обоих матчей и Майнц? Или я как-то неправильно прочитал?
+30
-2
+28
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Pentrak
Это на что он намекает?
+23
-1
+22
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Stewart D.
Ответ blaugrano
"Мы должны побеждать – и нам нужна помощь. Произойти может все что угодно: красная карточка, пенальти, стандарт. Это может случиться как и в нашем матчем, так и в другом." Это он официально к судьям обращается?)
да они уже не стесняется говорить об этом вслух перед всеми. Видать ему рассказали, как на самом деле дела делаются в баварии, вот он втянулся в рутину
+20
-3
+17
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Alex1_Mason
Ответ blaugrano
"Мы должны побеждать – и нам нужна помощь. Произойти может все что угодно: красная карточка, пенальти, стандарт. Это может случиться как и в нашем матчем, так и в другом." Это он официально к судьям обращается?)
это спойлеры на матч Дортмунда
+15
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+15
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Имя Фамилия
Баварочники совсем границы потеряли в своей ручной лиге. Ничё скоро немецкие фермеры поставят их в позу подчинения.
+16
-1
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Billy_Shears
Звучит как заказ для судейской бригады, еще сумму бы назвал..
+14
0
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Собиратель хаоса
Это может случиться как в нашем матчем, так и в другом.

И в матче Баварии могут быть пенальти/красные, и в "другом" матче, но есть нюанс)
+8
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Манковский
Баварии нужна помощь, наймите Тухелю тренера.
+11
-3
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Азиз Ибодуллаев
Ахахахах, че?)
+6
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BZB
Тухель подал сигнал 🆘
+6
0
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Zerocool789
Дортмунд ну стань чемпионом уж наконец-то!
+4
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инок
После таких заявлений буду рьяно болеть за Дортмунд
+4
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Blaumerc
толстый намёк на тонкие обстоятельства?
+4
0
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Evgen_Hazard
БД победит, Бавария победит. все победят, все довольны
+4
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Dottore
За Дортмунд!!!
+3
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Stewart D.
Дортмунду пора ставить на место баварскую коррупцию
+3
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Enotaz24
Помощь может быть только судейской
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Papa Paolo
Буквы бухают
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Сергей Жарковский
Боруссия должна победить! 🐝
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Alibi_URAL
Боруссия возьмет титул, потому что футбольный бог накажет Баварию. Очевидно, что титул уже проигран из-за кармы.
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ss_podonok
ахахахах помощь была уже. когда боруссия играла с бохумом) сколько можно уже?
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ ovikovy817
Забыл что Тухель тренирует Баварию и думал что он ещё тренер БД. Пару минут не въезжал почему он так говорил.
С добрым утром) он успел после БД с ПСЖ до финала ЛЧ дойти,а с Челси вообще его выйграть) это ж сколько вы в инфополе отсуствовали?)
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