Тухель о борьбе за титул Бундеслиги: «Бавария» должна побеждать – и нам нужна помощь. Произойти может что угодно: красная, пенальти, стандарт»
Томас Тухель высказался о борьбе за первое место в Бундеслиге.
В заключительном туре «Бавария» сыграет с «Кельном», а «Боруссия» – с «Майнцем». Если дортмундцы победят – они станут чемпионами.
«Ситуация предельно понятна. Мы должны выиграть свой матч, а затем посмотреть, как обстоят дела.
Мы должны побеждать – и нам нужна помощь. Произойти может все что угодно: красная карточка, пенальти, стандарт. Это может случиться как в нашем матчем, так и в другом.
Мы достаточно часто ошибались и сейчас находимся в такой ситуации. В этом мы должны винить только себя.
Что бы ни случилось, сезон нельзя будет назвать удовлетворительным, но мы должны играть его до конца. Мы отдадим все ради «Баварии».
Я несу ответственность на 100 процентов. Как только я подписал контракт и провожу тренировки, я ответственен и от ответственности не убегаю», – сказал главный тренер мюнхенского клуба Томас Тухель.
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Это он официально к судьям обращается?)
Это он сейчас так прозрачно намекает на то, что они зарядили судей обоих матчей и Майнц? Или я как-то неправильно прочитал?
И в матче Баварии могут быть пенальти/красные, и в "другом" матче, но есть нюанс)