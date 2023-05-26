Генсек РФС: «90% мячей в мире делают в Пакистане и Индии. Есть планы по их производству в Подмосковье»

Генсек РФС сообщил о планах производить мячи в Подмосковье.

Максим Митрофанов заявил об этом, когда объяснил, почему мяч для проекта «Футбол в школе» делаются в Пакистане, а не в России.

– Стоимость проекта «Футбол в школе» 230 млн рублей в год. 134 млн – это закупка инвентаря, который предоставляется школам под проект.

100 млн – стоимость методического обеспечения, оплата услуг координаторов в каждом регионе и прочие затраты. Несмотря на планы по двукратному увеличению числа школ и участников проекта его стоимость останется примерно той же.

– Мячи для проекта, которые представлены на мероприятии, изготовлены в Пакистане. Почему?

– История такая. Самый дорогой мяч adidas, который до подорожания стоил 8 тысяч рублей, тоже производится в Пакистане.

В мяче самое дорогое – это оболочка. В Пакистане и Индии есть места, где изготовление мячей – это национальный промысел. И 90% мячей в мире делается там.

Многие из российских компаний, которые производят мячи, итоговую сборку мяча тоже делают за рубежом. Есть планы по производству мячей в Подмосковье, но нужно понять количество мячей, которое требуется, какое технологическое наполнение мяча будет, – сказал Митрофанов.

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