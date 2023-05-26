Генсек РФС: «90% мячей в мире делают в Пакистане и Индии. Есть планы по их производству в Подмосковье»
Генсек РФС сообщил о планах производить мячи в Подмосковье.
Максим Митрофанов заявил об этом, когда объяснил, почему мяч для проекта «Футбол в школе» делаются в Пакистане, а не в России.
– Стоимость проекта «Футбол в школе» 230 млн рублей в год. 134 млн – это закупка инвентаря, который предоставляется школам под проект.
100 млн – стоимость методического обеспечения, оплата услуг координаторов в каждом регионе и прочие затраты. Несмотря на планы по двукратному увеличению числа школ и участников проекта его стоимость останется примерно той же.
– Мячи для проекта, которые представлены на мероприятии, изготовлены в Пакистане. Почему?
– История такая. Самый дорогой мяч adidas, который до подорожания стоил 8 тысяч рублей, тоже производится в Пакистане.
В мяче самое дорогое – это оболочка. В Пакистане и Индии есть места, где изготовление мячей – это национальный промысел. И 90% мячей в мире делается там.
Многие из российских компаний, которые производят мячи, итоговую сборку мяча тоже делают за рубежом. Есть планы по производству мячей в Подмосковье, но нужно понять количество мячей, которое требуется, какое технологическое наполнение мяча будет, – сказал Митрофанов.
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Помогу гениальным ответом:
"Посмотрите по документах сколько мячей вы заказали до этого."
Всё,требую зарплату депутата,даже не генсека, справился намного быстрее и эффективнее.
Не верю, что это можно безубыточно организовать в Подмосковье...
А если серьёзно, то задумка хорошая. Тут есть знатоки амер. спорта. Вот эта система школьного, а затем студенческого спорта (драфты, стипендии) она работает за счёт того, что образование в США платное в том числе? Поделитесь статейкой.
сказано:
- Нужно понять. На хер им в эти документы смотреть...)