Генсек РФС: «90% мячей в мире делают в Пакистане и Индии. Есть планы по их производству в Подмосковье»

Теги премьер-лига Россия бизнес РФС Максим Митрофанов детский футбол adidas Матч ТВ Футбол

Генсек РФС сообщил о планах производить мячи в Подмосковье.

Максим Митрофанов заявил об этом, когда объяснил, почему мяч для проекта «Футбол в школе» делаются в Пакистане, а не в России.

– Стоимость проекта «Футбол в школе» 230 млн рублей в год. 134 млн – это закупка инвентаря, который предоставляется школам под проект.

100 млн – стоимость методического обеспечения, оплата услуг координаторов в каждом регионе и прочие затраты. Несмотря на планы по двукратному увеличению числа школ и участников проекта его стоимость останется примерно той же.

– Мячи для проекта, которые представлены на мероприятии, изготовлены в Пакистане. Почему?

– История такая. Самый дорогой мяч adidas, который до подорожания стоил 8 тысяч рублей, тоже производится в Пакистане.

В мяче самое дорогое – это оболочка. В Пакистане и Индии есть места, где изготовление мячей – это национальный промысел. И 90% мячей в мире делается там.

Многие из российских компаний, которые производят мячи, итоговую сборку мяча тоже делают за рубежом. Есть планы по производству мячей в Подмосковье, но нужно понять количество мячей, которое требуется, какое технологическое наполнение мяча будет, – сказал Митрофанов.

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16 комментариев

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igls54
Более того, в Индии делают самый дешевый автомобиль в мире. Как раз, для генсека РФС и Со
+24
-4
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гилберт
В середине 90х нашей команде подогнали десять новеньких пакистанских мячей. После тех какашек которыми мы тренировались эти мячи были как золотые. Потом уже на рубеже веков появились и Дербики и Селект.
+15
-2
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фахитос
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я школу лет 20 назад закончил, тогда делали Индия и Пакистан. ничего не поменялось.
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Кан и Баллак сидят в баре
"но нужно понять количество мячей, которое требуется."
Помогу гениальным ответом:
"Посмотрите по документах сколько мячей вы заказали до этого."
Всё,требую зарплату депутата,даже не генсека, справился намного быстрее и эффективнее.
+10
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Сергей К
Дешёвая рабочая сила один из основных факторов. И да, народный промысел.
Не верю, что это можно безубыточно организовать в Подмосковье...
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Maxim Grishin
Капец мячам!А Селект супер бриллиант был крутой
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Nico Boi
ну допустим, и ваши мячи будут в 3 раза дороже при том же или худшем качестве, деньги освоены, дальше не ваши проблемы да
+2
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TylerDurden
"Не то Пакистан, не то Индия."

А если серьёзно, то задумка хорошая. Тут есть знатоки амер. спорта. Вот эта система школьного, а затем студенческого спорта (драфты, стипендии) она работает за счёт того, что образование в США платное в том числе? Поделитесь статейкой.
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Кеша
Я думаю не стоит . Если , только , для внутреннего рынка . Иначе- выброшенные деньги.
+1
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Roman Roman
"... но нужно понять количество мячей, которое требуется, какое технологическое наполнение мяча будет, – сказал Митрофанов"... подсказка - наполнение - воздух...
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Сергей К
Ответ Marat_NJL
Во-первых, это нужно, чтобы ГО производителя инвестировал в производство у тебя в стране. А не производить никому неизвестные и, вероятно, ненужные непонятные мячи непонятно для кого. И шубы шьют на Кипре, только сколько бы их бизнес продержался без внешнего рынка. А у нас все оставшиеся внешние рынки - это те, кто уже мячики сами делают)
Очевидно, этому Митрофанову в уши кто-то писает...)
+1
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ igls54
Более того, в Индии делают самый дешевый автомобиль в мире. Как раз, для генсека РФС и Со
Он и на него не заработал. Если уж откровено
+4
-4
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Сергей К
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"но нужно понять количество мячей, которое требуется." Помогу гениальным ответом: "Посмотрите по документах сколько мячей вы заказали до этого." Всё,требую зарплату депутата,даже не генсека, справился намного быстрее и эффективнее.
Ничего подобного!
сказано:
- Нужно понять. На хер им в эти документы смотреть...)
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Сергей К
Ничего подобного! сказано: - Нужно понять. На хер им в эти документы смотреть...)
А то ещё мало ли количество реального с задокументированным не совпадет)
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