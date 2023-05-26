РФС тратит 230 млн рублей в год на проект «Футбол в школе», из них 135 млн – на закупку инвентаря. Купили 84 000 мячей, 63 000 манишек, по 2 000 фишек и насосов в период-2022/23

РФС тратит 230 миллионов рублей в год на проект «Футбол в школах».

«В настоящий момент проект «Футбол в школе» обходится в 230 миллионов рублей в год, где 135 миллионов рублей – это стоимость экипировки, инвентаря и методическое обеспечение.

Оставшаяся сумма – логистика, оплата услуг координаторов в каждом регионе. В следующем году сумма увеличится за счет добавления новых регионов.

Сейчас проект «Футбол в школе» финансируется за счет проекта FIFA Legacy. В дальнейшем для финансирования планируем привлечь букмекеров», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Всего в проекте принимают участие 2150 школ и 546 тысяч школьников.

В среднем на одну школу приходится в среднем 70 тысяч рублей для закупки инвентаря.

В частности, в общей сложности в сезоне-2022/23 было закуплено почти 84 тысячи мячей, 63 тысячи манишек, 25 тысяч конусов, 6 тысяч сумок для мячей, по 2 тысячи фишек и насосов.

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