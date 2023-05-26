РФС тратит 230 млн рублей в год на проект «Футбол в школе», из них 135 млн – на закупку инвентаря. Купили 84 000 мячей, 63 000 манишек, по 2 000 фишек и насосов в период-2022/23

Теги премьер-лига Россия РФС Максим Митрофанов детский футбол Футбол

РФС тратит 230 миллионов рублей в год на проект «Футбол в школах».

«В настоящий момент проект «Футбол в школе» обходится в 230 миллионов рублей в год, где 135 миллионов рублей – это стоимость экипировки, инвентаря и методическое обеспечение.

Оставшаяся сумма – логистика, оплата услуг координаторов в каждом регионе. В следующем году сумма увеличится за счет добавления новых регионов.

Сейчас проект «Футбол в школе» финансируется за счет проекта FIFA Legacy. В дальнейшем для финансирования планируем привлечь букмекеров», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Всего в проекте принимают участие 2150 школ и 546 тысяч школьников.

В среднем на одну школу приходится в среднем 70 тысяч рублей для закупки инвентаря.

В частности, в общей сложности в сезоне-2022/23 было закуплено почти 84 тысячи мячей, 63 тысячи манишек, 25 тысяч конусов, 6 тысяч сумок для мячей, по 2 тысячи фишек и насосов.

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13 комментариев

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Margor
А скока Соловьев на любовницу потратил и на его детей, рожденных, хех, в США?
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Burel
сколько из них дюков себе в карман напилил.. позорище
+4
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группа Последний День Недели
У нас в стране около 70.000 школ. Это получается, что примерно по одному мячу в школу. Угу.
Не густо
Даже если государственных школ 40.000, то давно вы видели настолько качественные мячи, чтобы двух таких хватало на учебный год?)
+3
-1
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Фёдор Кузнецов
Ответ Margor
А скока Соловьев на любовницу потратил и на его детей, рожденных, хех, в США?
Прям интересно как Соловьёв связан с этой новостью?
+3
-1
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Мельников Михаил
Ответ Andrey Yaroslavtsev
А сколько слямзили?
Так написали же... "Оставшаяся сумма – логистика, оплата услуг координаторов в каждом регионе..."
+2
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Ааааа88888
В России примерно 40 000 школ. Это по 5750₽ на школу. По 2 мяча и 1.5 манишки))
+2
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Andrey Yaroslavtsev
А сколько слямзили?
+1
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0
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инок
Половину этих денег обязательно своруют. Хотя может и больше, времена нынче не простые...
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Мельников Михаил
"Оставшаяся сумма – логистика, оплата услуг координаторов в каждом регионе. "

Поясняю - это то, что удалось спи...."!освоить"
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Dmitry Orlov
Ответ Ааааа88888
В России примерно 40 000 школ. Это по 5750₽ на школу. По 2 мяча и 1.5 манишки))
>Всего в проекте принимают участие 2150 школ
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