Стали известны победители конкурса РФС «Россия – футбольная страна!» – они получат по 350 тысяч рублей. Еще одного выберут пользователи Sports.ru

Стали известны победители конкурса «Россия – футбольная страна!».

Национальная комиссия всероссийского смотра-конкурса подвела итоги финального этапа.

«Россия – футбольная страна!» – конкурс РФС для поиска и поощрения инициатив, которые направлены на развитие футбола в регионах. Он стартовал 10 декабря – во Всемирный день футбола. Заявочный этап продолжился до 14 февраля, в ходе него РФС получил 943 заявки. По итогам проверки всех заявок на соответствие условиям положения участниками конкурса стали 462 уникальных футбольных проекта из 74 регионов России.

Победители в каждой номинации получат по 350 тысяч рублей. За второе место дадут 250 тысяч, за третье – 200 тысяч. Также национальная комиссия в ходе своей работы приняла решение поощрить проекты, занявшие 4-е и 5-е места в своих номинациях.

Еще один победитель конкурса будет выбран через голосование по итогам серии постов на Sports.ru в блоге «Страна, где любят футбол» о ярких проектах-участниках третьего сезона (здесь можно прочесть о турнирах для игроков весом более 100 килограммов, о чемпионате по снежному футболу в Рязанской области, о команде «Добряки» для воспитанников и выпускников детских домов). Голосование пройдет в мае при поддержке платежной системы «Мир», которая наградит лучший проект денежным призом в размере 350 тысяч рублей.

Победители конкурса «Россия – футбольная страна!»:

Лучший массовый проект в футболе

1-е место – «Олотау йыйыны», Республика Башкортостан (о проекте можно прочитать в нашем тексте)

2-е место – «Детская футбольная лига Камчатки», Камчатский край

3-е место – Чемпионат Алтайской краевой ассоциации мини-футбола, Алтайский край

4-е место – ЛФЛ Каспий, Республика Дагестан

5-е место – Детский футбольный фестиваль Championat.com, Московская область

Лучший проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья

1-е место – «Футбол – моя жизнь», Красноярский край

2-е место – «Невозможное возможно!», Свердловская область

3-е место – «Мини-футбол для людей с синдромом Дауна», Новгородская область

4-е место – «Футбол доступен для всех», Республика Хакасия

5-е место – «Женская футбольная команда слепых Москвы: сказка или реальность», Московская область

Лучший проект для женщин

1-е место – «Кубок футбольных мам», Санкт-Петербург

2-е место – ЖФК «Тула», Тульская область

3-е место – «Ф-Лига», Москва

4-е место – ЖФК «Рыси», Иркутская область

5-е место – «Авангард» всегда будет первым», Московская область

Лучшая любительская лига

1-е место – ЛФЛ Дагестана, Республика Дагестан

2-е место – AFL Новосибирск, Новосибирская область

3-е место – ТТЛФ, Рязанская область

4-е место – «Лига Ф», Москва

5-е место – Premier Football Cup, Санкт-Петербург

Лучший любительский клуб

1-е место – ФК «Металлург», Челябинская область

2-е место – «Интер Лесгафта», Санкт-Петербург

3-е место – FDC «Vista», Краснодарский край

4-е место – СК «Альянс» (МИРЭА), Москва

5-е место – МФК «Ростов», Ростовская область

Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола

1-е место – ПФК ЦСКА, Москва (проект «Деятельность ПФК ЦСКА в области развития массовости и популяризации футбола»)

2-е место – ФК « », Московская область (проект «Футбольная страна»)

3-е место – ФК «Уфа», Республика Башкортостан (проект «На футбол имеет право каждый»)

4-е место – ФК « », Астраханская область (проект «Взаимодействие ФК « » с центрами помощи детям Астраханской области»)

5-е место – ФК «Зоркий-Красногорск», Московская область (проект « »)

Лучшая футбольная инициатива

1-е место – «Надежда», Республика Адыгея

2-е место – «Вся жизнь моя футбол», Омская область

3-е место – «К15 – Мангазея», Москва

4-е место – Интерактивный турнир «Diego Run», Забайкальский край

5-е место – Балаковская студенческая лига, Саратовская область

Лучшая инициатива движения болельщиков

1-е место – «Как болельщики возродили первый футбольный клуб», Санкт-Петербург

2-е место – «ЦСКА исполняет мечты», Московская область

3-е место – «Фан-клуб Факел», Воронежская область

4-е место – Ежегодный турнир болельщиков «Спартака» «Кубок памяти «20 октября», Москва

5-е место – RBWorld клуб болельщиков, Москва

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