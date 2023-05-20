Маттеус об увольнении Нагельсманна: «Подумал, что это шутка, но было не 1 апреля. «Бавария» дважды обыграла «ПСЖ», «Интер», «Барселону» в ЛЧ, чемпионство было не так далеко»

Теги Бавария бундеслига Германия Лотар Маттеус Лига чемпионов УЕФА Юлиан Нагельсманн Футбол

Лотар Маттеус выразил недоумение в связи с увольнением Юлиана Нагельсманна в марте.

«Это стало большим сюрпризом не только для меня, но и для многих других людей. Нагельсманн хорошо поработал, выиграл с «Баварией» Бундеслигу. Возможно, первый сезон в Лиге чемпионов получился не таким хорошим, но в течение второго он по два раза обыграл «ПСЖ», «Интер» и «Барселону». В Бундеслиге не все было идеально, но чемпионство было не так далеко.

Я подумал, что новость о его увольнении – это шутка, но это было не 1 апреля.

Многие футболисты были довольны Юлианом, хорошо отзывались о нем после его ухода, например Горетцка и Киммих. Что-то в «Баварии» произошло», – отметил бывший защитник сборной Германии.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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16 комментариев

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Милан 737...
Уверен что Нагельсман не упустил бы чемпионство и с Сити сыграл бы лучше Тухеля ☝️
+34
0
+34
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llolishe
Ржу с того что Мане побежал за салатницей пхахаахахаха
+20
-2
+18
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GuruFutbola
А теперь Интер из той группы в финале, кто бы мог подумать)
+20
-3
+17
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Михо
Все были в недоумении. И в Баварии точно что то произошло между Нагельсманном и руководством, что пока еще не стало достоянием общественности. Он послал кого то или что то такое, иначе я произошедшее объяснить не могу
+4
-1
+3
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Милан 737...
Так гению Кану и надо что теперь его самого выгонят ...
+2
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llolishe
Завтра если БД не обломается то у глоров Баварии будут два 1 апреля в году
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Yu123
Ответ llolishe
Ржу с того что Мане побежал за салатницей пхахаахахаха
Мане хотя бы в ЛЧ поиграет
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llolishe
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Да сколько можно . Изнасилование в кубке 0:5 или сколько там... Феерический пук-среньк от Вилльяреала в ЛЧ. Даже в этом сезоне- вынесли ПСЖ и тут же сыграли как УГ с Байером. Как могли вынести кого угодно- так и слить аутсайдерам. Походу просто шило на мыло поменяли, посмотрев как вышло у Челси. Но не прокатило,
Пау Торрес сьел баварских бегунков
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ llolishe
Ржу с того что Мане побежал за салатницей пхахаахахаха
Это вообще один из самых провальных трансферов сезона для всех сторон получился . Бывает ситуация win-win, а здесь точно луз-луз
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Konstantin Meerov
Маттеус решил помочиться на труп. Неэтично.
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DeutscherFan
Надо, чтобы не работал, а молчал. К сожалению.
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Ibra Meji
Теперь Кан пока не признает ошибку.
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Ibra Meji
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Да сколько можно . Изнасилование в кубке 0:5 или сколько там... Феерический пук-среньк от Вилльяреала в ЛЧ. Даже в этом сезоне- вынесли ПСЖ и тут же сыграли как УГ с Байером. Как могли вынести кого угодно- так и слить аутсайдерам. Походу просто шило на мыло поменяли, посмотрев как вышло у Челси. Но не прокатило,
А что сделал, выиграл новый тренер?
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