Маттеус об увольнении Нагельсманна: «Подумал, что это шутка, но было не 1 апреля. «Бавария» дважды обыграла «ПСЖ», «Интер», «Барселону» в ЛЧ, чемпионство было не так далеко»
Лотар Маттеус выразил недоумение в связи с увольнением Юлиана Нагельсманна в марте.
«Это стало большим сюрпризом не только для меня, но и для многих других людей. Нагельсманн хорошо поработал, выиграл с «Баварией» Бундеслигу. Возможно, первый сезон в Лиге чемпионов получился не таким хорошим, но в течение второго он по два раза обыграл «ПСЖ», «Интер» и «Барселону». В Бундеслиге не все было идеально, но чемпионство было не так далеко.
Я подумал, что новость о его увольнении – это шутка, но это было не 1 апреля.
Многие футболисты были довольны Юлианом, хорошо отзывались о нем после его ухода, например Горетцка и Киммих. Что-то в «Баварии» произошло», – отметил бывший защитник сборной Германии.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
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