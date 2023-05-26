Салах – фанатам «Ливерпуля» о непопадании в ЛЧ: «Я опустошен, этому нет оправданий. Мы подвели себя и вас»
Мохамед Салах обратился к болельщикам после непопадания «Ливерпуля» в Лигу чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в перенесенном матче 32-го тура АПЛ (4:1) и гарантировал себе место в первой четверке. «Ливерпуль» лишился шансов на выход в Лигу чемпионов по итогам сезона.
«Я совершенно опустошен. Этому нет абсолютно никаких оправданий. У нас было все необходимое, чтобы пробиться в Лигу чемпионов на следующий год, но мы потерпели неудачу.
Мы – «Ливерпуль», и квалификация в этот турнир – это необходимый минимум. Извините, но еще слишком рано для воодушевляющего или оптимистичного поста. Мы подвели себя и вас», – написал форвард «красных».
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Байт на комменты?
Тоже физрук?
Пеп более 10 лет не может лч выиграть! Чё не уволили их?
В этом случае, эти же самые слова, также подошли бы
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