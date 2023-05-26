Салах – фанатам «Ливерпуля» о непопадании в ЛЧ: «Я опустошен, этому нет оправданий. Мы подвели себя и вас»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах обратился к болельщикам после непопадания «Ливерпуля» в Лигу чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в перенесенном матче 32-го тура АПЛ (4:1) и гарантировал себе место в первой четверке. «Ливерпуль» лишился шансов на выход в Лигу чемпионов по итогам сезона. 

«Я совершенно опустошен. Этому нет абсолютно никаких оправданий. У нас было все необходимое, чтобы пробиться в Лигу чемпионов на следующий год, но мы потерпели неудачу.

Мы – «Ливерпуль», и квалификация в этот турнир – это необходимый минимум. Извините, но еще слишком рано для воодушевляющего или оптимистичного поста. Мы подвели себя и вас», – написал форвард «красных». 

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51 комментарий

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Сергей Богатырёв
Ответ llolishe
Норм руководство уволило бы Клоппа после позора в январе Пока это посмешище тренер клуба всегда будут такие провалы и это печально
ох уж эти знатоки. Это посмешище вернуло клубу победу в чемпе и победило в ЛЧ. Причём уровень футболистов, с которыми он работает, становится корошо виден, когда они переходят в другие клубы.
+22
-1
+21
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Кирилл Набухов
Ответ llolishe
Норм руководство уволило бы Клоппа после позора в январе Пока это посмешище тренер клуба всегда будут такие провалы и это печально
Посмешище из Хендерсона делает капитана, который поднял все возможные кубки, кроме ЛЕ?
Байт на комменты?
+14
0
+14
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TinTin
А был бы Мане, он бы там в раздевалке пару е###льников сломал и сразу бы вышли куда там надо
+14
-2
+12
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Промах Мораты
Могли вообще без ек остаться
+12
-1
+11
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Alex_V69
Состав надо было постепенно обновлять. Сколько сезонов можно одним костяком играть, да еще в такой энергозатратный футбол? Адекватных нынешним реалиям АПЛ покупок несколько сезонов нет.
+7
0
+7
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Кирилл Набухов
Ответ llolishe
Живи этим днем Клопп сливает турнир за турниром
Фергюсон 2 финала ЛЧ слил и чемпионство против Сити со CPAаным Балотелли в основе.
Тоже физрук?
Пеп более 10 лет не может лч выиграть! Чё не уволили их?
+5
0
+5
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Today I feel Qatari
Ответ llolishe
Где три юбилея будешь праздновать
А ты знал, что клопп делал пересадку волос? Ты мог бы использовать эту инфу в своих стендапах :)
+5
-1
+4
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Кирилл Набухов
Ответ Adeen
А если МС победят в ЛЧ - пятое место разве в ЛЧ не попадёт?
Нет
+3
0
+3
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шампион
Ливеру может быть полезен сезон без перегрузок. Оклемаются травмированные, нащупается игра. Клуб конечно потеряет в бабле, но по большому счету усиление нужно только в полузащите. Пару трансферов потянут.
+2
-1
+1
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Muzaffar Nigmatov
Раслабся Салах, в любом случаи все нормально, все устраивает))
+3
-2
+1
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Alex_V69
Ответ Сергей Богатырёв
ох уж эти знатоки. Это посмешище вернуло клубу победу в чемпе и победило в ЛЧ. Причём уровень футболистов, с которыми он работает, становится корошо виден, когда они переходят в другие клубы.
Согласен на 100%.
+1
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John Johnson
Ответ Кирилл Набухов
Нет
Почему это ?
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David Aprasidze
Ответ Арман Мартиросян
Ну, в теории реванш можно взять в суперкубке УЕФА 2024😉
Фартовые старички нe потянут очередной отскок. Везение кончилось на Этихаде
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Иван Иванов
Ответ Adeen
А если МС победят в ЛЧ - пятое место разве в ЛЧ не попадёт?
Уахаха, неа! 😉
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brace
Ответ Промах Мораты
Могли вообще без ек остаться
Совсем недавно именно так все и выглядело.
В этом случае, эти же самые слова, также подошли бы
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people people
Ответ Иван Иванов
Уахаха, неа! 😉
Почему? Ведь раньше так было, что 5 слот доставался
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Stewart D.
Ответ А.В.Бубнов
Комментарий удален модератором
7:0
9:0
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Арман Мартиросян
Ответ David Aprasidze
Скажи еще что-то о реванше
Ну, в теории реванш можно взять в суперкубке УЕФА 2024😉
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svft
Ответ Today I feel Qatari
А ты знал, что клопп делал пересадку волос? Ты мог бы использовать эту инфу в своих стендапах :)
я себе волосы пересадил! лазером чик-чик! отсюда сюда!
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ML26
Ответ Adeen
А если МС победят в ЛЧ - пятое место разве в ЛЧ не попадёт?
Это в обратную сторону работает. Если бы Сити, например, закончил сезон на 5 месте и выиграл ЛЧ, тогда да, было бы 5 слотов от Англии
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Арман Мартиросян
К хорошему быстро привыкаешь. Ничего, потерпим сезон в ЛЕ. Главное, чтоб до руководства дошло, что перестройку команды нужно проводить вовремя.
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Alex_V69
Ответ Ярик01
Потерпят, концовка сезона дала болельщикам надежду
Если серьезно не усилятся летом, в следующем сезоне быть им, дай бог, в десятке.
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SPRKT
такое ощущение, что для ливерпуля других турниров, кроме лч, не существует. неужели будут сливать побыстрее?
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Ярик01
Потерпят, концовка сезона дала болельщикам надежду
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Иван Иванов
Ответ people people
Почему? Ведь раньше так было, что 5 слот доставался
В смысле? Когда такое было? 5 слот достаётся, если ЛЕ выиграешь. Например выиграл бы ЛЕ Ливерпуль в этом году, тогда они в следующем сезоне играли бы в ЛЧ.
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