Салах – фанатам «Ливерпуля» о непопадании в ЛЧ: «Я опустошен, этому нет оправданий. Мы подвели себя и вас»

Мохамед Салах обратился к болельщикам после непопадания «Ливерпуля» в Лигу чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в перенесенном матче 32-го тура (4:1) и гарантировал себе место в первой четверке. «Ливерпуль» лишился шансов на выход в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«Я совершенно опустошен. Этому нет абсолютно никаких оправданий. У нас было все необходимое, чтобы пробиться в Лигу чемпионов на следующий год, но мы потерпели неудачу.

Мы – « », и квалификация в этот турнир – это необходимый минимум. Извините, но еще слишком рано для воодушевляющего или оптимистичного поста. Мы подвели себя и вас», – написал форвард «красных».

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