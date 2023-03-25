Умтити хочет остаться в «Барсе» и не рассматривает предложения от других клубов. Каталонцы не рассчитывают на защитника
Самюэль Умтити хочет продолжить карьеру в «Барселоне».
Текущий сезон 29-летний защитник проводит в «Лечче» на правах аренды. Он будет рад вернуться в каталонский клуб и предлагает ему свою кандидатуру на случай, если «Барса» не сможет подписать других игроков из-за финансовых ограничений.
У французского игрока есть предложения от других клубов, но он не будет их рассматривать, пока «блауграна» не сообщит, что не рассчитывает на него.
Считается, что в «Барсе» довольны игрой футболиста в этом сезоне, но в то же время не планируют продолжать сотрудничество с ним. Игрока проинформируют о необходимости поиска новой команды.
Контракт Умтимти с «Барселоной» действует до 2026 года. Статистику защитника можно найти здесь.
Он уже скелет команды и точно не продается. Для Барсы он является топ-игроком, который прекрасно адаптировался к стилю клуба и ему всего 26 лет. Они не хотят ослаблять состав
Они будут следить за Витором Роке, Абде, Софьяном Амрабатом и Чади Риадом