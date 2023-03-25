Умтити хочет остаться в «Барсе» и не рассматривает предложения от других клубов. Каталонцы не рассчитывают на защитника

Теги Барселона серия А Италия Ла Лига Лечче Самюэль Умтити Футбол

Самюэль Умтити хочет продолжить карьеру в «Барселоне». 

Текущий сезон 29-летний защитник проводит в «Лечче» на правах аренды. Он будет рад вернуться в каталонский клуб и предлагает ему свою кандидатуру на случай, если «Барса» не сможет подписать других игроков из-за финансовых ограничений. 

У французского игрока есть предложения от других клубов, но он не будет их рассматривать, пока «блауграна» не сообщит, что не рассчитывает на него. 

Считается, что в «Барсе» довольны игрой футболиста в этом сезоне, но в то же время не планируют продолжать сотрудничество с ним. Игрока проинформируют о необходимости поиска новой команды. 

Контракт Умтимти с «Барселоной» действует до 2026 года. Статистику защитника можно найти здесь

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31 комментарий

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VictorVallecano
Ответ MESSIya
Роджер Торельо : «Барселона» отправила скаута для просмотра товарищеского матча Бразилия – Марокко Они будут следить за Витором Роке, Абде, Софьяном Амрабатом и Чади Риадом
Как раз подоборочка игроков для Сегунды.
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RashNomadKazakh
Ответ Smith09
Легенда
Леенда))))))
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Большое сердце Неймара
я уже забыл, что он в Барсе присутствует
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Vitalik Barbacari
Азар, Умтити вот истинные легенды Эль Классико.
+4
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Vitalik Barbacari
Ответ MESSIya
La Gazzetta dello Sport: «Интер», и «Милан» заинтересованы в подписании Самуэля Умтити, если он присоединится к ним на правах свободного агента.
и еще если готов играть за килограмм бананов.
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MESSIya
Судя по слухам на трансфере будут Умтити, Лангле, Дест, Кольядо, возможно Альба, если не согласится на снижение зп. Видимо из-за ФФП придётся продать Торреса или Фати. В аренду Мексиканский Араухо и Пенья. Придут Роке или Обамеянг в атаку, Карраско на фланг, Иньиго, возможно Гюндоган и Аспиликуэта и Масип
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DolJun
респект умтити, надеюсь останется. когда жюлю бартра закончили карьеру в финале чм - сразу стало ясно что барсе понадобится такой опытный защитник!
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BZB
По ходу реально любит Барсу.
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Рустам Атаев
Ответ nobrainnopain
У Умитите большое сине-гранатовое сердце. Клубу надо на таких игроков опираться, когда будут строить новую команду, очищаясь в сегунде
от чего боль
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Рустам Атаев
Ответ Иван С
Сердце БЧК, диспетчер БЧК, просто легенда, на равне с Вермаленом!
от чего нервничаешь
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Рустам Атаев
умтити жижа
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Иван С
Сердце БЧК, диспетчер БЧК, просто легенда, на равне с Вермаленом!
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TushcanRash
Как говорится не выгонишь поганой метлой
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Karl0709
Ответ nobrainnopain
У Умитите большое сине-гранатовое сердце. Клубу надо на таких игроков опираться, когда будут строить новую команду, очищаясь в сегунде
Сегунды для барсы не будет, а вот минус 12 очков в конце сезона у Реала обеспечены и вечно вторые в Ла лиге 😌
+1
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nobrainnopain
У Умитите большое сине-гранатовое сердце. Клубу надо на таких игроков опираться, когда будут строить новую команду, очищаясь в сегунде
+1
-4
-3
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MESSIya
La Gazzetta dello Sport: «Интер», и «Милан» заинтересованы в подписании Самуэля Умтити, если он присоединится к ним на правах свободного агента.
+3
-2
+1
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MESSIya
Маттео Моретто: Самуэль Умтити вернётся из аренды, но в «Барселоне» он не останется. Многие клубы заинтересованы им после выступления в «Лечче».
+1
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TJ tigra
чур барселону. на ... не надо
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MESSIya
Ферран Мартинез: "Барселона" считает Андреаса Кристенсена неприкосновенным.

Он уже скелет команды и точно не продается. Для Барсы он является топ-игроком, который прекрасно адаптировался к стилю клуба и ему всего 26 лет. Они не хотят ослаблять состав
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MESSIya
Роджер Торельо : «Барселона» отправила скаута для просмотра товарищеского матча Бразилия – Марокко

Они будут следить за Витором Роке, Абде, Софьяном Амрабатом и Чади Риадом
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SMART789
Мы говорим преданность, подразумеваем Умтити
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Karl0709
Милан вроде интересовался Умтити.
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simplehumble
Предан клубу✊✊✊
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АРХАТ
"Ничего у вас не выйдет, я решил здесь навечно поселиться")
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Raul14
спотифай-шапито угробил карьеру одного из самых перспективных защов мира))
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