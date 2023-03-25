Умтити хочет остаться в «Барсе» и не рассматривает предложения от других клубов. Каталонцы не рассчитывают на защитника

хочет продолжить карьеру в «Барселоне».

Текущий сезон 29-летний защитник проводит в « » на правах аренды. Он будет рад вернуться в каталонский клуб и предлагает ему свою кандидатуру на случай, если «Барса» не сможет подписать других игроков из-за финансовых ограничений.

У французского игрока есть предложения от других клубов, но он не будет их рассматривать, пока «блауграна» не сообщит, что не рассчитывает на него.

Считается, что в «Барсе» довольны игрой футболиста в этом сезоне, но в то же время не планируют продолжать сотрудничество с ним. Игрока проинформируют о необходимости поиска новой команды.

Контракт Умтимти с «Барселоной» действует до 2026 года. Статистику защитника можно найти здесь.