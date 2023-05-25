Манчини о расистских оскорблениях: «Некоторые люди приходят на стадион только для того, чтобы делать недопустимые вещи. 20 лет назад этого не было»

Теги Роберто Манчини сборная Италии по футболу болельщики дискриминация Футбол

Роберто Манчини высказался о случаях проявления расизма на стадионах.

Главный тренер сборной Италии обсудил проблему расистских оскорблений в адрес футболистов со стороны фанатов. 

«К сожалению, некоторые люди приходят на стадион только для того, чтобы делать недопустимые вещи. Это должно прекратиться, потому что люди должны ходить на стадион, чтобы повеселиться и посмотреть игру.

Останавливать матчи в случае эпизодов расизма? Это может быть хорошей идеей, но все нужно хорошо оценить. Обычно мы преувеличиваем, когда некоторые вещи происходят в Италии, но, к сожалению, это происходит по всей Европе и по всему миру.

Правила существуют уже некоторое время, но они должны применяться: эти эпизоды случаются каждый год. Двадцать лет назад этого не было, я не помню, чтобы происходили такие ситуации, когда я играл. 

Игроки должны продолжать хорошо выступать на поле, а клубы – за его пределами. Они должны настаивать на соблюдении правил, даже суровых. Некоторые лица должны быть изолированы, но я не думаю, что это будет просто», – сказал Манчини.

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19 комментариев

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Kemal Gul
Серьёзно, это итальянец говорит, что 20 лет назад такого не было?)) 20 лет назад Паоло Ди Канио зиги кидал на Олимпийском стадионе перед 70к болел) Не говоря уже о том, что фаны в Риме и по сей день продолжают этим заниматься
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+13
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LazialeSpb
Согласен
20-30 лет назад все было гораздо хуже.
Особенно в Италии
+7
-1
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blaugrano
Расизм - как воздух. Ну вот есть он и всё, ничего ты с этим не поделаешь. Притеснения и дискриминации в той или иной форме существуют в любом социуме. Особенно в таких искусственно создаваемых мультикультурных мультирасовых странах-сообществах современной западной цивилизации.
+4
-1
+3
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Бродяга-симпатяга
Да достали европейцев просто со своими меньшинствами. Белый гетеро просто не знает куда деваться от всяких извращенцев и папуасов которые мало того что сидят у него на шее так еще и диктуют как ему жить и с кем. К сожалению Россия стремительно догоняет европу по этому маразму а может уже догнала если почитать криминальные сводкин а предмет того как ведут себя на нашей земле всякие равшаны
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Deze Deze
Классический случай синдрома "что прошло, то будет мило". Двадцать лет назад были много худшие вещи.
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Клирик
Ответ LazialeSpb
Согласен 20-30 лет назад все было гораздо хуже. Особенно в Италии
Даже не уверен где хуже, в Англии или Италии. Там полная жопа больше 50-и лет была. Мордобой и переломы это тебе повезло, радуйся что не убили.
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Кокич
Просто выросло новое... непоротое поколение.
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Семён Жуйло
Позволю себе не поверить. Всё было, только об этом не лили крокодиловых слёз.
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Семён Жуйло
Ответ Алексей Сигаев
20+ лет назад на Сан-Сиро мотоцикл с верхнего яруса на нижний сбрасывали
Мопед.
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Дмитрий Квочкин
Ответ LazialeSpb
Согласен 20-30 лет назад все было гораздо хуже. Особенно в Италии
но такого не было
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Артем Филиппов
Ответ Кокич
Просто выросло новое... непоротое поколение.
То ли дело "поротое" поколение, ведь лет 20-30 назад все футбольные болельщики приходили в смокингах на стадион и вели себя максимально культурно, даже ни одного нецензурного слова не произнесли ни разу
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BJK1903
Вспомнил случай, когда Ливерани переходил в Лацио это было лет 20 назад ))
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Сергей Батурин
Ди Канио подтвердит!
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Геннадий Тёкин
Такого не было только в СССР.
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Alexander Baskakov
Американцы во всем виноваты
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Pb-SE
17 лет назад Этоо чуть с поля не ушел из-за расистских выкриков. Просто соцсетей не было, через 2 дня забыли.
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Rio de Janeiro
В твоей стране правит поклонница Муссолини поэтому молчал бы, Роберто
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Алексей Сигаев
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20+ лет назад на Сан-Сиро мотоцикл с верхнего яруса на нижний сбрасывали
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