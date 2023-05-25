Манчини о расистских оскорблениях: «Некоторые люди приходят на стадион только для того, чтобы делать недопустимые вещи. 20 лет назад этого не было»

Роберто Манчини высказался о случаях проявления расизма на стадионах.

Главный тренер сборной Италии обсудил проблему расистских оскорблений в адрес футболистов со стороны фанатов.

«К сожалению, некоторые люди приходят на стадион только для того, чтобы делать недопустимые вещи. Это должно прекратиться, потому что люди должны ходить на стадион, чтобы повеселиться и посмотреть игру.

Останавливать матчи в случае эпизодов расизма? Это может быть хорошей идеей, но все нужно хорошо оценить. Обычно мы преувеличиваем, когда некоторые вещи происходят в Италии, но, к сожалению, это происходит по всей Европе и по всему миру.

Правила существуют уже некоторое время, но они должны применяться: эти эпизоды случаются каждый год. Двадцать лет назад этого не было, я не помню, чтобы происходили такие ситуации, когда я играл.

Игроки должны продолжать хорошо выступать на поле, а клубы – за его пределами. Они должны настаивать на соблюдении правил, даже суровых. Некоторые лица должны быть изолированы, но я не думаю, что это будет просто», – сказал .

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