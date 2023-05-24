«Индеец, ублюдок, мы поставим тебя к стенке!» Уго Санчес о расизме испанских фанатов в 1980-х
Уго Санчес рассказал о расистских выкриках в его адрес в 1980-х.
Нападающий начал выступать в Испании в 1981 году, присоединившись к «Атлетико». В 1985-м он перешел в «Реал Мадрид».
«Индеец, ублюдок, мы поставим тебя к стенке!» – рассказал экс-форвард сборной Мексики о наиболее часто используемой фразе, которой болельщики пытались его задеть.
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https://youtu.be/2-c_Zs0ZAy4