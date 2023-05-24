«Индеец, ублюдок, мы поставим тебя к стенке!» Уго Санчес о расизме испанских фанатов в 1980-х

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига болельщики Сборная Мексики по футболу Уго Санчес дискриминация Футбол

Уго Санчес рассказал о расистских выкриках в его адрес в 1980-х.

Нападающий начал выступать в Испании в 1981 году, присоединившись к «Атлетико». В 1985-м он перешел в «Реал Мадрид».

«Индеец, ублюдок, мы поставим тебя к стенке!» – рассказал экс-форвард сборной Мексики о наиболее часто используемой фразе, которой болельщики пытались его задеть.

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10 комментариев

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Arman FCSM
Ну, как же без классики

https://youtu.be/2-c_Zs0ZAy4
+10
-2
+8
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igls54
Ответ Arman FCSM
Ну, как же без классики https://youtu.be/2-c_Zs0ZAy4
Тот случай, когда включают все красноречие, чтобы не было так страшно
+6
0
+6
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ss_podonok
к счастью мир меняется
+4
-1
+3
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Мартинелли
Ответ Ростов-на-Дону
Пиндосы должны ответить первыми за индейцев!
А ты ответишь за массовые убийства коренных народов Сибири?
+6
-4
+2
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Dizzod
Ответ Ростов-на-Дону
Пиндосы должны ответить первыми за индейцев!
Испанские конкистадоры прибыли в Америку когда США даже в планах не было.
+1
0
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Ростов-на-Дону
Ответ Мартинелли
А ты ответишь за массовые убийства коренных народов Сибири?
это, вы, беглые бандиты-итальяшки, завезли расизм в америку и начали индейцев истреблять.
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