«Индеец, ублюдок, мы поставим тебя к стенке!» Уго Санчес о расизме испанских фанатов в 1980-х

Уго Санчес рассказал о расистских выкриках в его адрес в 1980-х.

Нападающий начал выступать в в 1981 году, присоединившись к « ». В 1985-м он перешел в « ».

«Индеец, ублюдок, мы поставим тебя к стенке!» – рассказал экс-форвард сборной о наиболее часто используемой фразе, которой болельщики пытались его задеть.

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса

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