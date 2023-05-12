«Кокорин стал бы звездой футбола, если бы не обстоятельства. В Европе игрока сильнее Дзюбы в лучшей форме нет». Кавазашвили об одаренных российских футболистах

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Анзор Кавазашвили Александр Кокорин Футбол

Анзор Кавазашвили похвалил Артема Дзюбу и Александра Кокорина.

«Могу перечислить многих одаренных российских футболистов.

Например, Дзюба – где бы он ни играл, всегда был лучшим. И в сборной России, и во всех клубах страны. Считаю, что такого футболиста, как Артем Дзюба в своей лучшей форме, в Европе нет! Он – лучший футболист нашей страны. Вы можете поверить, что я такое говорю?

Возьмите еще Кокорина – фантастический игрок! Если бы не обстоятельства, его проблемы, он стал бы большой звездой мирового футбола – быстрые ноги, поставленный удар, футбольный мозг», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.

38 комментариев

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Snafu
Интервью с Кавазашвили - это какая-то бдсм-геронтофилия, хватит уже мучать дедушку, оставьте его в покое.
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MaxBridge
Отдайте деду таблетки😳
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Иван Рыбаков
Ответ MaxBridge
Отдайте деду таблетки😳
От такого нет таблеток.
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Dzheraff
Ответ chernov jr
ну вообще чтобы такое утверждать надо сначала поместить их в другие условия. то что дзюба даже в апл возможно бы заиграл есть такая вероятность, но мы не узнаем уже наверняка)
в Турции феерил как, ух)
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T622222
А здесь глупо давать комментарии - просо Весна
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Синий туман
Неплохо бы ввести негласный запрет на интервьюирование прославленных ветеранов старше 75 лет, при всём к ним уважении.
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goleodor
Если бы у Кокорина был мозг, то проблем бы не было
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blaugrano
Ответ MaxBridge
Отдайте деду таблетки😳
Медицина здесь бессильна.
Только экзорциста вызывать.
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angry horse
Санитары переборщили с дозой сегодня в палате у Анзора😁
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Eric_Cartman
Опять таблетки в обед под язык положил, показал санитарам пустой пот и выбросил украдкой, вроде Коррадо Сопрано…
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Шашки - любимая игра
Совсем плох...
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Станнис Баратеон
Всегда удивляло, что Кокорин при все своем раздолбайстве, как на футбольном поле, так вне его, сумел настрелять больше ста голов (без учёта Кипра) и войти в клуб Григория Федотова
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Roman Roman
Ответ chernov jr
в турции нет партнеров уровня апл, поэтому не узнать каким бы он был игроком на таком уровне
так там и противники не уровня АПЛ.... или "это другое"?
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Древний спартач
И моё терпение не бесконечно - если начинаешь такую хрень нести , то надо уже перебираться с уютного кресла в РФС на скамейку , где мужики уже давно не играют в домино . Или заткнуться , чтобы прослыть умным .
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T622222
Ответ blaugrano
Медицина здесь бессильна. Только экзорциста вызывать.
Киркорова?
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Олег Щёголев
Забористая травазашвили однако...
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EnzoAmatera
Этому столику больше не наливать
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stas82
В параллельной реальности Анзора,взяли бы на пару минимум 10 ЗМ
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T622222
Ответ Иван Рыбаков
От такого нет таблеток.
Уколы и ток )
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azax
Хаха, тролит что ли?
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Максим Васканов
Забавно, что он сам в середине своего спича задается вопросом о том, возможно ли поверить в то, что он говорит.
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atomio
Дед в вечер пятницы стабильно забыл закусить
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Destro7451
Ответ blaugrano
Медицина здесь бессильна. Только экзорциста вызывать.
лоботомия
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Incendier Deafening
А я стал бы биткоиновым миллионером если бы они у меня были.
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Radik_2.0
ну вот серьёзно, как можно нести такую чушь на полном серьёзе
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