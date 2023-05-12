«Кокорин стал бы звездой футбола, если бы не обстоятельства. В Европе игрока сильнее Дзюбы в лучшей форме нет». Кавазашвили об одаренных российских футболистах

Анзор Кавазашвили похвалил Артема Дзюбу и Александра Кокорина.

«Могу перечислить многих одаренных российских футболистов.

Например, Дзюба – где бы он ни играл, всегда был лучшим. И в сборной России, и во всех клубах страны. Считаю, что такого футболиста, как в своей лучшей форме, в Европе нет! Он – лучший футболист нашей страны. Вы можете поверить, что я такое говорю?

Возьмите еще Кокорина – фантастический игрок! Если бы не обстоятельства, его проблемы, он стал бы большой звездой мирового футбола – быстрые ноги, поставленный удар, футбольный мозг», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.